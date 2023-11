Pizza-Fake bei Grünen-Parteitag: Darum sind KI-Fotos gefährlich

Nach dem Grünen-Parteitag in Karlsruhe zeigt ein Foto einen Berg aus hinterlassenen Pizzakartons. Das Bild, über das sich im Netz Menschen empören, ist ein Fake. Doch wie erkennt man solche KI-Bilder - und warum sind sie gefährlich?

Ein Bild sorgt für Aufregung in den sozialen Medien. Darauf zu sehen: Achtlos auf den Boden geworfene Pizzakartons - teils noch mit Inhalt - liegen auf dem Boden einer Halle, in der scheinbar soeben ein Parteitag der Grünen zu Ende gegangen ist. Davon scheinen jedenfalls mit Sonnenblumen dekorierte grüne Möbel zu zeugen, die zwischen den Müllbergen stehen.

Fake-Bild wird von Grünen-Gegnern für echt gehalten

Das angebliche Foto wird in den sozialen Medien viel kommentiert: "So sieht's nach einem Grünen-Parteitag aus, wenn die selbst auferlegte, vegane Küche nicht so gut geschmeckt hat", kommentiert ein Nutzer das Bild beim Kurznachrichtendienst X (ehemals Twitter). "Sauecke", schimpft ein anderer. "So sieht Ordnung aus bei den Grünen", spottet ein dritter. Doch das Foto ist eine Fälschung, ein "Fake"-Bild, wie es neuerdings auch genannt wird. Es wurde mit Künstlicher Intelligenz (KI) erstellt.

Laut einem "Faktencheck" der Nachrichtenagentur AFP wurde das Fake-Bild bald nach Ende des Grünen-Parteitags in Karlsruhe von dem Satire-Account "Gesundheitsminister Karl Kautabak" bei X geteilt:

Heute ging der Parteitag von @GrueneBundestag @Die_Gruenen in Karlsruhe zuende. Wie die Bildzeitung berichtet, gab es Pizza. Dieses Foto hat mir soeben jemand anonym zugespielt. pic.twitter.com/sUeU8q2v6z

Darum ist das Pizza-Bild nicht echt

Woran kann man aber nun erkennen, dass es sich um kein authentisches Bild handelt? Als erstes fällt auf, dass auf dem Bild nicht die Halle zu sehen ist, in der der Bundesparteitag der Grünen in Karlsruhe stattgefunden hat. Bei genauerem Hinsehen ist zudem zu erkennen, dass die Konturen von Möbeln wie Pizzakartons nicht logisch verlaufen und Kanten teilweise ineinander übergehen. Wer noch genauer hinschaut, sieht noch ein Detail: Anstelle des normalen Blütenstempels ist die Mitte von ein paar der abgebildeten Sonnenblumen mit Pizzabelag gefüllt - klare Indizien dafür, dass das Bild mittels KI-Technologie generiert wurde. Mittlerweile hat auch X mit einem Kontexthinweis reagiert: "Das Bild ist durch künstliche Intelligenz generiert, was z. B. an der verzerrten Form der Sonnenblumen rechts im Bild erkennbar ist."

Wie man falsche Medieninhalte im Internet erkennen kann, erklärt Lilly Zerbst aus der SWR-Wissenschaftsredaktion:

Wie erkenne ich KI-Fakes? Im Internet verbreiten sich Bilder, Sprachnachrichten und sogar Videos von Situationen, die nie stattgefunden haben. Solche Fakes zu erstellen, wird dank KI immer einfacher - sie zu erkennen immer schwerer. Diese Erkennungsmerkmale treten häufig auf:

In KI-generierte Bilder schleichen sich noch häufig perspektivische Fehler ein - zum Beispiel sich überlappende Kanten. Und auch logische Bildfehler treten auf: Bei Abbildungen von Menschen entlarven oft die Hände den Fake. Sie sind häufig unnatürlich verkrümmt oder wie im Fall des Papstes, der in einem bekannten KI-Fake eine Luxusjacke trägt, viel zu jung.

schleichen sich noch häufig ein - zum Beispiel sich überlappende Kanten. Und auch treten auf: Bei Abbildungen von Menschen entlarven oft die Hände den Fake. Sie sind häufig unnatürlich verkrümmt oder wie im Fall des Papstes, der in einem bekannten KI-Fake eine Luxusjacke trägt, viel zu jung. Für gefälschte Sprachaufnahmen nutzt eine KI Ausschnitte einer realen Stimmvorlage - zum Beispiel der Sprachnachricht eines Verwandten. Ein Hinweis auf ein Fake sind untypische Betonungen und eine fremd wirkende Sprachmelodie. Weniger aufwendige Fakes klingen teilweise "mechanisch" und monoton.

