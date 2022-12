9.000 Euro Spenden für Bürgerfeuerwerk Heitersheim

per Mail teilen

Mit dem Bürgerfeuerwerk sollen Müll und Emissionen gespart werden. Ein Pyrotechniker aus Freiburg wird das Feuerwerk gestalten.

Die Menschen in Heitersheim (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) haben mehr als 9.000 Euro für ein geplantes Bürgerfeuerwerk gespendet. Doppelt so viel wie mindestens nötig. Mit den zusätzlichen Spenden könne das Feuerwerk etwas üppiger und länger ausfallen, so die Organisatoren Philipp Steck, Sascha D‘Angelo und Dirk Längin aus Heitersheim.

8.000 Euro hatten die drei anvisiert. Das zusätzliche Geld werde an wohltätige Zwecke gespendet. Es ist das zweite Bürgerfeuerwerk, das die Heitersheimer organisieren.

Großes Feuerwerk kommt gut an

Die Idee dahinter: lieber ein großes Silvester-Feuerwerk vom Profi statt viele kleine. So sollen Müll, Emissionen und Geld gespart werden. Ein Pyrotechniker aus Freiburg soll das Feuerwerk gestalten - größtenteils mit nachhaltig produzierten Feuerwerkskörpern aus der Region.