9:51 Uhr Molkerei ruft H-Vollmilch von "Gut&Günstig" zurück Die Hohenloher Molkerei aus Schwäbisch Hall ruft "Gut&Günstig"-H-Vollmilch mit 3,5 Prozent Fett in der 1-Liter-Packung zurück. Betroffen sei verkaufte Ware in einzelnen Märkten von Edeka und Marktkauf in Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Sachsen und Thüringen mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 27.03.2024 und dem ovalen Genusstauglichkeitskennzeichen DE BW 010 EG, teilte das Unternehmen heute auf Anfrage mit. Zuvor hatte die "Bild" darüber berichtet. Im Rahmen von Routinekontrollen sei in einzelnen Fällen eine mikrobiologische Verunreinigung festgestellt worden. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass die betroffene Milch dick und sauer wird und bei Verzehr gesundheitliche Beeinträchtigungen auslösen kann. Verbraucherinnen und Verbraucher könnten das entsprechende Produkt gegen Erstattung des Kaufpreises auch ohne Vorlage des Kassenbons in ihrer Einkaufsstätte zurückgeben, hieß es.

9:43 Uhr Offiziell: Palmer kandidiert mit Freien Wählern Jetzt ist es offiziell: Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer (parteilos) kandidiert für die Wählerliste der Freien Wähler Vereinigung (FWV) im Wahlkreis Tübingen bei der Kommunalwahl am 9. Juni 2024. Das teilte Palmer heute in Tübingen mit. Über seine Motivation sagte Palmer: "Es geht ums Geld." Für das kommenden Jahr seien 60 Millionen Euro an Kreisumlage geplant. Im Kreistag könne er die Höhe der Kreisumlage mitbestimmen und darüber, wie viel Geld in seine Stadt für Projekte zurückfließe. Es sei sinnvoll, wenn der Oberbürgermeister im Kreistag sitze.

9:32 Uhr Brand durch Kerze neben Deo-Sprühdose In Mannheim-Sandhofen hat gestern eine Kerze neben einer Deo-Sprühdose einen Brand ausgelöst. Die Bewohnerin hatte ihre Wohnung verlassen, ohne die Kerze auszumachen, so die Polizei. Später kam es zu einer Verpuffung des Deosprays und zu dem Brand. Eine Person erlitt beim Versuch, das Feuer zu löschen, eine leichte Rauchvergiftung.

9:06 Uhr Anklage: Mann soll seine Ex-Partnerin getötet haben Gegen einen 55-jährigen Mann ist von der Staatsanwaltschaft Ulm Anklage wegen Mordes erhoben worden. Er soll im August seine 42-jährige Ex-Partnerin mit einem Messer attackiert und dadurch getötet haben, wie die Staatsanwaltschaft heute mitteilte. Der Verdächtige habe die Tat zugegeben, streite jedoch einen Tötungswillen ab. Die 42-Jährige habe sich am 3. August von dem Mann getrennt, wie es weiter hieß. Sie habe anderen ihre Verletzungen gezeigt, die der 55-Jährige ihr zugefügt haben soll. Verärgert darüber soll der Mann daraufhin mehrfach mit einem Messer auf seine Ex-Partnerin eingestochen haben. Sie starb an ihren Verletzungen. Nach der Attacke sei der Verdächtige in sein Zimmer in der Unterkunft in Ehingen (Alb-Donau-Kreis) gegangen und habe die Polizei angerufen. Seitdem sitzt er in Untersuchungshaft.

8:56 Uhr Göppinger Weihnachtsmarkt nach Räumung wieder offen Nach der Räumung des Weihnachtsmarktes in Göppingen am Samstag Abend wegen eines Hinweises auf eine Bedrohungslage ist der Markt seit gestern wieder für Besucherinnen und Besucher geöffnet. Wie ein Polizeisprecher am Sonntag sagte, hatte ein Mann am Samstagabend per Telefon eine Drohung ausgesprochen. Der Weihnachtsmarkt war daraufhin zügig geschlossen worden. "Das lief alles ruhig, gesittet und problemlos ab." Es sei zu keinerlei Schaden gekommen, so die Polizei. Danach habe die Polizei den ganzen Markt durchsucht, aber nichts gefunden.

