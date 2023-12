Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Simon Ukena.

10:00 Uhr Auf Wiedersehen Das war's für heute - ich wünsche euch einen schönen Tag! Morgen ist Jakob Fandrey für euch da. Bis dahin findet ihr alle Nachrichten für Baden-Württemberg wie gewohnt auf SWRAktuell.de/bw, in der SWR Aktuell App, in unserem Newsletter am Morgen, bei Instagram, Facebook und X, früher Twitter, und natürlich auch im Radio und TV. Bis dann!

9:54 Uhr Ihr habt abgestimmt: Mehrheit für Böllerverbot Ihr habt fleißig über ein Böllerverbot an Silvester abgestimmt - das Voting ist jetzt beendet. Und das Ergebnis? Ziemlich eindeutig: 78,62 Prozent sind für ein Verbot von privatem Feuerwerk an Silvester, 21,38 Prozent sind gegen ein Verbot.

9:39 Uhr A7 nach schwerem Lkw-Unfall weiter gesperrt Nach einem Glätteunfall mit einem Lkw auf der A7 zwischen Heidenheim und Giengen ist die Autobahn Richtung Ulm weiter gesperrt. Der Lkw mit Anhänger liegt quer über der Fahrbahn. Gegen 2:30 Uhr war nach Angaben der Polizei ein Lkw mit Anhänger umgestürzt und blockiert die Fahrbahn. Der Fahrer blieb unverletzt. Die genauen Umstände des Unfalls sind noch unklar. Die Bergungsarbeiten werden noch länger andauern. Der Verkehr wird bei Heidenheim von der Autobahn ausgeleitet. Glätte war auch der Grund für einen Unfall mit einem Schwerverletzten in der Nähe von Maselheim im Kreis Biberach. Ein Mann war zwischen einem Lastwagenhänger und einer Mauer eingeklemmt worden. Er hatte laut Polizei den Hänger abgekoppelt, weil er mit seinem Lastwagen wegen der Glätte eine Anhöhe nicht hinaufkam. Gegen 2:30 Uhr war der Lastwagen mit Anhänger auf der A7 umgestürzt und blockiert seitdem die Fahrbahn. onw-Images, Jason Tschepljakow Sendung am Di. , 5.12.2023 8:30 Uhr, SWR4 BW Studio Ulm - Regionalnachrichten

9:21 Uhr Grenzkontrollen zur Schweiz werden verlängert Das Bundesinnenministerium will die Grenzkontrollen zu Polen, Tschechien und der Schweiz verlängern. Grenzkontrollen sind innerhalb des Schengen-Raums eigentlich nicht vorgesehen und müssen daher in Brüssel gemeldet werden. Bundesinnenministerin Faeser hatte die Bundespolizei am 16. Oktober angewiesen, an der Grenze zur Schweiz, zu Polen und zu Tschechien stationäre Kontrollen durchzuführen. Die Kontrollen haben laut der Staatssekretärin und Waldshuter SPD-Bundestagsabgeordneten Rita Schwarzelühr-Sutter bundesweit eine abschreckende Wirkung. Die Schleuser würden immer brutaler, deswegen sei es wichtig, mit aller Härte gegen sie vorzugehen. Südbaden Auch Schleuser dingfest gemacht Grenzkontrollen zur Schweiz bis Mitte Dezember verlängert Bundesinnenministerin Faeser (SPD) will die Grenzkontrollen bis zum 15. Dezember verlängern. Das betrifft auch die Grenze zur Schweiz, wie ein Sprecher am Dienstag mitteilte. 6:00 Uhr SWR4 BW am Morgen SWR4 Baden-Württemberg

