9:55 Uhr Diskussion zu G9 Der Oberbürgermeister der Stadt Lörrach, Jörg Lutz, hält eine Rückkehr zum neunjährigen Gymnasium für den falschen Weg. Aus Sicht des Schulträgers, der für die Räumlichkeiten zuständig sei, wäre das eine Katastrophe, "weil wir haben jetzt schon Raummangel", so Lutz. Der Vorsitzende des Landeselternbeirats, Sebastian Kölsch, hingegen findet es gut, dass die Landesregierung ein Modell für ein neues neunjähriges Gymnasium erarbeiten will. Es dürfe aber kein Zurück zum alten G9 geben, heißt es in einer Pressemitteilung. Der Landeselternbeirat hatte sich schon länger dafür eingesetzt, dass das G9 wieder eingeführt wird. Doch man könne nicht einfach wieder zum Gymnasium vor G8 zurückkehren, also vor dem Jahr 2004, sagt Sebastian Kölsch. Ein neues G9 sollte Chancengleichheit, individuelle Förderung und Inklusion stärker berücksichtigen. Den Einwand der Politik, das sei zu teuer, lässt er nicht gelten. Sebastian Kölsch findet: Bildung als unser wichtigstes Gut benötige eine entsprechende finanzielle Ausstattung.

9:49 Uhr Fridays for Future zu Abschlussdokument der Klimakonferenz Die Klimaschutzorganisation Fridays for Future Deutschland sieht im nachgebesserten Entwurf für eine Abschlusserklärung der Weltklimakonferenz in Dubai einen Fortschritt. Clara Duvigneau, Sprecherin von Fridays for Future Deutschland, sagte dem SWR, der jetzt in dem Entwurf enthaltene Aufruf, sich von fossiler Energie abzuwenden, sei im Kontext der UN-Klimakonferenz ein bedeutender Schritt. Jetzt komme es darauf an, was die Teilnehmerstaaten aus der im Abschlusstext festgeschriebenen Abkehr von fossiler Energie machen. Hier sei Skepsis angebracht: "Es geht darum, dass wir uns daran orientieren, was die Klimakrise von uns fordert, und das ist ein konsequenter Ausstieg." Der sei so nicht erwähnt. Noch laufen die Verhandlungen und das finale Ergebnis stehe nicht fest, so die Aktivistin. "Wir erwarten von der Bundesregierung, dass sie erstmal ihre eigenen Klima-Hausaufgaben macht." Das müsse auch für Deutschland einen klaren Ausstieg aus fossilen Energieträgern wie Gas bedeuten.

9:33 Uhr Himmelsspektakel - hinter dunklen Wolken Habt ihr das gewusst? Adventzeit ist Sternschnuppenzeit: Mit den Geminiden und den Ursiden werden gleich zwei Sternschnuppenströme erwartet. Wer in den kommenden Tagen abends in den Himmel guckt und eine Wolkenlücke findet, hat gute Chancen, ein Himmelsspektakel beobachten zu können. Wer die Sternschnuppen sehen will, sollte am Abend in Richtung Osten schauen. Die Häufigkeit nimmt laut der Vereinigung der Sternfreunde generell im Laufe der Nacht zu, weshalb sie in der ganzen Nacht gut zu beobachten sein müssten. Tatsächlich könnte in diesem Jahr jedoch das Wetter einen Strich durch die Rechnung machen: In ganz Süddeutschland wird laut Deutschem Wetterdienst in den kommenden Tagen eine kompakte Wolkendecke erwartet. Hier könnt ihr eure Chancen checken.

9:25 Uhr UN-Klimakonferenz einigt sich auf Schlussdokument Die vergangenen Tage wurde in Dubai in den Vereinigten Arabischen Emiraten um den Klimaschutz gerungen. Nun ruft die Weltgemeinschaft bei einer UN-Klimakonferenz erstmals zur Abkehr von fossilen Brennstoffen auf. Das 21-seitige Papier sieht keinen klaren Ausstieg aus fossilen Energien vor - aber die Staaten sollen sich von Kohle, Gas und Öl "abwenden". Genau über dieses Thema war tagelang gestritten worden, viele Länder - darunter auch Deutschland - hatten ein Ausstiegsdatum in dem Abschlusspapier gefordert.