nutzt eine KI Ausschnitte einer realen Stimmvorlage - zum Beispiel der Sprachnachricht eines Verwandten. Ein Hinweis auf ein Fake sind untypische Betonungen und eine fremd wirkende Sprachmelodie. Weniger aufwendige Fakes klingen teilweise "mechanisch" und monoton. Für einen Deepfake werden Mundbewegungen und Mimik einer sprechenden Person A in das Gesicht eines beliebigen Sprechers B eingefügt. Sichtbare Übergänge von Hautfarbe und -textur im Gesicht sowie eine begrenzte Mimik können auf das sogenannte Face-Swapping hinweisen. Doch KI entwickelt sich ständig weiter. Wir werden in Zukunft damit rechnen müssen, dass solche offensichtlichen Erkennungsmerkmale der KI-Fakes immer seltener werden. Daher ist es wichtig, sich zu fragen: Sind die Inhalte plausibel? Ist die Quelle seriös? Kritisches Hinterfragen und Nachlesen bei zuverlässigen Quellen können Fakes entlarven. Und auch KI-Modelle können Fälschungen erkennen.

Pizza beim Grünen-Parteitag? Ausgangspunkt war wohl "BILD"-Bericht

Warum das KI-Bild das Thema Pizza so in den Vordergrund stellt, lässt sich wohl mit einer Randnotiz vom Grünen-Parteitag in Karlsruhe erklären. Die "BILD"-Zeitung hatte berichtet, einige der Delegierten hätten sich Pizza bestellt, weil angeblich das auf dem Parteitag angebotene Essen nicht allen geschmeckt habe. Dass sich Delegierte tatsächlich Pizza auf den Parteitag bestellten, haben die Grünen laut einem Bericht des Magazins "Stern" dann auch bestätigt - dass der Grund dafür die Qualität des Catering-Essens gewesen sei, allerdings nicht. Und die Kartons seien ordentlich entsorgt worden, betonte die Partei.

Deepfake: Was ist das eigentlich? Als Deepfake bezeichnet man Fotos, Videos oder Audio-Dateien im Internet, die mithilfe von Künstlicher Intelligenz (KI) verfremdet oder verfälscht wurden.

So kursierten beispielsweise jüngst Fotos von Papst Franziskus in einer Gucci-Jacke, das erst einmal für Empörung sorgte. Dabei gehen Deepfakes zum Teil weit über das klassische Photoshop hinaus. Die Bundesregierung schreibt etwa auf ihrer Webseite zu Deepfakes: "In Echtzeit lassen sich Gesichter und Stimmen tauschen, Personen damit in einem anderen Kontext darstellen. Menschen sagen Dinge, die sie nie gesagt haben oder vollziehen Handlungen, die nie stattgefunden haben." Das werde laut Bundesamt für Informationssicherheit auch für sogenannte Enkeltricks genutzt. Hinzu könnten solche gefälschten Bild-, Video oder Tonaufnahmen dazu genutzt werden Menschen zu erpressen.

Inzwischen haben die meisten Kritikerinnen und Kritiker, die das Fake-Bild zunächst für echt gehalten hatten, ihren Irrtum erkannt und sich in den sozialen Medien für den Fehler entschuldigt. Ein paar blieben jedoch beharrlich: Das Bild sei zwar gefälscht, aber so ähnlich werde es schon ausgesehen haben, argumentieren sie.

Die Grünen selbst nehmen die ganze Geschichte offenbar mit Humor: Auf dem X-Account der Partei wurde mittlerweile ein anderes mittels KI-Technologie erstelltes Bild geteilt. Es zeigt die Bundesgeschäftsstelle der Grünen, an deren Fassade ein großes Pizza-Transparent hängt. Auch die Straße vor dem Gebäude ist mit Pizzen gepflastert und das Dach mit Pizzen gedeckt, am Himmel darüber schwebt ein überdimensioniertes Pizzabrot.

Die Bundesgeschäftsstelle am Montag nach der #BDK23. #Pizza pic.twitter.com/76bdTufpyg

Auch ein falsches Video sorgte zuletzt für Aufruhr

Während Fake-Bilder wie diese aufgrund ihrer surrealen Elemente noch recht leicht als unecht zu erkennen sind, ist das längst nicht mehr in allen Fällen so. So zog erst kürzlich eine Kampagne des Künstlerkollektivs "Zentrum für politische Schönheit" für ein Verbot der AfD die Empörung der Bundesregierung auf sich. Denn das "Zentrum für politische Schönheit" hatte dafür ein Deepfake-Video mit einer erfundenen Ansprache von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) veröffentlicht, in der dieser erklärt, weshalb er die AfD verbieten möchte. Regierungssprecher Steffen Hebestreit erklärte dazu: "Hier bei X und in anderen sozialen Medien kursiert ein Deepfake-Video von @bundeskanzler Olaf Scholz zu einem Parteienverbot. Das Video ist nicht echt. Solche Deepfakes sind kein Spaß. Sie schüren Verunsicherung und sind manipulativ."