9:12 Uhr BGH will entscheiden: Wem gehört das Fernwärmenetz Stuttgart? Wem gehört das Fernwärmenetz in Stuttgart? Darüber streiten der Energieversorger Energie Baden-Württemberg (EnBW) und die Stadt Stuttgart schon jahrelang. Jetzt soll ein Urteil fallen. Der Kartellsenat des Bundesgerichtshofs versucht seit dem Sommer die Frage zu klären, ob der Stadt Stuttgart das Eigentum am Fernwärmenetz zusteht oder ob die EnBW das Fernwärmenetz auch in Zukunft weiterbetreiben und dafür die Einräumung von Wegenutzungsrechten von der Stadt Stuttgart verlangen kann. Das Urteil soll heute verkündet werden. Der Rechtsstreit zwischen der Stadt Stuttgart und der EnBW gärt schon seit 2016 und ging bis in die letzte Instanz vor den Bundesgerichtshof in Karlsruhe. Dieser wollte bereits im Juli ein Urteil sprechen. Weil es aber um ziemlich knifflige wettbewerbsrelevante Fragen gehe, hatte sich der Kartellsenat mehr Beratungszeit genommen. Der nächste Termin zur Urteilsverkündung war dann für Mitte Oktober angesetzt, wurde aber aus dienstlichen Gründen auf den 5. Dezember geschoben.

8:21 Uhr Klinikskandal Stuttgart: Prozess gegen früheren Landeschef der Grünen Im Zusammenhang mit dem Stuttgarter Klinikskandal steht ab heute der frühere Landeschef der Grünen, Andreas Braun, vor Gericht. Ihm wird Korruption, Betrug und Untreue im Auslandsgeschäft am Klinikum Stuttgart vorgeworfen. Ebenfalls angeklagt sind vier seiner ehemaligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Im Mittelpunkt steht die Frage, ob die fünf Angeklagten illegale Geschäfte mit der Behandlung arabischer Patienten zugunsten des Klinikums gemacht haben und ob sie sich selbst bereichert haben. Vor seiner Tätigkeit als Leiter des Auslandsgeschäfts am Stuttgarter Klinikum war Andreas Braun Landesvorsitzender der Grünen. Andreas Braun saß 2018 bereits fünf Monate in Untersuchungshaft. Ihm wurde Betrug und Untreue vorgeworfen. Aus der grünen Partei war er ausgetreten, nachdem er sich von ehemaligen grünen Mitstreitern während seiner Zeit in Untersuchungshaft im Stich gelassen gefühlt hatte. Er soll seither bei den Ermittlungen zum Klinikskandal mitgewirkt haben. Für den Prozess gegen ihn hat er angekündigt auszusagen.

7:31 Uhr BW stellt eigene Haushaltspolitik auf den Prüfstand Nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Bundeshaushalt lässt Baden-Württemberg seine eigene Finanzpolitik juristisch überprüfen. Das berichtet die "Badische Zeitung" unter Berufung auf Finanzminister Danyal Bayaz (Grüne). "Wir wollen eine externe, auch kritische juristische Begleitung sicherstellen, damit wir in Zukunft Rechtssicherheit haben", sagte der Grünen-Politiker dem Blatt. Das Land habe zwar im Unterschied zur Bundesregierung keine Notkredite aus der Corona-Pandemie zweckentfremdet, so Bayaz demnach. Die Karlsruher Richter hätten aber auch festgestellt, dass solche Kredite nur in dem Haushaltsjahr genutzt werden dürfen, für das sie festgesetzt wurden. Baden-Württemberg hatte Kreditermächtigungen gegen Corona auch noch 2022 genutzt - zum Kampf gegen die Folgen der Pandemie. Das Gutachten soll Bayaz zufolge nun klären, ob für eine solche Verwendung jedes Mal die Notsituation neu erklärt werden muss und ob die Feststellung auch für andere Kreditermächtigungen gilt.

7:02 Uhr Sollte es ein generelles Böllerverbot in BW geben? In anderen Ländern ist es schon längst üblich, in Deutschland wird es jedes Jahr aufs Neue heiß diskutiert: das Verbot von privatem Abfeuern von Feuerwerk und Böllern. 2020 und 2021 war es wegen der Corona-Pandemie verboten, im vergangenen Jahr dann wieder erlaubt. Doch einige Städte in Baden-Württemberg haben für dieses Jahr auch ein Verbot von Feuerwerk verhängt. Wie sehr ihr das? Sollte es ein generelles Verbot von privatem Feuerwerk geben und die Städte sollten stattdessen große, organisierte Feuerwerkshows veranstalten? Oder sagt ihr, jeder und jede sollte selbst Feuerwerk veranstalten dürfen? Die Abstimmung ist bereits beendet. Sollte es ein generelles Böllerverbot geben? Ja, privates Abfeuern von Feuerwerk sollte verboten werden. 78,6%

Nein, alle sollten Feuerwerk an Silvester abfeuern dürfen. 21,4% Hinweis: Das Abstimmungsergebnis zeigt ein Meinungsbild unserer Nutzer*innen und ist nicht repräsentativ.

