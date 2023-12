per Mail teilen

Bei einer Großkotrolle auf der A8 bei Pforzheim hat die Polizei Gefahrguttransporter kontrolliert. Nicht jeder Lkw durfte weiterfahren.

Was ein Defekt an einem LKW auslösen kann, haben Autofahrer auf der A8 zwischen Karlsruhe und Stuttgart vergangene Woche erlebt. Ein kaputtes Ventil hatte dazu geführt, dass ein Tanklastzug hunderte Liter Öl verlor. Die Folge: vierzehn Stunden lang war die A8 gesperrt. Gerade weil soviel passieren kann, führt die Polizei regelmäßig Gefahrgutkontrollen wie an diesem Montag bei Pforzheim durch.

Polizei zieht defekte Lkw aus dem Verkehr

Im 5-Minuten-Takt wird ein Lkw nach dem anderen auf einen Rastplatz bei Pforzheim-West gelotst. Marko Pfirrmann von der Verkehrspolizei Karlsruhe erkennt seine "Kandidaten" manchmal schon von Weitem.

"Wenn das Fahrzeug verschmutzt ist, ist das manchmal ein Indiz dafür, dass auch andere Dinge nicht stimmen.“

Bei Gasbehältern gelten strengste Vorschriften

Pfirrmann und seine Kollegen inspizieren gerade einen Lastzug aus den Niederlanden. "Bei mir ist alles in Ordnung – zu 100 Prozent!", beteuert der rumänische Fahrer den Beamten gegenüber. Er hat Gasflaschen geladen. Alle leer, versichert er. Deswegen sind auch etliche nicht verschlossen.

Und das gefällt dem Gefahrgutexperten Silvio Safaric überhaupt nicht. Auch „leere“ Gasflaschen seien nie komplett leer – deswegen gälten strenge Vorschriften: sie müssen alle verschlossen sein, erklärt Safaric.

"Hier liegen Ketten herum, die Funken schlagen können. Und dann macht es 'Bumm' und er fliegt 200 Meter durch die Luft.“





Bei der Gefahrgutkontrolle werten die Beamten auch die Fahrtenschreiber der LKW aus. SWR

Fahrer zeigen Verständnis für Kontrollen bei Lkw



40 Gefahrgutspezialisten aus Polizeipräsidien im ganzen Land hat die Polizei für die Großkontrolle zusammengezogen. Die Beamten kontrollieren alles: von den Papieren über die Einhaltung von Ruhezeiten bis zum technischen Zustand von Fahrzeug und Ladung.

Dörthe Prillwitz von der Verkehrspolizei Kirchberg hat gerade die Schutzausrüstung des Fahrers eines Tanklasters überprüft: Beispielsweise Schutzbrille, Warnleuchten und Handschuhe. "Alles vollständig", zeigt sie sich zufrieden. Andrej, der Fahrer, ist gerade zwischen Belgien und Deutschland unterwegs. Er findet es in Ordnung, dass er angehalten wurde. Er sehe so viele Lkw-Unfälle, erzählt er, deswegen seien Kontrollen sinnvoll.

"Das Kurioseste, das ich bisher gesehen habe, war, dass man aus dem Auflieger die Bremssättel ausgebaut hat, um Bremsbeläge und Bremsscheiben zu sparen."

Ungesicherte Lkw-Ladung: Weiterfahrt verboten

Wie sinnvoll die Kontrollen sind, zeigt sich bei der nächsten Kontrolle. Ein Sattelzug aus den Türkei hat Grundstoffe für die Lebensmittel- und Kosmetikindustrie geladen. Schon beim ersten Blick hinter die Plane stellen die Beamten fest, dass die Fässer nicht vorschriftsmäßig geladen sind.

In diesem Fall wird kein Auge mehr zugedrückt. Dem Lkw-Fahrer wird die Weiterfahrt untersagt und die Ladung muss umgeladen werden. Dem Fahrer droht ein Bußgeld in Höhe von 350 Euro.

Bilanz der Polizei: Viele Lkw-Fahrer halten Ruhezeit nicht ein

Fast sechzig Lkw, Sattelzüge, Tanklaster und Transporter hat Polizei während der mehrsündigen Kontrolle bei Pforzheim unter die Lupe genommen. In fast 20 Fällen wurden Ruhezeiten nicht eingehalten, ein Dutzend Mal wurde gegen andere Vorschriften im Gefahrgutrecht verstoßen.

In sieben Fahrzeugen war die Ladung nicht ausreichend gesichert. Bei drei Lastzügen waren die Mängel so erheblich, dass sie nicht weiterfahren durften. Die Fahrer mussten Ersatz-Lkw anfordern, um ihre Ware umzuladen.