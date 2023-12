Ein digitaler Begleiter mit KI, smartes Mobiliar oder doch Abschreckung durch Beleuchtung? Am Ulmer Lederhof werden ab Januar drei Ideen erprobt, die den Ort sicherer machen sollen.

Wer sich am Ulmer Lederhof unsicher fühlt, bekommt demnächst Hilfe von Künstlicher Intelligenz (KI). Doch nicht nur das, auch Lichteffekte und smartes Mobiliar sollen für Sicherheit sorgen. Am Dienstag haben die konkreten Planungen für die drei Ideen begonnen.

Lederhof: Planungsphase startet nach Innovationswettbewerb

Am Dienstag startete die Planungsphase für drei Teams, die mit ihren Ideen den Innovationswettbewerb der Stadt Ulm im November gewonnen hatten. Ab Januar sollen die drei Ideen dann am Lederhof zeitgleich ausprobiert werden. Das geschieht mit Prototypen, die die Teams eigenständig entwickeln.

Die Sieger-Teams des Innovationswettbewerbs, die Jury, die Innovationsmotor-Macher und Ulms OB Gunter Czisch (CDU) im Verschwörhaus. Stadt Ulm

Betrunkene, Autoposer und Menschen aus der Drogenszene sorgen am Lederhof immer wieder für Probleme. Mit Hilfe der Ideen will die Stadt Ulm aus dem sozialen Brennpunkt einen lebendigen Ort machen, "an dem sich kreative Köpfe treffen, austauschen und innovative Ideen entwickeln".

Erste Idee: KI soll am Lederhof Angriffe und Schwächeanfälle erkennen

Der erste Vorschlag beruht auf Künstlicher Intelligenz. Wer den Lederhof in Zukunft betritt, könnte unter anderem Überwachungskameras entdecken. "Es findet keine Speicherung der Daten statt, sondern in Echtzeit wird eine Situation bewertet", erklärt Entwickler Florian Mauer-Endler. Die Kameras sollen auf Abruf per Handy-App aktiviert werden können, wenn man sich unsicher fühlt. Eine Künstliche Intelligenz erkennt dann in Echtzeit, ob ein Mensch angegriffen wird oder einen Schwächeanfall erleidet und alarmiert zum Beispiel einem Sicherheitsdienst.

"Zur Abschreckung könnte zum Beispiel aber auch automatisch Licht angehen und eine laute Stimme ertönen", sagt Mauer-Endler. Durch einen weiteren Sensor könne das System auch auf Vandalismus, also blinde Zerstörungswut, reagieren.

Zweite Idee: Smarte Sitzbank soll Drogenkriminalität in Ulm reduzieren

Mit Hilfe einer smarten Sitzbank will Thomas Häufele die Probleme am Lederhof angehen. Die Sitzbank, die an eine Bushaltestelle erinnert, soll unter anderem mit blauem Licht in der Nacht bestrahlt werden. Das soll Drogensüchtige vom Konsum abhalten. Zudem könnte eine begrünte Rückwand auch den Schallpegel reduzieren.

Dritte Idee: Lichteffekte mit Bewegungserkennung

Das Team "IlULMination" will Licht und Kunst verbinden. Wenn jemand auf Druckplatten im Boden tritt, geht Licht an. Das und auch Bewegungserkennung sollen helfen, den sozialen Brennpunkt in Ulm zu entschärfen.

Nach Testphase: Sieger steht im Mai 2024 fest

Im Mai kommenden Jahres sollen die Ergebnisse dieser Tests erneut präsentiert und ein Sieger von einer Fachjury gekürt werden. Für die Umsetzung der Idee winken dem Siegerteam bis zu 100.000 Euro.