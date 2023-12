per Mail teilen

Ein Fahrstreifen ist auf der A5 bei Bruchsal in Fahrtrichtung Süden für den Verkehr wieder freigegeben. Die Strecke war nach Unfällen mit drei Lkw stundenlang voll gesperrt.

Nach Unfällen mit drei Lkw am Freitagmorgen ist ein Fahrstreifen auf der A5 bei Bruchsal (Landkreis Karlsruhe) in Richtung Süden für den Verkehr wieder freigegeben. Das bestätigte die Polizei auf SWR-Nachfrage. Ein Sprecher rechnet damit, dass die Aufräumarbeiten am Abend vollständig beendet sind und alle Fahrstreifen für den Verkehr wieder freigegeben werden.

Lkw-Fahrer touchiert Polizeifahrzeug

Nach Angaben der Polizei fuhr zunächst ein Lkw auf einen gerade auf die Autobahn auffahrenden Lkw auf. Ein Streifenwagen rückte an und sicherte die Unfallstelle ab. Offenbar durch Unachtsamkeit übersah ein weiterer Lkw-Fahrer die abgesicherte Unfallstelle, streifte das Polizeiauto und anschließend einen Lkw auf dem Standstreifen.

Die Aufräumarbeiten auf der A5 wegen der beiden Lkw-Unfällen werden sich länger hinziehen Foto: ER24

Vier Leichtverletzte und hoher Sachschaden

Durch einen Sprung zur Seite konnten sich die beiden Beamten in Sicherheit bringen, wurden dadurch jedoch leicht verletzt. Zwei Lkw-Fahrer wurden bei dem Unfall ebenfalls verletzt und in nahe gelegene Krankenhäuser gebracht. Es entstand Sachschaden im mittleren sechsstelligen Bereich.

Der Artikel wird laufend aktualisiert