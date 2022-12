Nach zwei Jahren mit bundesweitem Verkaufsverbot von Feuerwerkskörpern hoffen die Händler in der Region jetzt auf gute Umsätze. Doch das Thema Böllern ist umstritten.

Ob herkömmliche Böller, Raketen oder Batterie- und Verbundfeuerwerke – in diesem Jahr dürfen Feuerwerkskörper der Kategorie zwei wieder ab dem 29. Dezember an Personen ab 18 Jahre verkauft werden. Es könnte also theoretisch wieder alles so normal laufen, wie es bis 2019 war.

Feuerwerks-Händler aus Karlsruhe verunsichert

Doch nicht zuletzt wegen Corona hat sich vieles verändert, nach zwei Jahren Total-Ausfall beim Verkauf ist auch so mancher Händler in der Region Karlsruhe verunsichert, ob sich an die guten Umsätze aus Vor-Corona-Zeiten noch anknüpfen lässt.

Welche Feuerwerkskategorien gibt es? F1: Auch als Kinder- und Jugendfeuerwerk bekannt Feuerwerkskörper der Kategorie 1 sind das ganze Jahr frei zu erwerben. Diese Produkte definieren sich durch die geringe Gefahr, die von ihnen ausgeht. So darf der maximale Schallpegel von 120dB nicht unter einer Distanz von ein Meter erreicht werden. Somit ist der messbare Schalldruckpegel vernachlässigbar. Hierzu gehören: Indoor-Feuerwerk wie: Knallerbsen, Tischbomben, Konfettishooter, Tortenfontänen, Streamer-Cakes und Wunderkerzen

Outdoor-Feuerwerk wie: Bodenwirbel, Crackling-Balls, Knatterfritze

Einen Sonderstatus genießen Bengalos und Rauchbälle mit einer maximalen Netto-Explosivmasse (NEM) von 20 Gramm pro Artikel F2: Kleinfeuerwerk oder auch Silvesterfeuerwerk Artikel der Kategorie F2 dürfen nur von Personen erworben werden, die das 18. Lebensjahr vollendet haben. Zusätzlich ist die Verwendung generell nur im Freien erlaubt. Dazu gehören: Batterien, Verbundfeuerwerke und Cakebox-Sets

Raketen, Römische Lichter und Single Shots

Leuchtfeuerwerk wie Vulkane, Fontänen und aufsteigende Flieger

Schwarzpulver F3: Mittelfeuerwerk mit Erlaubnis nach §27 SprengG Feuerwerkskörper der Kategorie F3 (von denen lediglich eine mittelgroße Gefahr ausgeht) sind in Deutschland nur von Personen zu erwerben und verwenden, die im Besitz einer Erlaubnis nach §20, §27 oder §7 SprengG sind. In vielen anderen europäischen Ländern ist diese Kategorie ab dem 18. Lebensjahr frei verkäuflich. Wer in Deutschland mindestens 21 Jahre alt ist und sich eine Erlaubnis nach §27 SprengG beantragt hat, der darf diese Feuerwerke kaufen. Im Vergleich zum normalen Silvesterfeuerwerk ist die Netto-Explosivmasse (NEM) dieser Kategorie deutlich höher. Ebenso sind hier stärkere Zerlegerladungen und größere Steighöhen zulässig. Der Schutzabstand beträgt 15 Meter. F4: Großfeuerwerk mit Befähigungsschein nach §27 oder §20 SprengG Hier handelt es sich um Feuerwerkskörper, die eine große Gefahr darstellen. Aus diesem Grund ist die Abgabe und Verwendung in Deutschland Pyrotechnikern mit einer Erlaubnis nach §20 oder §27 vorbehalten. Hierzu ist eine spezielle Ausbildung inklusive Prüfung notwendig. Zu den Artikeln dieser Kategorie zählen: Zylinder- und Kugelbomben

