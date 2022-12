Am Donnerstagmorgen hat der Verkauf von Böllern und Raketen für Silvester begonnen. Vor "Pyrounion" in Kirchheim/Teck hat sich schon frühmorgens eine lange Schlange gebildet.

Nach zwei Jahren Verbot von Feuerwerk an Silvester wegen der Corona-Pandemie hat am Donnerstag der Verkauf von Böllern, Raketen und Knallern wieder begonnen. Auch der Feuerwerksladen "Pyrounion" In Kirchheim/Teck (Kreis Esslingen) hat wieder geöffnet. Schon um 7:00 Uhr - eine Stunde vor der Öffnung des Shops - bildete sich am Donnerstagmorgen eine lange Schlange mit wartenden Menschen vor dem Laden.

Manche Artikel mittags schon vergriffen

Antonio Zeccola, der Besitzer von "Pyrounion", ist von dem Ansturm ganz überwältigt. "So ein Ansturm - damit hat keiner gerechnet", sagte er dem SWR. Der eine oder andere Artikel sei tatsächlich schon vergriffen. Und:

"Wir kommen mit dem Auffüllen gar nicht hinterher."

Zeccola hat auch eine Erklärung für den großen Ansturm. Nach zwei Jahren Pandemie-Pause seien die Leute in diesem Jahr "richtig scharf" auf Feuerwerk. Und die Schlange vor seinem Laden sei keine Ausnahme: "Ich hab gehört, dass der eine oder andere Discounter schon leergefegt ist."

Antonio Zeccola, der Besitzer von "Pyrounion" in Kichheim/Teck, hatte nicht mit einem so großen Andrang gerechnet. SWR

Was Zeccola auch überrascht, ist die Menge an Raketen und Böllern, die über den Ladentisch gehen. "Die Leute kaufen viel, viel mehr ein - so nach dem Motto: Jetzt erst recht."

Große Vorfreude bei Kundin

Kim Lierzer steht schon eine halbe Stunde lang in der Schlange und wartet darauf, Feuerwerkskörper für Silvester einkaufen zu können. Sie fand es sehr schade, dass sie und ihre Familie zwei Jahre lang das Jahresende nicht mit einem Feuerwerk ausklingen lassen konnten.

"Die Vorfreude ist groß! Wir freuen uns drauf, ein paar 'Vulkane' zünden zu können. Das ist besonders schon für die Kinder."

Kundin Kim Lierzer freut sich schon auf das Silvester-Feuerwerk. SWR

Vulkane gehören zu den Boden- oder Barockfeuerwerken, die in der Regel ohne großen Knall zünden. Angst, dass es dabei zu Unfällen kommen könnte, hat Lierzer nicht. Vulkane seien "relativ sicher".

"Pyrounion" schließt wohl vorzeitig wieder

Wegen des großen Ansturms wird Antonio Zeccola seinen Feuerwerksshop wohl schon am Freitag - einen Tag vor Silvester - wieder schließen. "Morgen Mittag oder morgen Nachmittag können wir hier abbauen und zusammenfegen", ist er sich schon am Donnerstag sicher.