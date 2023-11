Auf den Straßen vor allem im Südosten Baden-Württembergs soll es bis Sonntag ziemlich glatt werden. Die Meteorologen sagen Schnee und Glätte voraus.

Autofahrer sollten sich in den kommenden Tagen in Acht nehmen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet vor allem im Südosten Baden-Württembergs mit Glätte. Besonders glatt könnte es dort demnach am Samstag werden. Das teilte ein DWD-Sprecher am Donnerstag mit.

Südlich der Schwäbischen Alb: Gefrierender Regen und Glatteis

Schnee soll es am Freitag geben. Südlich der Schwäbischen Alb ist bis Freitagvormittag gefrierender Regen mit Glatteisbildung möglich. Am Morgen können im Süden des Landes vom Hochrhein bis zum Bodensee fünf Zentimeter Schnee fallen, in Teilen des Hochschwarzwaldes und im Allgäu bis zu 15 Zentimeter.

Autofahrer bei Tettnang lebensgefährlich verletzt

Bereits am Donnerstag hatten schneeglatte Fahrbahnen in Oberschwaben und am Bodensee zu vielen Unfällen geführt. Bei Tettnang (Bodenseekreis) wurde ein Autofahrer lebensgefährlich verletzt. Der 38-Jährige war beim Überholen mit seinem Auto ins Schleudern geraten. Laut Polizei war sein Wagen frontal mit einem Lastwagen zusammengestoßen.

Winterdienste im Ostalbkreis sind vorbereitet

Die Winterdienste im Ostalbkreis sind auf häufige Einsätze in den kommenden Tagen vorbereitet. Die Straßenmeistereien haben eigenen Angaben zufolge dafür einen Vorrat von rund 9.000 Tonnen Streugut angelegt. Zusätzlich verfügen die Straßenmeistereien im Ostalbkreis derzeit über rund 430.000 Liter Salz. Das teilte das Landratsamt in Aalen mit. Mehr als 18 Streufahrzeuge seien einsatzbereit. Auch personell sei man entsprechend gut aufgestellt, hieß es.

Schnee bleibt wegen tiefer Temperaturen oft liegen

Im Norden Baden-Württembergs können bis Freitagnachmittag oberhalb von etwa 200 Metern Höhe ebenfalls einige Zentimeter Schnee zusammenkommen. Die Temperatur-Höchstwerte liegen dann am Samstag bei 0 bis -4 Grad. Dadurch, so der DWD, werde der meiste Schnee im höheren Flachland und im Bergland liegen bleiben. Am kräftigsten seien die Niederschläge im Südosten, im Allgäu und in Oberschwaben. Der Rhein bleibe vorwiegend vom Schnee befreit.

Autofahrer müssten auch in der Nacht zu Sonntag vorsichtig sein. Anzeichen für die kommende Glättegefahr könne man allerdings schon tagsüber beobachten.

Dort, wo der Schnee schmilzt, muss in der Nacht mit überfrierender Nässe gerechnet werden.

Wetterdienst: Sonntag soll es meist trocken bleiben

Die Glättegefahr gebe es in den Regionen, so der Sprecher, in denen die Temperatur tagsüber ins Plus gehe und nachts ins Minus umschwenke. Das passiere vor allem in Oberschwaben, am Oberrhein, am Neckar und im Kraichgau. Nur der Sonntag hat einen kleinen Lichtblick parat: Der Tag bleibt laut DWD zumeist trocken. Über einigen Orten würde sich sogar die Sonne zeigen, bei -3 Grad im Allgäu und bis +4 Grad am Rhein. Im Schwarzwald und insbesondere rund um den Feldberg sollten sich die Menschen allerdings auf kräftigen Wind einstellen.