per Mail teilen

Von der Cyberattacke auf Teile der IT-Systeme bei VARTA sind laut Unternehmen fünf Standorte betroffen. Der Batteriehersteller hat die Produktion vorsorglich heruntergefahren.

Am Montag haben Cyberkriminelle IT-Syteme beim Batteriehersteller VARTA angegriffen. Wie das Unternehmen mit Sitz in Ellwangen am Dienstag mitteilte, sind fünf Standorte betroffen. Der Batteriehersteller hat die IT-Systeme und damit auch die Produktion vorsorglich und aus Sicherheitsgründen heruntergefahren und vom Internet getrennt.

Ein Notfallplan ist in Kraft: Eine sofort eingerichtete Task-Force arbeitet daran, den Normalbetrieb möglichst schnell wieder herzustellen und den Vorfall aufzuarbeiten. Sie wird dabei von Cybersecurity-Experten und Datenforensikern unterstützt. In welche Umfang Schaden entstanden ist, kann der Konzern momentan noch nicht sagen.