8:02 Uhr Landesgartenschau in Wangen nimmt langsam Gestalt an Die Vorbereitungen für die Landesgartenschau in Wangen laufen auf Hochtouren. Es gebe noch ein paar Baustellen, doch man sei gut in der Zeit, sagte eine Sprecherin der Stadt im Allgäu. Mehr als 60.000 Blumenzwiebeln seien in der vergangenen Woche in den Boden gesetzt worden, darunter unterschiedliche Tulpensorten. 5.000 Dauerkarten für die Landesgartenschau seien schon verkauft worden. Zwischen dem 26. April und dem 6. Oktober hofft die Stadt auf rund 500.000 Besucherinnen und Besucher. Handel und Gastronomie seien auch schon voller Vorfreude, sagte die Sprecherin. An den 164 Landesgartenschau-Tagen werden auf 3.500 Quadratmetern Blumen präsentiert. Geplant sind zehn Schaugärten und 12 farbenprächtige Blumenschauen. Das Gelände hat eine Gesamtgröße von 40 Hektar - das entspricht mehr als 50 Fußballfeldern. Zu den Top-Acts, die auf der Gartenschau auf der Bühne stehen sollen, gehört der italienische Entertainer und Sänger Giovanni Zarella. Er soll am 11. August auftreten.

7:39 Uhr Bundesweite Warnstreiks betreffen auch BW Vom bundesweiten Warnstreiktag heute ist auch Baden-Württemberg betroffen. Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) hatte der Arbeitgeberseite im Tarifstreit des öffentlichen Diensts der Länder im Vorfeld eine Blockade vorgeworfen. Der Schwerpunkt der Warnstreiks in BW soll heute in der Region Rhein-Neckar liegen. In Heidelberg ist am Montag ein Protest geplant. Am 7. und 8. Dezember 2023 wollen sich Arbeitgeber und Gewerkschaften in Potsdam zur dritten Verhandlungsrunde treffen.

7:11 Uhr Fußgängerin bei Unfall in Heidelberg schwer verletzt Bei einem Unfall in Heidelberg ist gestern Abend eine Fußgängerin schwer verletzt worden. Ein Autofahrer habe die 74-Jährige auf der Dossenheimer Landstraße im Stadtteil Handschuhsheim erfasst, teilte die Polizei mit. Die Straße war für die Unfall-Aufnahme in beide Richtungen gesperrt. Die Fußgängerin wurde in eine Klinik eingeliefert.

6:38 Uhr A8 bei Karlsruhe Richtung Stuttgart gesperrt Schlechte Nachrichten für alle Autofahrer von Karlsruhe Richtung Stuttgart: Die A8 ist im Moment zwischen dem Dreieck Karlsruhe und Pforzheim in Richtung Stuttgart gesperrt. Nach Polizeiangaben hat ein Tanklaster während der Fahrt eine größere Menge Kraftstoff verloren. Der ausgelaufene Kraftstoff fror auf der Fahrbahn fest und das sorgt für Verkehrsbehinderungen: Laut Polizei hatten Lastwagen Probleme, die Steigungen auf der A8 zwischen Karlsruhe und Pforzheim hochzukommen. Ersten Erkenntnissen zufolge könne ein defektes Ventil am Tanklaster die Ursache sein, dass geladener Diesel ausgelaufen ist. Derzeit laufen Reinigungsarbeiten. Die Polizei rechnet nach derzeitigem Stand damit, dass die Sperrung voraussichtlich bis mindestens 8 Uhr andauern wird. Zuvor war die A8 über das Wochenende wegen Bauarbeiten bei Pforzheim in beide Richtungen gesperrt gewesen.

