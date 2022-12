Nach zwei Corona-Jahren mit vielen Verboten rund um Silvester und Böllern sind Feuerwerke wieder vielerorts erlaubt. Ein paar Ausnahmen und Einschränkungen gibt es aber dennoch.

Zwischen Bruchsal und Bühl sind in diesem Jahr an Silvester erstmals wieder Feuerwerke mit Böllern und Raketen zum privaten Gebrauch uneingeschränkt erlaubt. Nachdem in den vergangenen beiden Jahren im Zuge der Corona-Maßnahmen neben einem bundesweiten Verkaufsverbot von Feuerwerkskörpern auch Menschenansammlungen und Silvesterfeuerwerke auf öffentlichen Plätzen untersagt waren, sind die Einschränkungen diesmal fast überall aufgehoben. Ein paar Ausnahmeregelungen gibt es aber dennoch:

Feuerwerksverbot auf zwei Plätzen in Karlsruhe

Die Stadt Karlsruhe hat für Silvester ein Feuerwerksverbot auf zwei Plätzen erlassen: Auf dem Marktplatz und dem Schlossplatz dürfen an Silvester keine Raketen und Böller gezündet werden. Das Böllerverbot hatte die Stadtverwaltung erstmals zum Jahreswechsel 2019/2020 angeordnet – damals vor allem aus Sicherheitsgründen, wie Pressesprecher Georg Hertweck ausführt.

Vielerorts sind Raketen und Feuerwerke zum Jahreswechsel wieder erlaubt IMAGO/ Foto: Jürgen Held

Viele Familien mit Kindern begrüßten diese böllerfreie Zone. Weil die Rückmeldungen insgesamt so positiv ausfielen, will man am Böllerverbot auf diesen beiden Plätzen auch in diesem Jahr festhalten.

Böllerverbot in historischen Altstädten wie Calw oder Altensteig

Striktes Böllerverbot herrscht in historischen Altstädten mit besonders gefährdeter Bausubstanz wie Fachwerkhäusern: So etwa in Calw, Bretten, Gernsbach oder Altensteig. Hier ist das Zünden von Raketen und Böllern komplett verboten. In Altensteig sollen kommende Woche extra Plakate aufgehängt werden, um die Bürger auf das Böllerverbot hinzuweisen.

Böllerverbot an Silvester in Altensteig Stadt Altensteig, Sascha Wittich

Die Stadtverwaltungen verweisen in diesem Zusammenhang auf die geltenden Vorschriften der Ersten Sprengstoffverordnung des Landes Baden-Württemberg, wonach das "Abbrennen pyrotechnischer Gegenstände im öffentlichen Raum aus Sicherheitsgründen in der Nähe von Kirchen, Krankenhäusern, Kinder- und Altersheimen sowie besonders brandempfindlicher Gebäude oder Anlagen untersagt" ist.

Keine Einschränkungen in Baden-Baden, Bruchsal und Pforzheim

In vielen Städten gibt es an diesem Jahreswechsel aber keine besonderen Einschränkungen für das Silvesterfeuerwerk. Nach zwei Jahren mit erheblichen Einschränkungen durch die Corona-Pandemie ist in vielen Städten das private Böllern und Abbrennen von Raketen wieder im gesetzlichen Rahmen erlaubt.

Zum Beispiel ist in Baden-Baden, Pforzheim, Bruchsal und Bühl das Böllern an Silvester grundsätzlich erlaubt – mit Ausnahme der besonders gefährdeten Gebäude wie vor Kirchen oder Kliniken. "Mit dieser Taktik fährt die Stadt seit Jahren sehr gut, es ist bislang immer ruhig gewesen", erklärt Petra Kurpitz vom Ordnungsamt Baden-Baden. "Keinerlei Einschränkungen" gebe es in Bühl; Böllern sei dort überall im gesetzlichen Rahmen erlaubt.

Welche Feuerwerkskategorien gibt es? F1: Auch als Kinder- und Jugendfeuerwerk bekannt Feuerwerkskörper der Kategorie 1 sind das ganze Jahr frei zu erwerben. Diese Produkte definieren sich durch die geringe Gefahr, die von ihnen ausgeht. So darf der maximale Schallpegel von 120dB nicht unter einer Distanz von ein Meter erreicht werden. Somit ist der messbare Schalldruckpegel vernachlässigbar. Hierzu gehören: Indoor-Feuerwerk wie: Knallerbsen, Tischbomben, Konfettishooter, Tortenfontänen, Streamer-Cakes und Wunderkerzen

