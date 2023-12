BW-Newsticker am Morgen: A5 nach Unfall bei Bruchsal gesperrt, Warnstreik an Staatstheatern, Schnee und Glätte in BW

Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Johannes Böhler.

10:00 Uhr Tschüss! Das war's auch schon wieder mit dem Ticker - ich wünsche euch ein schönes Wochenende! Am Montag begrüßt euch hier mein Kollege Simon Ukena. Bis dahin findet ihr alle Nachrichten für Baden-Württemberg wie gewohnt auf SWRAktuell.de/bw, in der SWR Aktuell App, in unserem Newsletter am Morgen, bei Instagram, Facebook und X, früher Twitter, und natürlich auch im Radio und TV. Bis dann!

9:45 Uhr Handgreiflicher Bürgermeister: Diabetische Entgleisung unwahrscheinlich Der Bürgermeister von Schömberg (Zollernalbkreis), Karl-Josef Sprenger (CDU), steht derzeit in der Kritik. Auf dem Heimweg von einer Vereins-Veranstaltung war er ausfällig und sogar handgreiflich geworden. Danach behauptete er zunächst, jemand habe ihm bei der Veranstaltung K.o.-Tropfen ins Getränk gemischt. Für diese Darstellung hat er sich jedoch inzwischen entschuldigt und sagt nun, die Ursache für den Vorfall sei eine Bewusstseinstrübung aufgrund von Überzucker wegen seiner Diabetes-Erkrankung gewesen. Doch aggressives Verhalten kommt eher bei Unterzucker vor, sagen unsere Redaktion Wissen Aktuell und ein Diabetologe. Wie die Menschen in Schömberg den Fall beurteilen, könnt ihr hier nachlesen: Schömberg Begründung ist medizinisch zweifelhaft Bürgermeister-Ausraster: Menschen in Schömberg empört und verständnisvoll Nach einer Versammlung soll der Bürgermeister von Schömberg aggressiv geworden sein. Die Meinungen dazu sind in der kleinen Stadt gespalten. 14:00 Uhr SWR4 am Nachmittag SWR4

9:22 Uhr Social Media: Ärger über Landtagsbeschluss zu Kitas Wenn wir gerade schon bei den Sozialen Medien sind: Ähnlich wie schon gestern sorgt auch heute ein soziales Thema für Aufregung. Der baden-württembergische Landtag hat nämlich beschlossen, dass Kitas künftig selbst entscheiden dürfen, wie viele Erzieherinnen oder Erzieher sich um eine Gruppe kümmern. So sollen mehr Kita-Plätze geschaffen werden. Doch viele sind damit nicht einverstanden. Eine Nutzerin kommentiert dazu bei Instagram: "Super! Erziehende mit noch mehr Kindern belasten, natürlich bei gleichem Gehalt. Kinder werden so höchstwahrscheinlich weniger beaufsichtigt und auch gefördert." Eine andere Nutzerin findet: "Kitas sollen Bildungseinrichtungen sein und keine Aufbewahrung!" Wieder eine andere meint: "Schon lustig. Wenn man die Idee in den Raum wirft, die Wahlkreise zu vergrößern, damit die Landtage und der Bundestag kleiner werden, ist das Geschrei unter den Politikern groß. Aber bei solchen Ideen sind sie gleich dabei..."

8:55 Uhr Weniger Weihnachtsbaum-Importe nach Deutschland Jetzt noch was Weihnachtliches: Die Zahl der Weihnachtsbaum-Importe nach Deutschland ist zuletzt deutlich zurückgegangen. Wie das Statistische Bundesamt heute mitteilte, wurden 2022 insgesamt 1,8 Millionen frische Weihnachtsbäume nach Deutschland eingeführt, 24,5 Prozent weniger als im Vorjahr. Gegenüber dem Jahr 2014, als die Importzahlen den höchsten Wert der vergangenen zehn Jahre erreichten, betrug der Rückgang sogar 37,1 Prozent. Mit 83,3 Prozent stammte der größte Teil der importierten Weihnachtsbäume aus Dänemark, gefolgt von Polen (12,4 Prozent) und den Niederlanden (4,1 Prozent). Kauft ihr euch dieses Jahr einen Weihnachtsbaum? Und wenn ja, achtet ihr dabei auf Regionalität?

