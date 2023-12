Tödlicher Unfall auf A8 - vier Lkw stoßen bei Pforzheim zusammen

Auf der A8 bei Pforzheim ist am Dienstagnachmittag ein Lkw-Fahrer ums Leben gekommen. An der Anschlussstelle Pforzheim-West waren vier Lkw ineinandergefahren.

Laut Polizei sind am Dienstagnachmittag vier Lkw auf Höhe der A8-Anschlussstelle Pforzheim-West kollidiert. Angaben der Polizei zufolge kam dabei ein 41 Jahre alter Fahrer ums Leben. Ein 72-jähriger Fahrer wurde schwer verletzt, zwei weitere 25 Jahre alte Fahrer konnten ihre Fahrzeuge unverletzt verlassen.

A8 Richtung Stuttgart stundenlang gesperrt

Für die Bergungs- und Rettungsarbeiten war ein Hubschrauber im Einsatz. Die Fahrbahn in Richtung Stuttgart war über mehrere Stunden gesperrt. Der Verkehr wurde an der Anschlussstelle Pforzheim-West abgeleitet. Es bildeten sich lange Staus. Die Unfallursache ist derzeit noch unklar. Um den Unfallhergang zu klären, wurde ein Sachverständiger beauftragt.

Tiertransporter auf der Gegenfahrbahn umgekippt

Am Vormittag war in der Gegenrichtung ein Tiertransporter mit 15 Rindern umgekippt. Der Fahrer wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht und die Tiere über die Gegenfahrbahn abtransportiert. Die Fahrbahn in Richtung Karlsruhe war zwischen Heimsheim und Pforzheim für Bergungsarbeiten bis in die Abendstunden gesperrt.