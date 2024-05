per Mail teilen

Ein Autofahrer ist am Sonntag vor der Polizei geflüchtet und in einer Baustelle zum Stehen gekommen. Der Fahrer und sein Beifahrer wurden in Krankenhäuser gebracht.

Auf der A656 bei Mannheim-Seckenheim ist einer Polizeistreife am frühen Sonntagmorgen ein 43-jähriger Autofahrer durch seine Fahrweise aufgefallen. Die Beamten wollten den Mann kontrollieren, der jedoch ignorierte die Aufforderung zum Anhalten und raste davon. Die Verfolgungsfahrt endete laut Polizei mit einem Unfall in einer Baustelle in Plankstadt (Rhein-Neckar-Kreis). Dort habe der 43-Jährige die Kontrolle über seinen Wagen verloren und sei gegen einen Bagger geprallt.

Zwei Verletzte nach Aufprall in Plankstadt

Der Fahrer sowie sein 32 Jahre alter Beifahrer kamen mit mittelschweren Verletzungen in umliegende Krankenhäuser. Die Polizei hat nach eigenen Angaben im Fahrzeug diverse Drogen gefunden.

Außerdem stellte sich heraus, dass der 43-Jährige bereits per Haftbefehl gesucht wurde. Auf ihn kommen jetzt mehrere Anzeigen zu - unter anderem wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und wegen fahrlässiger Körperverletzung an seinem Beifahrer.

Die Polizei geht davon aus, dass weitere Verkehrsteilnehmende durch die Verfolgungsjagd nicht gefährdet worden sind. Am Auto entstand demnach ein Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.