8:28 Uhr Ärzte reichen Verfassungsbeschwerde gegen Triage-Regel ein Unterstützt vom Ärzteverband Marburger Bund haben 14 Notfall- und Intensivmediziner Verfassungsbeschwerde gegen das Infektionsschutzgesetz (IfSG) des Bundes eingelegt. Wie der Marburger Bund mitteilte, richtet sich die Beschwerde vor dem Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe gegen die im Gesetz enthaltene sogenannte Triage-Regel im Fall von Engpässen bei der Versorgung schwerkranker Patientinnen und Patienten. Diese würde sie unter anderem in schwere Gewissensnöte bringen. Triage bedeutet, dass Ärzte und Ärztinnen bei zu wenigen Betten oder Beatmungsgeräten eine Reihenfolge festlegen, wer zuerst behandelt wird.

8:07 Uhr Hochwasserlage in BW noch angespannt Es hat ja vielerorts ganz schön geschüttet, das zeigt sich auch an Flüssen und Gewässern: Die Hochwasserlage bleibt in Teilen Baden-Württembergs weiterhin angespannt. Der erhebliche Niederschlag heute Nacht hat einige Pegelstände ansteigen lassen, wie ein Sprecher der Hochwasservorhersagezentrale (HVZ) erklärte. Das Hochwasser begrenzt sich demnach vorwiegend auf den südlichen Bereich des Bundeslandes. Betroffen sind unter anderem die Flüsse im Schwarzwald, mehrere Donauzuflüsse und der Oberrhein. Größere Schäden seien bislang nicht bekannt, hieß es. Dass mal Kreisstraßen gesperrt werden, könne vorkommen, mehr sei aber vorerst nicht zu erwarten.

7:58 Uhr Weniger Anträge bei Härtefallkommission für Aufenthaltserlaubnis In Baden-Württemberg sind bei der Härtefallkommission für Migranten in diesem Jahr deutlich weniger Anträge eingegangen. An sie können sich Ausländerinnen und Ausländer wenden, die um eine Aufenthaltserlaubnis kämpfen. Das sei ganz wesentlich auf das neue Chancen-Aufenthaltsgesetz zurückzuführen, heißt es von der Kommission. Man gehe davon aus, dass es bis zum Jahresende insgesamt rund 250 Härtefallanträge geben werde. Im vergangenen Jahr waren es demnach noch 420. Das Chancen-Aufenthaltsrecht gibt Menschen, die sich zum Stichtag 1. Oktober 2022 mindestens fünf Jahre geduldet in Deutschland aufgehalten haben, die Möglichkeit, für 18 Monate eine Art Aufenthaltserlaubnis auf Probe zu bekommen. Am Ende der 18 Monate soll ein dauerhaftes Bleiberecht bekommen, wer überwiegend selbst für seinen Lebensunterhalt aufkommt, ausreichende Deutschkenntnisse und eine geklärte Identität vorweisen kann. "Die klareren Fälle laufen über das Chancen-Aufenthaltsgesetz. Wir sind jetzt wirklich nur für die schwierigen Fälle zuständig", so der Vorsitzende der Härtefallkommission, Klaus Pavel. Sendung am Mi. , 13.12.2023 7:30 Uhr, SWR1 BW Nachrichten - Radionachrichten

7:50 Uhr Aktuelle Verkehrslage in BW Es schon etwas los auf den Straßen im Land. Auf der A8 Stuttgart Richtung Karlsruhe gibt es zwischen Heimsheim und Pforzheim-Ost an der Baustelle über 9 Kilometer Stau und stockenden Verkehr. Besonders vorsichtig solltet ihr auf der A5 Richtung Karlsruhe zwischen Freiburg-Mitte und Freiburg-Nord fahren, hier liegen Spanngurte auf der Fahrbahn. Und auf der A6 Heilbronn Richtung Nürnberg kommt es zwischen Crailsheim und Schnelldorf wegen einer Baustelle auf drei Kilometern zu stockendem Verkehr.

