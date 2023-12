Tübinger OB will sich am Montag selbst äußern

Im Mai ist Tübingens OB Palmer aus der Partei der Grünen ausgetreten. Nun sucht er offenbar wieder Anschluss an eine Fraktion. Er will für die Freien Wähler in den Kreistag.

Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer (parteilos) will bei der Kommunalwahl im kommenden Jahr offenbar für die Freien Wähler antreten. Der Fraktionsvorsitzende der Freien Wähler (FW) im Kreis Tübingen, Thomas Hölsch, sagte auf Anfrage des SWR, dass es mehrere Gespräche mit Palmer gegeben habe. Palmers Wunsch sei gewesen, auf kommunaler Ebene für die Fraktion der Freien Wähler im Kreistag aktiv zu werden. Video herunterladen (34,8 MB | MP4) Boris Palmer war lange Jahre bekannt als grüner OB, der sich mit seiner Partei streitet. Dann trat er erneut als OB an und aus der Partei aus. Seitdem ist er parteiloser OB in Tübingen. Palmer: Kommunalwahlen im Juni 2024 im Blick Bei den baden-württembergischen Kommunalwahlen am 9. Juni im kommenden Jahr will Boris Palmer nun offenbar für die Freien Wähler antreten und für sie im Tübinger Kreistag sitzen. Mit 16 Sitzen ist die FWV nach BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN mit 18 Mitgliedern die zweitstärkste Fraktion im Tübinger Kreistag. Thomas Hölsch, selbst Bürgermeister in Dußlingen, sagte dem SWR: "Es ist gut, wenn sich der Oberbürgermeister der größten Stadt im Kreis der Fraktion anschließt". Es gebe bei den Freien Wählern bereits zahlreiche Bürgermeister, die sich auf kommunaler Ebene aktiv einbrächten. Auf Anfrage des SWR wollte sich Palmer nicht zu den Freien Wählern und den Kommunalwahlen äußern. Er verwies auf eine Pressekonferenz am Montag im Tübinger Landratsamt. Bei den Tübingerinnen und Tübingern sorgt das 51-jährige Stadtoberhaupt weiterhin für Gesprächsstoff.