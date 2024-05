per Mail teilen

Seit 1939 lebt in dem Dorf Gruorn keiner mehr - trotzdem treffen sich ihre Bewohner dort einmal im Jahr. Mit ihren Nachkommen erinnern sie sich. Was ist von dem Ort geblieben?

Es ist ein besonderer Tag für die ehemaligen Bewohnerinnen, Bewohner und deren Nachkommen. Immer an Pfingsten treffen sie sich im verlassenen Albdorf Gruorn. Der Ort musste vor 85 Jahren geräumt werden. Der Grund: Der nahegelegene Truppenübungsplatz wurde zu klein. Er wurde erweitert, das Dorf Gruorn quasi von ihm verschluckt.

Zweiter Weltkrieg: Bewohner müssen Dorf verlassen

Im Mai 1939 läuten im kleine Albdorf Gruorn zum letzten Mal die Glocken der Stephanuskirche. Drinnen nehmen die letzten Bewohner Abschied voneinander, bei einem letzten Abendmahl. Danach verlassen sie das Dorf. 665 Menschen wurden damals umgesiedelt. Das Militär übernahm auf dem Truppenübungsplatz nahe Münsingen das Dorf.

Das Dorf Gruorn von oben - kurz vor der Zwangsräumung im Jahr 1939 SWR

Militär nutzte alte Häuser für Übungen

Nach dem Zweiten Weltkrieg dienten die Bauernhäuser in Gruorn den Franzosen als Kulisse für Häuserkampf-Übungen. Später war die Bundeswehr hier mit Panzern und scharfer Munition unterwegs. 1950 erlaubte die damalige französische Militärverwaltung den ehemaligen Bewohnern das erste Mal, an Pfingsten ihr Dorf zu besuchen.

Es war letzten Endes auch, sagen wir mal, ein Schicksal für dieses Dorf. Es hätte tatsächlich auch ein anderes Dorf sein können.

Seitdem ist jedes Jahr an Pfingsten großes Heimattreffen in Gruorn. Günter Braun, Vorsitzender des Komitees zur Erhaltung der Kirche in Gruorn, zeigt auf alte schwarz-weiß Bilder im ehemaligen Schulhaus. Hier sieht man, wie das ehemals stattliche Bauerndorf und die Stephanuskirche damals ausgesehen haben.

Die Sehnsucht nach der alten Heimat ist geblieben

Die Großmutter von Günter Braun ist in dem kleinen Dorf geboren und aufgewachsen. Obwohl sie es schon vor 1939 verlassen hat, sind viele Erinnerungen und auch ein bisschen die Sehnsucht nach der alten Heimat geblieben. "Ein Dorfleben, das ausgelöscht worden ist, das schwingt da irgendwo mit", erzählt Braun. Die alte Heimat Gruorn war den meisten ehemaligen Einwohnern bis zu ihrem Tod sehr wichtig, erzählt er im Interview mit dem SWR.

Lost Place: Was ist vom Dorf übrig geblieben?

Günter Braun läuft über den kleinen Rundweg. In den dichten Büschen und hohen Bäumen pfeifen die Vögel. Auf den ersten Blick ist nicht viel übrig vom einstigen Bauerndorf Gruorn, auf den zweiten Blick aber entdeckt man Spuren des Dorfes.

Von den ehemaligen Häusern in Gruorn sind nach 85 Jahren nur noch Mauerreste übrig. SWR

Zwischen grünem Gestrüpp und unter knorrigen Bäumen liegen einzelne, mit Moos bewachsen Steine. Manchmal führt eine alte Steintreppe ins nirgendwo, Löcher im Waldboden zeigen, wo sich noch alte Gewölbekeller befinden. Sie sind übriggeblieben, als die zu Schutt zerbombten Häuser Ende der 1970er Jahre aus Sicherheitsgründen gesprengt wurden.

Als die Bewohner aus Gruorn (Kreis Reutlingen) ihr Dorf 1950 zum ersten Mal besuchen dürfen sind die meisten Häuser zerfallen und zerstört. SWR

Alte Schule und die Kirche stehen noch

Nur noch zwei Gebäude stehen in Gruorn. Das ehemalige Schulhaus war das Verwaltungsgebäude des Militärs. Seit die Bundeswehr 2006 den Truppenübungsplatz aufgegeben hat, gibt es im Erdgeschoss des Steingebäudes eine Wirtschaft. Über eine knarzende Holztreppe geht es hoch zu einem kleinen Museum. Dort wird mit Bildern und Ausstellungsstücken die alte Geschichte von Gruorn gezeigt.

Das alte Schulhaus in Gruorn war Sitz der Militärverwaltung - und steht noch. Im Erdgeschoss gibt es eine Wirtschaft, im ersten Stock ein kleines Museum zur Dorfgeschichte. SWR

Wieder aufgebaut ist auch die Stephanuskirche. Dank eines Vereins und vieler Spenden. Am Pfingstsonntag wird hier ein Gottesdienst gefeiert. Anschließend gibt es ein Fest für Besucher, ehemalige Bewohner und die Nachkommen.