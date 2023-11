per Mail teilen

Das "Karlsruher Skizzenbuch" des berühmten deutschen Malers Caspar David Friedrich soll nächste Woche versteigert werden. Es hat einen Schätzpreis von 1,5 Millionen Euro.

Es ist das erste Mal überhaupt, dass eines der insgesamt auf 20 geschätzten Skizzenbücher des bedeutendsten Vertreters der deutschen Romantik zur Versteigerung kommt. Angeboten wird es in der kommenden Woche von der Galerie Griesbach in Berlin. Sein Schätzwert liegt zwischen einer und 1,5 Millionen Euro. Das Karlsruher Skizzenbuch ist eine von sechs erhaltenen Skizzensammlungen Caspar David Friedrichs.

"Karlsruher Skizzenbuch" nach Aufbewahrungsort benannt

Die gerade 20 Seiten starke Kladde war an Caspar David Friedrichs Freund Georg Friedrich Kersting übergegangen. Seither befand sich das Büchlein in Privatbesitz. Die Nachfahren von Kersting bewahrten das Skizzenbuch über 200 Jahre lang in Karlsruhe auf. Deswegen trägt es den Namen "Karlsruher Skizzenbuch".

Es enthält unter anderem Skizzen und Motive, die immer wieder in seinen Bildern auftauchen, zum Beispiel die Skizze einer Eiche, die auch in seinem Frühwerk "Hünengrab im Schnee" zu finden ist. Das Skizzenbuch soll Friedrich zwischen Mitte April und Anfang Juni 1804 immer wieder in die Taschen seines Reisemantels gesteckt haben. Die Zeichnungen sind wohl in Dresden entstanden.

Lange Freundschaft zwischen Kersting und Friedrich

Mit dem Maler Kersting verband Caspar David Friedrich eine lange Freundschaft. Im Jahr 1810 etwa unternahmen die beiden eine gemeinsame Wanderung ins Riesengebirge. Aus dieser Zeit stammt wohl eine Zeichnung Kerstings, die Caspar David Friedrich in einer Rückansicht auf einem Weg in der Natur zeigt. Noch mindestens zwei weitere Bilder hat Kersting von seinem Freund gemalt. Sie zeigen Caspar David Friedrich an seinem Arbeitsplatz im Atelier.

2024 jährt sich der Geburtstag des bedeutenden Malers, Grafikers und Zeichners zum 250. Mal. Unter anderem in der Alten Nationalgalerie in Berlin ist ihm zu Ehren im April eine Ausstellung mit Bildern Friedrichs geplant. Etwa 60 Gemälde und 50 Zeichnungen aus dem In- und Ausland, darunter weltberühmte Ikonen, werden zu sehen sein.