Ein Mensch ist bei einem Unfall auf der A5 zwischen Kronau und Bruchsal tödlich verletzt worden. Ein Transporter war in der Nacht auf Mittwoch in einen Pannen-Lkw gefahren.

Bei einem Auffahrunfall auf der A5 zwischen Kronau und Bruchsal (beides Landkreis Karlsruhe) ist in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ein 26-Jähriger tödlich verletzt worden. Nach Angaben der Polizei kam er mit seinem Transporter gegen zwei Uhr aus bislang unbekannter Ursache von der rechten Spur ab und prallte auf das Heck eines Sattelzugs. Dieser stand aufgrund einer Panne auf dem Standstreifen.

Fahrer stirbt nach Unfall vor Ort

Der Fahrer des Transporters wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und starb noch an der Unfallstelle. Der 59-jährige Lkw-Fahrer wurde leicht verletzt. Zur Klärung des Unfallhergangs wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Der Schaden wird auf rund 50.000 Euro geschätzt.

Kilometerlanger Stau auf der A5 zwischen Kronau und Bruchsal

Über mehrere Stunden waren der rechte Fahrstreifen in Richtung Karlsruhe sowie der Standstreifen gesperrt. Der Verkehr wurde an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Mittlerweile sind alle Aufräum- und Bergungsarbeiten beendet und die Fahrstreifen für den Verkehr wieder frei gegeben, so eine Sprecherin der Polizei Karlsruhe.