6:15 Uhr So wird heute das Wetter in Baden-Württemberg Über die Glättegefahr heute Morgen haben wir ja schon gesprochen. Aber wie geht es mit dem Wetter weiter? Am Dienstag steigen die Temperaturen in Baden-Württemberg wieder weitestgehend über den Gefrierpunkt mit Höchstwerten von 2 Grad auf der Alb und bis zu 9 Grad im Breisgau. Am Morgen bleibt es noch vermehrt trocken, am Nachmittag ziehen erneut Wolken von Westen auf und bringen Regenschauer mit. Dazu mäßiger Südwestwind. Ab Mitte der Woche wechseln sich Regen- und Trockenphasen bei milden Temperaturen ab. Mehr zum Wetter im TV-Beitrag von SWR Aktuell gestern Abend: Video herunterladen (35,5 MB | MP4) Sendung am Mo. , 4.12.2023 19:30 Uhr, SWR Aktuell Baden-Württemberg, SWR BW

6:10 Uhr Das wird heute wichtig Zum ersten Mal seit der Corona-Pandemie wird die neue Pisa-Schulleistungsstudie vorgelegt. Baden-Württemberg hatte in anderen Bildungsstudien zuletzt nur mittelmäßig abgeschnitten. Der BGH-Kartellsenat urteilt: Wem gehört das Fernwärmenetz Stuttgart - der Landeshauptstadt oder der EnBW? Der Energiekonzern hat seine Anlagen teils auf städtischen Grundstücken verlegt, der zugrundeliegende Vertrag war allerdings längst ausgelaufen. Tübingen dürfte ab sofort wieder magischer Anziehungspunkt für alle Schleckermäuler sein. Die "chocolART", Deutschlands größtes Schokoladenfestival, beginnt. Bis zum kommenden Sonntag bieten rund 100 Chocolatiers und Manufakturen ihre Köstlichkeiten in der Altstadt an.

6:04 Uhr Strobl fordert härtere Strafen für Angriffe auf Einsatzkräfte Baden-Württemberg pocht auf eine härtere Bestrafung von Attacken auf Polizeikräfte, Feuerwehrleute und Rettungsdienstler. Innenminister Thomas Strobl (CDU) fordert eine Erhöhung des Mindeststrafmaßes für tätliche Angriffe von drei auf sechs Monate, wie die Deutsche Presse-Agentur erfuhr. Dafür will er sich bei der Innenministerkonferenz diese Woche in Berlin einsetzen. Die Anhebung des Mindeststrafmaßes sei geboten, um "die tiefe Verwerflichkeit von ausgeübter Gewalt gegen Einsatzkräfte auch im Strafrahmen abzubilden", hieß es aus dem Ministerium. "Wer die verletzt, die uns schützen, muss hart bestraft werden", betonte Strobl. In Baden-Württemberg seien Gewalttaten gegen Polizeibeamte in den vergangenen zehn Jahren um mehr als 50 Prozent auf 5.422 Fälle allein im Jahr 2022 angestiegen. "In fast jedem zweiten Fall sind es tätliche Angriffe - und die Folgen wiegen schwer", sagte Strobl. Die Zahl der verletzten Polizistinnen und Polizisten im Land habe um mehr als 60 Prozent auf fast 2.700 in 2022 zugenommen. Auch Feuerwehr- und Rettungskräfte sähen sich mit einer Zunahme von Angriffen konfrontiert. Baden-Württemberg Gewalt gegen Rettungskräfte nimmt zu BW-Innenminister Strobl fordert härtere Strafen für Angriffe auf Einsatzkräfte Sie wollen helfen und für Sicherheit sorgen, werden dafür aber immer häufiger geschlagen und beleidigt: Polizisten, Feuerwehrleute und Retter. Baden-Württemberg will höhere Mindeststrafen.