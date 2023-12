Hier gibt es an Silvester Böllerverbote in Baden-Württemberg

Böllern an Silvester ist in einigen Städten in BW verboten. Andernorts bleibt es erlaubt. An bestimmten Stellen ist es aber grundsätzlich verboten Feuerwerk zu zünden.

Raketen und Böller an Silvester sind bei vielen beliebt, aber auch immer mehr umstritten. In Baden-Württemberg gibt es in diesem Jahr unter anderem in Stuttgart, Tübingen, Reutlingen und Konstanz lokale Böllerverbote.

In der Landeshauptstadt Stuttgart ist innerhalb des Cityrings ein Feuerwerksverbot geplant. In Abstimmung mit der Polizei werde eine Verordnung erlassen, die das Abbrennen und Mitführen von Feuerwerkskörpern in diesem Bereich verbiete, so eine Stadtsprecherin gegenüber der Deutschen Presse-Agentur. Auf dem Schlossplatz soll demnach wieder eine zentrale Silvesterfeier stattfinden - allerdings ohne öffentliche Feuerwerke, sondern mit einer Lichtshow auf der Schlossfassade.

Böllerverbote in Tübingen, Reutlingen und Konstanz

Auch in der Tübinger Altstadt haben Raketen, Schwärmer, Knallkörper und Batterien an Silvester nichts zu suchen, so eine Stadtsprecherin. Seit dem Jahreswechsel 2009/2010 gelte ein striktes Feuerwerksverbot, um das historische Stadtzentrum vor Schäden zu schützen. Auslöser für das Verbot war der Brand eines Fachwerkhauses, der einen Millionenschaden verursacht hatte. Verstöße gegen das Verbot können mit einer Geldbuße von bis zu 50.000 Euro geahndet werden.

Auch in Reutlingen gibt es in diesem Jahr ein kommunales Böllerverbot. In der Reutlinger Altstadt sind Böller und Raketen an Silvester tabu. Oberbürgermeister Thomas Keck (SPD) reagiert damit unter anderem auf einen Brand im vergangenen Jahr, wie die Stadt Reutlingen mitteilte: "Wir setzen damit ein klares Zeichen für den Schutz und den Erhalt unserer historischen Altstadt", hieß es. Durch den "unsachgemäßen Umgang mit Feuerwerk" hatte nach Angaben der Stadt in der Silvesternacht 2022/2023 ein Haus in einer schmalen Gasse der Altstadt Feuer gefangen und benachbarte Gebäude in Mitleidenschaft gezogen.

In Konstanz dürfen nach Angaben einer Sprecherin zum Jahreswechsel ebenfalls seit einigen Jahren keine Feuerwerkskörper in der Altstadt gezündet werden. Die Stadt weist zudem darauf hin, dass außerhalb dieser Zone nur in Deutschland zugelassenes, sicheres Feuerwerk verwendet werden sollte.

Unterschiedliche Regelungen und Verbote in Südbaden

Auch in Südbaden gibt es Einschränkungen und Verbote. Während es in Freiburg keine Einschränkungen gibt, gilt etwa in Waldshut-Tiengen ein Böllerverbot in den Fußgängerzonen der Altstädte. Denn diese sind mit ihren historischen Gebäuden von Feuerwerkskörpern besonders gefährdet. Gleiches gilt für die historischen Stadtkerne von Villingen-Schwenningen (Schwarzwald-Baar-Kreis). Dort ist das Abbrennen von Feuerwerkskörpern außerdem rund um Krankenhäuser, Kirchen, Alten- und Jugendheimen sowie in der Nähe von Fachwerkhäusern verboten.

Rottweil, Schopfheim (Kreis Lörrach) und Kehl (Ortenaukreis) verhängen ebenfalls Verbote. In der Schopfheimer Altstadt dürfen Silvesterraketen schon seit 2018 nicht mehr gezündet werden. In Rottweil besteht diese Regelung bereits seit mehr als zehn Jahren. In Kehl wollen die Behörden das Feuerwerk in diesem Jahr stärker kontrollieren. Grund dafür sind Ausschreitungen im vergangenen Jahr.

Dieses Plakat wies im Jahr 2014 in der historischen Altstadt von Ravensburg auf das Abbrennverbot von Feuerwerkskörpern an Silvester und Neujahr hin. dpa Bildfunk picture alliance / Felix Kästle/dpa | Felix Kästle

Feuerwerk an Kirchen und Krankenhäusern grundsätzlich verboten

Unabhängig von kommunalen Verboten und Einschränkungen gibt es bundesweite Regeln für das Silvesterfeuerwerk: Laut einer Verordnung zum Sprengstoffgesetz besteht ein Verbot für das Abbrennen von pyrotechnischen Gegenständen in unmittelbarer Nähe von Kirchen, Krankenhäusern, Kinder- und Altersheimen sowie besonders brandempfindlichen Gebäuden oder Anlagen wie Tankstellen.

In Karlsruhe gilt durch diese bundesweite Verordnung ein Böllerverbot auf dem Schlossplatz und auf dem Marktplatz, so ein Stadtsprecher. Auf dem Schlossplatz gebe es zudem ein böllerfreies Jahreswechselprogramm mit DJ und Lasershow. Ähnlich ist es in Freiburg: Hier gibt es kein von der Kommune verordnetes Böllerverbot, da unter anderem der Münsterplatz bereits vom bundesrechtlichen Verbot eingeschlossen sei, so eine Sprecherin. Auch in Mannheim, Heidelberg, Ulm und Heilbronn sind über die bundesweit geltenden Regeln hinaus keine Böllerverbote geplant.

Böllerverbote wegen Corona-Pandemie

Nach den Böllerverboten zu Silvester während der Corona-Pandemie in den Jahren 2020 und 2021 durfte im vergangenen Jahr wieder privates Feuerwerk gekauft werden. Der Andrang war in Baden-Württemberg entsprechend groß. In der Silvesternacht 2022/2023 wurden jedoch auch Einsatzkräfte mit Feuerwerk beschossen und verletzt - auch in Baden-Württemberg. Im Anschluss wurde über ein Böllerverbot diskutiert.