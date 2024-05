Wahlkampfauftakt von Grünen-Kandidat Michael Bloss in Karlsruhe

Am 9. Juni steht neben der Kommunalwahl in Baden-Württemberg auch die Europawahl an. Die Grünen in Karlsruhe hatten am Samstag den Europaabgeordneten Michael Bloss zu Gast.

Am Samstag hat der Europaabgeordnete Michael Bloss in der Karlsruher Innenstadt zur Wahl der Grünen bei der Europawahl aufgerufen. Im aktuellen ARD-DeutschlandTREND zur Europawahl von Infratest dimap liegen die Grünen bei 15 Prozent. Bei der Europawahl 2019 holte die Partei noch mehr als 20 Prozent der Stimmen. Kein Grund zur Sorge für Bloss. Video herunterladen (37,5 MB | MP4) Es sei noch Luft nach oben, sagte er dem SWR. "Aber wenn man sich das letzte Jahr anschaut, da wurden wir ja vielfach kritisiert und sind wir immer noch bei unserem Bundestagsergebnis" so Bloss weiter. Die Dynamik "gehe da nach oben", sagte Bloss. Michael Bloss, Europaabgeordneter der Grünen, ist zuversichtlich beim Abschneiden der Grünen bei der Europawahl. SWR Louisa Guy Spitzenkandidat der Grünen für Baden-Württemberg Der 37-jährige Bloss aus Stuttgart ist der baden-württembergische Spitzenkandidat der Grünen für die Europawahl. In Karlsruhe ging er am Samstag auf Stimmenfang. Bei den Zuhörenden in der Fußgängerzone kam das gut an. Die Humanität in Europa sei für ihn wichtig, sagte einer der Zuhörer dem SWR. Für eine andere Frau ist es wichtig, dass nach der Umwelt geschaut wird und da "jemand den Finger drauf hat". Wer geht und darf wählen bei der Europawahl in Baden-Württemberg? Bei der vergangenen Europawahl lag die Wahlbeteiligung in Baden-Württemberg bei 64 Prozent, schreibt die Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg. Zur Wahl gingen also etwa zwei von drei Wahlberechtigten. Das waren 11,9 Prozentpunkte mehr als bei der Europawahl 2014. Bei den kommenden Kommunal- und Europawahlen am 9. Juni 2024 werden in Deutschland auch erstmals 16- und 17-Jährige ihre Stimme für das Europäische Parlament abgeben können. In Baden-Württemberg sind voraussichtlich gut 190.000 Wahlberechtigte unter 18 Jahre. Baden-Württemberg SWR Aktuell Wahl-Special Europawahl 2024 In unserem Online-Special finden Sie alle Informationen rund um die Europawahl am 9. Juni 2024 in Baden-Württemberg.