8:43 Uhr Happy End für kranken Straßenkünstler? Seit 1992 verkauft Ali Baltaci seine gestickten Bilder in der Heilbronner Fußgängerzone. Bei Wind und Wetter sitzt der schwer körperlich beeinträchtigte 53-Jährige auf dem Boden vor dem Brunnen in der Fleiner Straße. Oft kam es in der Vergangenheit zu Konflikten mit dem Ordnungsamt, auch weil der kranke Künstler seine Bilder vor Wind und Wetter schützen musste. Nun hat ihm der Heilbronner Oberbürgermeister Harry Mergel (SPD) ein Angebot unterbreitet. Die ganze Geschichte lest ihr hier: Heilbronn Stadt bietet Lösungsvorschläge an Happy End für Heilbronner Ali Baltaci? Im Streit zwischen dem "Heilbronner Ali" und dem Ordnungsamt hat die Stadt jetzt Lösungsvorschläge angeboten. Sein Fall hatte bei Facebook für viel Aufmerksamkeit gesorgt. 6:00 Uhr SWR4 BW am Morgen SWR4 Baden-Württemberg

8:01 Uhr Warnstreik an Staatstheatern Stuttgart und Karlsruhe Im Tarifkonflikt im öffentlichen Dienst der Länder hat die Gewerkschaft ver.di heute die Beschäftigten an den beiden Staatstheatern in Karlsruhe und Stuttgart zum Warnstreik aufgerufen. Die Gewerkschaft rechnet mit über 300 Teilnehmern und Teilnehmerinnen und Auswirkungen auf die geplanten Vorführungen. Die Qualität der Aufführungen könne auf Dauer nicht gewährleistet werden, wenn Beschäftigte an städtischen Theatern mehr verdienten als am Staatstheater, argumentiert die Gewerkschaft. Sie fordert 10,5 Prozent mehr Lohn für die Beschäftigten, mindestens aber 500 Euro mehr.

7:49 Uhr Lastwagen fährt in Unfallstelle: Polizisten verletzt Im Zusammenhang mit dem eben angesprochenen Unfall auf der A5 bei Bruchsal ist noch ein Folgeunfall passiert: Laut Polizei ist während der Unfallaufnahme ein Lastwagen in die Unfallstelle gefahren - dabei wurden heute Morgen zwei Polizisten und zwei Lastwagenfahrer leicht verletzt. Zuvor war es demnach zu einem Unfall zwischen zwei Lastwagen gekommen.

7:41 Uhr Die aktuelle Lage auf den Straßen Auch heute gilt ganz grundsätzlich: Vorsicht auf den Straßen, es kann glatt werden! Die A5, Frankfurt Richtung Karlsruhe, ist zwischen der Raststätte Bruchsal und Bruchsal wegen einer Unfallaufnahme gesperrt. Der Verkehr wird über die Tank- und Rastanlage Bruchsal-West abgeleitet, es hat sich ein Stau von sieben Kilometern Länge ab Kronau gebildet. Ortskundige Autofahrer werden gebeten, das Gebiet möglichst weiträumig zu umfahren. Achtung auf der A7, Ulm Richtung Füssen: Zwischen dem Dreieck Hittistetten-West und Vöhringen ist ein Unfall passiert, dort sind Menschen auf der Fahrbahn! Seid auch vorsichtig auf der B27, Tübingen Richtung Balingen. Dort ist zwischen den Ausfahrten Bodelshausen und Hechingen-Nord die rechte Spur wegen einer Unfallaufnahme gesperrt. Und auf der A81, zwischen Stuttgart und Heilbronn, wird zwischen Ilsfeld und Mundelsheim in beiden Richtungen vor Gefahr durch Aquaplaning gewarnt. Wie es auf eurer Strecke aussieht, lest ihr auch immer hier: Service Aktuelle Verkehrsmeldungen Infos zu Staus, Unfällen, Baustellen und Sperrungen auf Autobahnen und Bundesstraßen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz direkt aus der Verkehrsredaktion des SWR.

