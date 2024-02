6:32 Uhr

Fastnachtsdienstag in BW: Umzüge in mehreren Städten

Die Fastnacht geht auf die Zielgerade: Heute können Närrinnen und Narren im Land nochmal bei Umzügen, Narrensprüngen oder dem "Historischen Bräuteln" ausgelassen feiern, bevor dann am Aschermittwoch alles vorbei ist.

In Stuttgart beginnt der große Faschingsumzug um 14 Uhr. Mit fast 50 Gruppen, Guggenmusikerinnen und Guggenmusikern, Narrenzünften, Garden und Spielmannszügen ist es der größte Umzug in Baden-Württemberg. Rund 100.000 Zuschauerinnen und Zuschauer werden an der Strecke erwartet. Nach dem Ende auf dem Karlsplatz gibt es dort noch eine Abschlussparty. In Karlsruhe setzt sich der Zug mit 60 Zugnummern um 14:11 Uhr in Bewegung. Gegen 16:30 Uhr endet der Umzug, aber danach geht das Programm noch bis zum Abend weiter. Unter anderem wird der Rathausschlüssel zurückgegeben und die schönste Wagengruppe sowie die schönste Fußgruppe werden ausgezeichnet. In Heidelberg (Rhein-Neckar-Kreis) geht der Umzug ebenfalls um 14:11 Uhr los. Er endet auf dem Marktplatz mit einer "After-Umzugsparty".

Auch am letzten Tag der Fastnacht gibt es noch Narrensprünge zu sehen: Nach dem Umzug In Bühl (Kreis Rastatt), der um 14 Uhr startet, springen vier Bühler "Drotzer" beim Narrensprung von der kleinen Bogenbrücke in den Bühler Talbach hinunter. In Schömberg (Kreis Calw) erklingt um 10:02 Uhr das Narrenlied und um 11 Uhr gibt es den letzten "Bolanes", also den traditionellen Narrentanz. Das "Historische Bräuteln“ wird in Sigmaringen schon seit fast drei Jahrhunderten zelebriert. Ab 10 Uhr werden frisch Vermählte oder Hochzeitsjubilare auf einer Stange sitzend um den Rathausbrunnen getragen. In Wilflingen (Kreis Rottweil) wird um 14 Uhr der Strohbär durch den Ort getrieben. In Kiebingen startet am Nachmittag der "Umzug der Eierleser" mit einer Fasnetspredigt und in Rottenburg (alle Kreis Tübingen) steht die Taufe der "Jung-Ahlande" auf dem Programm.