6:25 Uhr Laut Bahn weiter Zugausfälle im Süden von BW Laut der Deutschen Bahn kommt es im Süden von Baden-Württemberg weiter zu Zugausfällen. Besonders betroffen ist die Strecke von und nach München. Nur wenige Fernzüge von und nach München könnten fahren, deshalb bittet die Bahn, Reisen dorthin wenn möglich zu verschieben. Auch auf der Verbindung zwischen Stuttgart und Singen/Zürich könne es noch einzelne Ausfälle geben, so die Bahn - vor allem im Fernverkehr. Wer eine Fahrkarte für einschließlich heute habe, könne diese auch später noch nutzen, teilte die Bahn mit. Die Zugbindung sei aufgehoben.

6:20 Uhr Heute bleibt es kalt und es gibt neuen Schnee In Baden-Württemberg bleibt es weiter kalt - am kältesten wird es zwischen Schwäbischer Alb und Allgäu. Die Temperaturen im Land liegen heute zwischen minus vier und plus fünf Grad. In Baden bringen dichte Wolken ab den Mittagsstunden neuen Schnee. In tieferen Lagen am Rhein, Main und Neckar gibt es gefrierenden Regen mit Glatteisgefahr - hier heißt es aufpassen!

6:15 Uhr Das wird heute wichtig In Mannheim werden Details zum Projekt "Intelligente Videoüberwachung" vorgestellt. Das Land Baden-Württemberg, die Stadt und das Polizeipräsidium Mannheim sowie das Fraunhofer Institut arbeiten seit 2018 zusammen, um die Sicherheit in der Stadt zu erhöhen. Nun präsentieren sie das neue System. Die Gewerkschaft ver.di setzt im Tarifstreit des öffentlichen Dienstes der Länder ihre Protestaktionen fort. In der gesamten Rhein-Neckar-Region soll es Warnstreiks geben. in Heidelberg ist am Vormittag eine Kundgebung geplant. Auch in Stuttgart soll es Proteste geben. Dazu werden 2.000 Menschen erwartet. Vor dem Amtsgericht Freiburg beginnt ein Prozess wegen erpresserischen Menschenraubs. Eine 35-Jährige soll gemeinsam mit weiteren Tätern 2018 einen Mann wegen mutmaßlicher Geldschulden unter anderem geschlagen und mit einer Waffe bedroht haben.

6:05 Uhr Will Palmer bei Freien Wählern antreten? Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer (parteilos) will sich bei den Kommunalwahlen in Baden-Württemberg im Juni 2024 wohl für die Freie Wähler Vereinigung (FWV) im Landkreis Tübingen engagieren. Der Fraktionsvorsitzende der Freien Wähler (FW) im Kreis Tübingen, Thomas Hölsch, sagte auf Anfrage des SWR, dass es mehrere Gespräche mit Palmer gegeben habe. Palmers Wunsch sei gewesen, auf kommunaler Ebene für die Fraktion der Freien Wähler im Kreistag aktiv zu werden. Über Einzelheiten und Hintergründe wollen die FWV und Palmer heute um 9 Uhr in einer Pressekonferenz informieren.

6:02 Uhr AOK: Mehr Antibiotika-Verschreibungen im vergangenen Jahr Im vergangenen Jahr sind in Baden-Württemberg deutlich mehr Antibiotika verordnet worden als in den Zeiten der Corona-Pandemie. Die Zahl der Verschreibungen sei um ein Viertel im Vergleich zum Vorjahr gestiegen und habe damit fast wieder die Werte vor der Pandemie erreicht, teilte die AOK Baden-Württemberg mit. Einen Trend für das laufende Jahr gibt es noch nicht. Die Zahlen beziehen sich laut AOK Baden-Württemberg auf die Antibiotikaverordnungen für ihre Versicherten zwischen 2010 und 2022. Berücksichtigt wurden demnach nur ambulant verordnete Antibiotika und keine nur lokal wirksamen Mittel wie Salben oder Augentropfen. Antibiotika wirken nur gegen bakterielle Infektionen und nicht, wenn zum Beispiel Viren Ursache einer Erkältung sind. Verantwortlich für den Trend macht die Krankenkasse mehrere mögliche Gründe. Zum Beispiel seien während der Pandemie die Infektionen zurückgegangen. Dies könne dazu geführt haben, dass weniger Antibiotika verschrieben worden seien, da weniger bakterielle Infektionen behandelt worden seien.