7:41 Uhr Wie KI einen sozialen Brennpunkt in Ulm sicherer machen könnte Ein digitaler Begleiter mit KI, smartes Mobiliar oder Abschreckung durch Lichteffekte: In Ulm gibt es jetzt konkrete Pläne für die Umgestaltung des Lederhof-Areals, einem sozialen Brennpunkt. Dort sollen nun drei Ideen ausprobiert werden: Die erste ist KI in Überwachungskameras. Eine Künstliche Intelligenz erkennt dann in Echtzeit, ob ein Mensch angegriffen wird oder einen Schwächeanfall erleidet und alarmiert zum Beispiel einen Sicherheitsdienst. Eine zweite Idee arbeitet mit einer besseren Ausleuchtung des Ortes: Wenn jemand auf Druckplatten im Boden tritt, geht Licht an. Außerdem wird eine Sitzbank erprobt, die unter anderem mit blauem Licht in der Nacht Drogensüchtige vom Konsum abhalten soll.

7:31 Uhr An Sigmaringer Schule gilt Handy-Verbot für Grundschüler Die digitale Welt mit TikTok, WhatsApp und Co. kann in einer Zeit von Krieg, Mobbing und Pornografie gefährlich sein. Doch während Erwachsene darauf vorbereitet sind oder zumindest über den jeweiligen Konsum entscheiden können, sind Kinder und Jugendliche den Inhalten im Internet oft schutzlos ausgesetzt. Umso drängender stellt sich die Frage: Wann ist der richtige Zeitpunkt für ein eigenes Handy? An einer Grundschule in Hohentengen (Kreis Sigmaringen) sagen zahlreiche Eltern nun ganz klar: kein Smartphone vor der fünften Klasse. Dazu wollen sie sich mit Hilfe einer freiwilligen Erklärung bei der Anmeldung ihrer Vorschulkinder für das kommende Schuljahr selbst verpflichten. Das selbst gesetzte "Handy-Verbot" soll also schriftlich festgehalten werden.

7:14 Uhr Wetteraussichten für BW: Es regnet weiter Der Regen bleibt uns in Baden-Württemberg vorerst erhalten. Vor allem im Schwarzwald und im Allgäu schüttet es kräftig: Bis zu 50 bis 60 Liter pro Quadratmeter können bis morgen runterkommen. Das heißt auch: Die Flusspegel steigen weiter. Am Rhein etwa wird der Scheitelpunkt am Donnerstag erwartet, danach soll sich die Situation wieder langsam entspannen. Heute bleibt es mild, die Temperaturen liegen am Nachmittag voraussichtlich bei sieben bis zwölf Grad. Das aktuelle Wetter für euren Ort findet ihr übrigens jederzeit in unserer SWR Aktuell-App oder auf unserer Wetter-Seite.

7:09 Uhr Tödlicher Auffahrunfall auf der A5 Ein Mensch ist bei einem Auffahrunfall auf der A5 zwischen Kronau und Bruchsal tödlich verletzt worden. Nach Polizeiangaben fuhr gegen zwei Uhr ein Kleintransporter auf einen Sattelzug auf. Der Fahrer des Kleintransporters wurde eingeklemmt und starb noch an der Unfallstelle. Die genaue Unfallursache ist noch unklar, die Polizei ermittelt. Derzeit sind die Aufräumarbeiten im Gange. Der rechte und der mittlere Fahrstreifen in Richtung Karlsruhe sind aktuell noch gesperrt. Es hat sich ein mehrere Kilometer langer Stau gebildet.

6:47 Uhr Neue Bahnstreiks ab 8. Januar angekündigt Die Lokführergewerkschaft GDL hat neue und längere Streiks bei der Bahn angekündigt. Ab dem 8. Januar müsse mit längeren Arbeitskämpfen gerechnet werden, sagte GDL-Chef Claus Weselsky der "Augsburger Allgemeinen". Bahnreisende müssten sich zwar vorerst nicht auf einen unbefristeten Streik einstellen, jedoch auf einen längeren Stillstand als bisher. Letzte Woche haben die Lokführer 24 Stunden lang gestreikt und damit den Bahnverkehr größtenteils lahmgelegt.

6:32 Uhr Fahrer eines Kleintransporters stirbt bei Unfall Bei einem Verkehrsunfall auf der A5 zwischen Kronau und Bruchsal (Landkreis Karlsruhe) ist ein Mensch ums Leben gekommen. Der Fahrer eines Kleintransporters sei in der Nacht zu Mittwoch aus bislang ungeklärter Ursache auf einen stehenden Sattelzug aufgefahren, sagte ein Polizeisprecher. Der Fahrer sei im Kleintransporter eingeklemmt worden und an der Unfallstelle gestorben. Der Fahrer des Sattelzuges blieb unverletzt. Durch den Unfall musste die Autobahn Richtung Karlsruhe in der Nacht kurzzeitig gesperrt werden.