Outdoor-Feuerwerk wie: Bodenwirbel, Crackling-Balls, Knatterfritze

Einen Sonderstatus genießen Bengalos und Rauchbälle mit einer maximalen Netto-Explosivmasse (NEM) von 20 Gramm pro Artikel F2: Kleinfeuerwerk oder auch Silvesterfeuerwerk Artikel der Kategorie F2 dürfen nur von Personen erworben werden, die das 18. Lebensjahr vollendet haben. Zusätzlich ist die Verwendung generell nur im Freien erlaubt. Dazu gehören: Batterien, Verbundfeuerwerke und Cakebox-Sets

Raketen, Römische Lichter und Single Shots

Leuchtfeuerwerk wie Vulkane, Fontänen und aufsteigende Flieger

Schwarzpulver F3: Mittelfeuerwerk mit Erlaubnis nach §27 SprengG Feuerwerkskörper der Kategorie F3 (von denen lediglich eine mittelgroße Gefahr ausgeht) sind in Deutschland nur von Personen zu erwerben und verwenden, die im Besitz einer Erlaubnis nach §20, §27 oder §7 SprengG sind. In vielen anderen europäischen Ländern ist diese Kategorie ab dem 18. Lebensjahr frei verkäuflich. Wer in Deutschland mindestens 21 Jahre alt ist und sich eine Erlaubnis nach §27 SprengG beantragt hat, der darf diese Feuerwerke kaufen. Im Vergleich zum normalen Silvesterfeuerwerk ist die Netto-Explosivmasse (NEM) dieser Kategorie deutlich höher. Ebenso sind hier stärkere Zerlegerladungen und größere Steighöhen zulässig. Der Schutzabstand beträgt 15 Meter. F4: Großfeuerwerk mit Befähigungsschein nach §27 oder §20 SprengG Hier handelt es sich um Feuerwerkskörper, die eine große Gefahr darstellen. Aus diesem Grund ist die Abgabe und Verwendung in Deutschland Pyrotechnikern mit einer Erlaubnis nach §20 oder §27 vorbehalten. Hierzu ist eine spezielle Ausbildung inklusive Prüfung notwendig. Zu den Artikeln dieser Kategorie zählen: Zylinder- und Kugelbomben

großkalibrige Römische Lichter und One-Shots

Raketen mit einer NEM über 250 Gramm Eine Begrenzung der Netto-Explosivmasse ist nicht bekannt. Theoretisch könnten die Produkte so groß wie gewünscht ausfallen. Lediglich der gültige Schutzabstand muss eingehalten werden. Dieser variiert je nach Artikel stark. Zudem gibt es noch Pyro-Technik der Klasse T für technische Zwecke, die im Alltag aber kaum eine Rolle spielen. Dazu gehören Feuerwerke für Theateraufführungen, Antriebe für Raketenbausätze und etwa Blitzknall-Böller für den osteuropäischen Markt. Produkte der Klasse P werden als Notsignale, Schallerzeuger zur Wildvertreibung oder zur Lichterzeugung genutzt. Der Verkauf ist ganzjährig ab 18 Jahren erlaubt. Die Produkte dürfen aber nur mit einem Befähigungsschein erworben werden.

Silvesterfeuerwerk in Bruchsal wie vor Corona

"Bei uns in Bruchsal ist es wie vor Corona - es gibt kein Böllerverbot", so Pressesprecherin Ina Kunzmann, "es gelten die allgemeinen Bestimmungen der Sprengstoffverordnung." Allerdings werde die Stadt am 31. Dezember eine Halteverbotszone am Michaelsberg einrichten, um Rettungszufahrten frei zuhalten.

Außerdem werde möglicherweise noch eine Böllerverbots-Zone rund um das historische Jagdschloss "Belvedere" eingezogen, so Kunzmann weiter. Aber das entscheide sich wohl erst im Laufe der Woche.

Böller-Regeln in der Kurstadt Bad Wildbad

Auch die Kurstadt Bad Wildbad verweist auf die allgemein geltenden Bestimmungen zum Böllern in Innenstädten mit brandempfindlichen Gebäuden. Dazu gehöre etwa die evangelische Kirche und das Palais Thermal mit der Therme am Kurplatz im Stadtzentrum. Während dort an Silvester nicht geböllert werden darf, bewegt sich außerhalb dessen "alles im normalen Rahmen", so Petra Kugele vom Ordnungsamt Bad Wildbad. Feuerwerk-Fans sei da eher der Sommerberg in Bad Wildbad empfohlen, so Kugele weiter, dort kämen Raketen ohnehin viel besser zur Geltung.