Hier auf X und in anderen sozialen Medien kursiert ein Deepfake-Video von @bundeskanzler Olaf Scholz zu einem Parteiverbot. Das Video ist nicht echt. Solche Deepfakes sind kein Spaß. Sie schüren Verunsicherung und sind manipulativ.

Experte warnt vor Destabilisierung durch Verunsicherung

Der Tübinger Medienwissenschaftler Bernhard Pörksen ist Experte für den Medienwandel im digitalen Zeitalter. Auch er sieht in den mittels KI-Technologie gefälschten Bildern und Videos eine Gefahr: Diese liege in einer Destabilisierung des Wahrheitsempfindens, welche eine Stimmung der gefühlten Manipulation befördere, ein "Fake-Gefühl". Im Extremfall könne dieses Fake-Gefühl ganze Gesellschaften destabilisieren. Auf SWR-Anfrage stellte er einen Essay zur Verfügung, der sich mit dem Thema KI-Technologie und ihren Folgen beschäftigt.

Wenn die Menschen Kommunikation als potenziell manipuliert definieren, so hat dies Folgen in der wirklichen Welt.

Als ein erstes Gegenmittel gegen die zunehmende Verunsicherung fordert Pörksen darin mehr Medienbildung. "Je mächtiger die Stimmung der gefühlten Manipulation, je umfassender und perfekter die Angriffe auf das Wahrheitsempfinden, desto wichtiger ist es, in den Schulen und Universitäten des Landes die Auseinandersetzung mit der Täuschungsanfälligkeit des Menschen und seinen großen und kleinen Irrationalismen auf die Lehrpläne zu setzen", schreibt Pörksen. Ob das schon ausreiche? Natürlich nicht, aber es wäre ein Schritt in die richtige Richtung, so der Medienwissenschaftler.

Der Medienwissenschaftler Bernhard Pörksen aus Tübingen sorgt sich um eine "Destabilisierung des Wahrheitsempfindens". (Archivbild) SWR (Pressestelle) -

Landeszentrale für Politische Bildung verlangt KI-Kennzeichnung

Laut der Landeszentrale für Politische Bildung (LPB) ist das Erstellen von KI-generierten Bildern mithilfe entsprechender Programme sehr einfach möglich. Auch Menschen mit geringen IT-Kenntnissen können teilweise sogar kostenlos mit wenigen Text-Eingaben, solche Bilder erzeugen. "Die entsprechenden Programme werden immer besser und ihre Ergebnisse zunehmend realitätsnaher", so die Fachreferentin und Leiterin des Fachbereichs E-Learning bei der LPB, Sabine Keitel. Noch seien die Ergebnisse der Bildergeneratoren häufig nicht als KI-erzeugt gekennzeichnet. Eine Lösung für den Umgang mit Fake-Bildern könnte laut LPB eine Vorgabe zur Kennzeichnung von KI-generierten Bildern sein.

Eine Erklärung, weshalb vornehmlich Gegnerinnen und Gegner der Grünen auf den Pizza-Fake hereingefallen sind, liefert laut LPB die sogenannte Konfirmation-Bias. Diese besagt, dass wir Nachrichten erst dann in Frage stellen, wenn sie sich nicht mit unseren Vorannahmen decken. Umgekehrt tendieren Menschen demnach dazu, Desinformationen schneller zu teilen, wenn sie ihre Sicht der Dinge bestätigen oder verstärken. "Es ist zu vermuten, dass Anhängerinnen und Anhänger der Grünen das Pizza-Bild weniger schnell teilen als Grünen-Kritikerinnen und -Kritiker, denen gegebenenfalls nicht an einer sachlichen Darstellung, sondern eher an einer Diffamierung gelegen ist", so Keitel.

Das Beispiel zeige sehr anschaulich eine Entwicklung, die seit Einführung der sozialen Medien die Gesellschaft herausfordere. Texte und Bilder würden häufig ohne Überprüfung schnell geteilt, um Aufmerksamkeit zu erzeugen. Mit Fake-Bildern und auch Sprachmodellen wie ChatGPT-erzeugten Texten werde die Verbreitung von Desinformation weiter zunehmen, prognostiziert die LPB-Referentin.

KI-Technologie in Konflikt mit dem Grundgesetz?

Besonders gefährlich seien die Fake-Bilder deshalb, so Keitel, weil damit auch Stimmungen erzeugt werden können, die mit der Realität nichts zu tun haben. Dadurch könnten einzelne Personen oder Gruppen in Misskredit geraten und Opfer von Hass und Häme werden. Letztlich stelle diese Entwicklung auch existenzielle Grundlagen des Grundgesetzes wie die Menschenwürde in Frage. "Umso wichtiger sind sowohl politische Regulierungen als auch politische Medienbildung, um diesen Herausforderungen zu begegnen", sagt Keitel.