6:22 Uhr Anklage gegen "Reichsbürger"-Netzwerk erhoben Ein Jahr nach der Razzia gegen ein mutmaßliches deutschlandweites "Reichsbürger"-Netzwerk hat die Bundesanwaltschaft Anklage gegen 27 Personen erhoben. Die 26 mutmaßlichen Mitglieder und eine mutmaßliche Unterstützerin des Netzwerks um den Frankfurter Geschäftsmann Heinrich XIII. Prinz Reuß wollten die Bundesregierung gewaltsam stürzen. Drei Gerichte in Deutschland, darunter das Oberlandesgericht Stuttgart, müssen nun entscheiden, ob sie die Anklage zulassen und einen Prozess ansetzen. Der Kreis der Verdächtigen ist weitaus größer als die angeklagten 27 Personen und wächst im Zuge der Ermittlungen stetig. Viele von ihnen sitzen in Untersuchungshaft. Baden-Württemberg Angeklagte stammen auch aus Tübingen, Freiburg und vom Bodensee Bundesanwaltschaft klagt mutmaßliche Mitglieder von "Reichsbürger"-Netzwerk an Ein Jahr nach der Razzia gegen ein mutmaßliches "Reichsbürger"-Netzwerk hat die Bundesanwaltschaft Anklage gegen 27 Personen erhoben. Sie wollten wohl die Bundesregierung gewaltsam stürzen. 20:00 Uhr Nachrichten, Wetter SWR2

6:12 Uhr Kehrtwende in der Bildungspolitik in BW? Die Landesregierung von Baden-Württemberg hat gestern angekündigt, "offen für ein neues G9" zu sein. Damit wolle man den Anforderungen unserer Zeit gerecht werden. Jetzt soll also ein neues G8/G9-Modell erarbeitet werden. "In diesem Prozess werden unter anderem die möglichen Auswirkungen auf die anderen weiterführenden Schularten inklusive der beruflichen Gymnasien und das schulische Gesamtsystem berücksichtigt," so das Staatsministerium gestern. Mit dem Votum des Bürgerforums war der Druck auf die Landesregierung gewachsen. 55 Personen haben darin seit dem Sommer über die Vor- und Nachteile von G8 und G9 diskutiert. Sie sprachen sich dann für ein modernisiertes G9 mit Wahlmöglichkeiten für G8 aus. Ihre Empfehlung lautete: "Ein neues G9 soll unseren Kindern die benötigte Zeit für ein möglichst stressfreies und konstruktives Lernen geben." Video herunterladen (33,2 MB | MP4)

6:08 Uhr Das wird heute wichtig Nach dem neuerlichen Pisa-Schock diskutiert der baden-württembergische Landtag heute über Konsequenzen aus den schlechten Ergebnissen der letzten Bildungsstudien. Dabei dürfte es auch um die geplante Rückkehr zum neunjährigen Gymnasium gehen. Schneeschmelze und Regen sorgen in Teilen von Baden-Württemberg für Hochwasser. Die Schifffahrt am Rhein wurde gestern eingestellt. Wegen des anhaltenden Regens könnten die Pegel heute noch weiter steigen. Die Landesregierung von Baden-Württemberg hat gestern verkündet, ein modernes neunjähriges Gymnasium konzipieren zu wollen. Eine Einführung schon im kommenden Schuljahr hält der Ministerpräsident aber für schwer vorstellbar. Man starte nun einen Prozess zur Erarbeitung eines solchen neuen G8/G9-Modells.

6:04 Uhr Vier Verletzte nach missachteter Vorfahrt Bei einem Verkehrsunfall bei Schwetzingen im Rhein-Neckar-Kreis sind am Dienstagabend vier Menschen verletzt worden. Eine 19 Jahre alte Autofahrerin missachtete ersten Erkenntnissen zufolge beim Abbiegen die Vorfahrt einer entgegenkommenden 29 Jahre alten Autofahrerin, wie die Polizei mitteilte. Es kam zur Kollision der Autos, bei der die beiden Fahrerinnen und ihre jeweiligen beiden Mitfahrer verletzt wurden. Alle Verletzten wurden ins Krankenhaus gebracht.