6:50 Uhr Israel: Feuerpause endet, Kämpfe in Gaza gehen weiter Leider geht das Töten nicht nur im Krieg in der Ukraine, sondern auch im Konflikt zwischen Israel und der Hamas weiter: Die israelische Armee hat heute Morgen nach eigenen Angaben die Kämpfe im Gazastreifen gegen die islamistische Terrororganisation Hamas wieder aufgenommen. Das teilte die Armee heute früh nach Ablauf der insgesamt einwöchigen Feuerpause mit. Die Hamas habe gegen die Feuerpause verstoßen und darüber hinaus auf israelisches Gebiet geschossen, erklärte die Armee. Sie hatte kurz vor Ablauf der Frist für die Feuerpause nach eigenen Angaben einen mutmaßlichen Raketenangriff aus dem Gazastreifen abgewehrt. Beide Seiten hatten unter Vermittlung Katars sowie Ägyptens und der USA vor einer Woche eine Feuerpause vereinbart, die seither zwei Mal verlängert worden war - zuletzt um einen Tag. In der Zeit wurden von der Hamas Dutzende israelischer Geiseln freigelassen, im Gegenzug setzte Israel palästinensische Häftlinge auf freien Fuß. Zudem gelangten weitere Hilfsgüter in den abgeriegelten Gazastreifen. Über dieses Thema berichtete SWR1 am 1.12. um 6 Uhr.

6:37 Uhr Angst vor Wehrdienst in der Ukraine: Russen wollen Deutsche werden Nun zu einem ernsten Thema: Wegen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine wollen einige in Deutschland lebende Russen ihre russische Staatsbürgerschaft loswerden und Deutsche werden. Sie fürchten, sonst bei einem Familienbesuch in Russland als Wehrpflichtige eingezogen zu werden und in der Ukraine kämpfen zu müssen. Doch der russische Staat will sie nicht loslassen: Seit Oktober nehmen russische Konsulate keine entsprechenden Anträge mehr entgegen. Die ganze Geschichte lest ihr hier: Heidelberg Russland lehnt Anträge ab Angst vor Militärdienst: Russen wollen Deutsche werden Russen aus Mannheim und Heidelberg wollen Deutsche werden und können nicht. Denn dafür müssten sie die russische Staatsbürgerschaft ablegen. Doch Russland lässt das nicht zu. 19:30 Uhr SWR Aktuell Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz SWR Aktuell

6:30 Uhr Das Wetter in BW: Schnee und Glätte Vor allem auf den Straßen im Südosten Baden-Württembergs kann es heute glatt werden. Südlich der Alb ist bis zum Vormittag gefrierender Regen mit Glatteisbildung möglich. Schnee sagt der Deutsche Wetterdienst (DWD) auch vorher: Im Norden Baden-Württembergs können bis zum Nachmittag oberhalb von etwa 200 Metern Höhe einige Zentimeter zusammenkommen. Das aktuelle Wetter für euren Ort findet ihr übrigens jederzeit in unserer SWR Aktuell-App oder auf unserer Wetterseite. Den SWR-Wetterbericht von gestern Abend seht ihr hier: Video herunterladen (38 MB | MP4)

6:15 Uhr Das wird heute wichtig Ab heute Abend um 20 Uhr wird die A8 zwischen den Ausfahrten Pforzheim-Nord und Pforzheim-Süd in beiden Richtungen voll gesperrt. Bis Montagmorgen um 5 Uhr müssen betroffene Autofahrer deswegen deutliche Verzögerungen einplanen. Grund für die Vollsperrung sind Arbeiten an einer Brücke am sogenannten Stuttgarter Hang, dem Südhang der Enztalquerung. Auch am "Karlsruher Hang" im Norden der Enztalquerung werde gebaut, wie die Autobahn GmbH mitteilte. Die Autobahn-Auffahrt Pforzheim-Ost kann für die Dauer der Sperrung nicht genutzt werden. Zum heutigen 1. Dezember wird die Lkw-Maut fast verdoppelt - und zwar um 200 Euro pro Tonne CO2. Das verteuert den Warentransport. Die höheren Maut-Gebühren sollen die Anreize vergrößern, auf andere Antriebe umzusteigen. Spediteure aus BW gehen davon aus, dass die Mehrkosten zunächst die Verbraucher tragen müssen. Kinder und Jugendliche können ab heute mit dem neuen Deutschlandticket JugendBW quer durch Deutschland fahren. Es löst das erst im März diesen Jahres eingeführte JugendticketBW ab und gilt überall im ÖPNV. Die Kosten: 365 Euro pro Jahr.