Verkaufsstart von Silvesterfeuerwerk in Baden-Württemberg

Zwei Jahre lang ging es nicht. Ab Donnerstag dürfen auch in Baden-Württemberg wieder Böller ge- und verkauft werden. Viele Politikerinnen und Politiker in BW befürworten das.

Nach zwei Jahren ohne Böllern starten Händler in Baden-Württemberg an diesem Donnerstag wieder mit dem Verkauf von Feuerwerk für die Silvesternacht. In den beiden Vorjahren war dies verboten worden, um die Krankenhäuser in den Hochzeiten der Corona-Pandemie zu entlasten.

Kommunen können Böllerverbot aussprechen

Führende Vertreter der baden-württembergischen Landespolitik haben sich gegen ein Verbot von Silvesterfeuerwerk ausgesprochen. In diesem Jahr dürfen nach pandemiebedingter Pause wieder Böller und Silvester-Raketen gezündet werden. Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) ist gegen ein landesweites Feuerwerks-Verbot. Einzelne Kommunen könnten dies allerdings erlassen, etwa für Teile der Altstadt, erklärte der Grünen-Regierungschef. Mehrere Städte wie Stuttgart, Tübingen, Karlsruhe, Calw und Villingen-Schwenningen haben allerdings wieder Böllerverbotszonen eingerichtet.

Der CDU-Landtags-Fraktionsvorsitzende Manuel Hagel sagte dem SWR, man solle nicht alles regulieren, sondern auf den vernünftigen Umgang mit Feuerwerk und die Eigenverantwortung der Menschen vertrauen. FDP-Fraktionschef Hans-Ulrich Rülke will es den Leuten selbst überlassen, ob sie böllern wollen oder nicht. Auch der SPD-Fraktionsvorsitzende Andreas Stoch hält nichts von Verboten. Er freue sich aber über jeden Euro, der nicht mit Raketen verpulvert werde, sondern anderen Menschen helfe. Gesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne) mahnt an Silvester zur Vorsicht: ein verantwortungsvoller Umgang mit Böllern entlaste Notaufnahmen und Krankenhäuser.

Verband rechnet mit Umsätzen wie vor der Pandemie

In diesem Jahr hat der Bund die Entscheidung über den Verkauf von Böllern den Städten und Gemeinden überlassen. Der Verband der pyrotechnischen Industrie (VPI) rechnet mit einem Umsatz von etwa 120 Millionen Euro - so viel wie vor der Pandemie.