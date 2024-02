Am Dienstagabend sind in Hilzingen (Kreis Konstanz) zwölf Menschen bei einer Verpuffung verletzt worden. Es kam zu einem Großeinsatz der Rettungskräfte.

Bei einer Explosion in einem Reiheneckhaus in Hilzingen sind um circa 21 Uhr am Dienstagabend zwölf Menschen verletzt worden, fünf von ihnen schwer. Diese wurden laut Feuerwehr mit fünf Rettungshubschraubern gleichzeitig in Spezialkliniken geflogen. Vier der Hubschrauber seien aus der Schweiz gekommen. Die sieben leicht Verletzten kamen mit Krankenwagen in umliegende Krankenhäuser. Die Hilfsbereitschaft im Ort sei nun groß, berichtet der Bürgermeister.

Anwohner sagten gegenüber dem SWR, dass die Mutter und Tochter der im Haus lebenden Familie unverletzt geblieben seien. Die Verletzten seien alle männliche Mitglieder der Familie. Ob Kinder unter den Verletzten sind, ist bisher nicht bekannt. Auch ist laut Polizei noch nicht klar, wie es den Verletzten mittlerweile geht.

Die Feuerwehren aus Hilzingen und aus dem benachbarten Singen (Kreis Konstanz) waren mit 45 Einsatzkräften vor Ort, außerdem zahlreiche Rettungssanitäter und die Polizei. Der Einsatz am Haus ist inzwischen abgeschlossen.

Hilfsbereitschaft in Hilzingen nach dem Vorfall sehr groß

Die Hilfsbereitschaft im Ort sei nun sehr groß, so Bürgermeister Holger Mayer (parteilos) gegenüber dem SWR. Die Familie sei noch in der Nacht in einer Notunterkunft in einem Hilzinger Ortsteil untergekommen.

Wenn so etwas passiert, können wir hier in Hilzingen auf einen großen Zusammenhalt setzen. Das hat man auch gestern Abend gemerkt. Dafür bin ich als Bürgermeister sehr dankbar.

Ursache der Verpuffung sollen entzündliche Stoffe sein

Bisher weise alles darauf hin, dass es sich um einen "tragischen Unglücksfall beim Hantieren mit entzündlichen Stoffen" gehandelt habe, so die Polizei. Die Ermittlungen laufen weiter.