großkalibrige Römische Lichter und One-Shots

Raketen mit einer NEM über 250 Gramm Eine Begrenzung der Netto-Explosivmasse ist nicht bekannt. Theoretisch könnten die Produkte so groß wie gewünscht ausfallen. Lediglich der gültige Schutzabstand muss eingehalten werden. Dieser variiert je nach Artikel stark. Zudem gibt es noch Pyro-Technik der Klasse T für technische Zwecke, die im Alltag aber kaum eine Rolle spielen. Dazu gehören Feuerwerke für Theateraufführungen, Antriebe für Raketenbausätze und etwa Blitzknall-Böller für den osteuropäischen Markt. Produkte der Klasse P werden als Notsignale, Schallerzeuger zur Wildvertreibung oder zur Lichterzeugung genutzt. Der Verkauf ist ganzjährig ab 18 Jahren erlaubt. Die Produkte dürfen aber nur mit einem Befähigungsschein erworben werden.

Dass das Thema Böllern umstritten ist, ist auch den Händlern in der Region bekannt. Ein Händler aus dem Raum Karlsruhe, der lieber anonym bleiben will aus Angst vor einem möglichen "Shitstorm" im Netz, übt jedoch deutliche Kritik an der Art und Weise, wie über das Thema Böllern und Silvesterfeuerwerk in der Öffentlichkeit geredet würde.

"Das Thema Böllern und Silvesterfeuerwerk wird heute schlechtgeredet."

Es kursierten zudem viele Falschinformationen, etwa zur "angeblichen Umwelt- und Feinstaubbelastung durch Silvesterfeuerwerke", so der anonyme Händler weiter, "auch beim Fest in Karlsruhe wird zum Beispiel viel Müll, Lärm und Staub verursacht", hält er Kritikern entgegen.

NABU wirbt für Silvester ohne Böller

Der Naturschutzbund NABU Baden-Württemberg dagegen appelliert an die Menschen, an Silvester auf Böller und Raketen zu verzichten. So werde viel Müll und Feinstaub eingespart. Auch die Wildtiere würden geschont, die stark unter dem Lärm der Neujahrsnacht leiden, so der NABU-Landesvorsitzende Johannes Enssle, der sich sogar für ein "Verbot privater Silvesterknallerei auf Bundesebene" ausspricht.

Vor allem Vögel würden stark auf Feuerwerk reagieren, da sie oft für mehrere Tage ihre Rast- und Schlafplätze verlassen würden. Zudem schrecke die Knallerei Füchse, Biber und Fledermäuse aus dem Winterschlaf auf.

90 Prozent der Böller und Raketen sind in Fernost produziert

Über 90 Prozent der Feuerwerksartikel kommen inzwischen aus Fernost, in Deutschland werde kaum noch produziert. Einen klaren Trend gebe es in diesem Jahr nicht, der Markt sei übersättigt, heißt es auf Anfrage bei verschiedenen Händlern in Pforzheim und Karlsruhe, die nicht auf Billigware, sondern mehr auf Qualität setzen.

Böller und Raken dürfen zu Silvester wieder verkauft und gezündet werden Imago/ foto Marius Schwarz

Trend zu Verbund- und Batteriefeuerwerken hält an

Vor allem Verbund- und Batteriefeuerwerke seien bei den Kunden gefragt, die bis zu mehreren Minuten Laufzeit hätten. Kosten je nach Ausführung: Von 7.50 Euro bis zu 300 Euro oder mehr. "Dafür hat der Kunde die Gelegenheit, das Feuerwerk in Ruhe zu genießen", weiß ein Karlsruher Händler für Pyrotechnik. Er sei davon überzeugt, dass es seinen Kunden einfach darum gehe, Freude und Spaß zu haben beim Böllern und Raketen abfeuern, dafür wären die Leute auch bereit, etwa auszugeben.

Händler aus Pforzheim: "Kunden werden Schlange stehen"

Ob der Verkauf in diesem Jahr tatsächlich so gut laufe wie in früheren Jahren, wisse bis zum 31. Dezember niemand, so die Auskunft des Karlsruher Händlers. Ein anderer Händler aus Pforzheim, Carol Braun, hofft hingegen auf gute Geschäfte. Er habe schon viele Vorbestellungen und biete "ein anderes Sortiment als die Billigware im Supermarkt", mit Preisen von 70 bis 200 Euro. Und Carol Braun ist sich sicher: