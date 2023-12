Umwelthilfe aus Radolfzell fordert Böller-Verbot

Der Verkauf von Böllern und Raketen für den Jahreswechsel startet am Donnerstag. In ein paar Städten in der Region Bodensee-Oberschwaben dürfen sie nicht in die Luft steigen. Das geht der Deutschen Umwelthilfe nicht weit genug.

Die Städte Konstanz, Überlingen, Radolfzell und Ravensburg haben für ihre Altstadtbereiche ein Silvester-Böllerverbot verfügt. Der Deutschen Umwelthilfe mit Sitz in Radolfzell (Kreis Konstanz) reicht das aber nicht aus. Geschäftsführer Jürgen Resch fordert ein bundesweit geltendes Feuerwerksverbot.

Resch: Mehr Verletzungen durch Böller

Die Deutsche Umwelthilfe setze sich, so Resch, für ein sofortiges Böllerverbot ein. Man habe von den Ärzten, die Augenverletzungen behandeln, gehört, dass sich gegenüber dem vorletzten Jahr, die Zahl der Augenverletzungen um das Zehnfache erhöht habe.

Was mich besonders erschreckt ist, wie viele Kinder dabei sind, die irgendwie von den Knallern oder Raketen getroffen und schwer verletzt werden.

Zoll warnt vor illegalen Böllern und Raketen

Auch Rettungsdienste mahnen einen sachgemäßen Umgang mit Böllern an. Das Hauptzollamt Singen warnt vor dem Kauf illegaler Böller und Raketen. Ihr Besitz sei strafbar nach dem Sprengstoffgesetz. Legale Knaller erkennt man an dem CE-Zeichen. Das besagt, dass alle EU-Anforderungen an Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz erfüllt sind. Gerade bei importiertem Feuerwerk sollte man auf die Siegel achten, so der Zoll. Wer illegales Feuerwerk bei sich hat oder zündet, riskiert eine empfindliche Geldstrafe oder bis zu drei Jahren Haft. Die Bundespolizei in Konstanz kündigt Kontrollen entlang der Schweizer Grenze an.

Böllerverbote in einigen Altstädten am Bodensee und in Oberschwaben

Städte in der Region Bodensee-Oberschwaben verhängen wieder zum Jahreswechsel Böllerverbote. In Konstanz dürfen in der Altstadt, in Stadelhofen sowie in der Umgebung vom Konzil keine Feuerwerkskörper gezündet werden. In Überlingen (Bodenseekreis) sind in der Altstadt und in der näheren Umgebung private Silvesterfeuerwerke verboten.

Die Stadt Biberach macht auf das Verbot aufmerksam, das für große Teile der Altstadt gelten soll. In unmittelbarer Nähe von Kirchen, Krankenhäusern, Kinder- und Altersheimen sowie Fachwerkhäusern dürfe man keine pyrotechnischen Gegenstände abbrennen, so die Stadt Biberach in einer Mitteilung. Das Verbot gebe es wegen der Lärmbelästigung und einer hohen Brandgefahr in historischen Stadtkernen mit engen Gassen und alten Gebäuden.

Auch Rettungskräfte und Polizei vor Ort

Zudem hätten die Verantwortlichen bei Polizei, DRK, Feuerwehr und Stadtverwaltung in Biberach für den Jahreswechsel in der Stadt Vorsorge getroffen. Die Polizei werde um Mitternacht verstärkt am Marktplatz präsent sein. Es würden Alkoholkontrollen stattfinden. Auch DRK und Feuerwehr seien vor Ort, hieß es von der Stadt Biberach.