Kartonlager in der Innenstadt von Reutlingen brannte

In der Reutlinger Innenstadt hat am Neujahrsmorgen ein Lager mit Kartons gebrannt. Ein Großaufgebot der Feuerwehr verhinderte, dass die Flammen auf Nachbargebäude übergriffen.

Am Neujahrstag um 0:38 Uhr kam laut Reutlinger Feuerwehr die Meldung: Ein Kartonlager in der Innenstadt stand in Vollbrand. Die Flammen drohten auf das gesamte Gebäude und die Nachbarhäuser überzugreifen. Die Feuerwehr rückte zum Großeinsatz aus.

Insgesamt waren rund 55 Feuerwehrleute im Einsatz. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Ursache und Schadenshöhe stehen noch nicht fest.

Wohnhaus in Pfullendorf brennt

In Pfullendorf (Kreis Sigmaringen) setzte am Neujahrsmorgen ein brennender Carport ein Haus in Flammen. Nach Angaben der Polizei entstand Schaden in Höhe von 400.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Ob der Brand durch eine Silvesterrakete oder durch einen technischen Defekt ausgelöst wurde, ist noch nicht klar. Trotz eines Großeinsatzes der Feuerwehr ist das Haus aktuell nicht mehr bewohnbar und teilweise einsturzgefährdet.

Zahlreiche kleine Brände durch Böller und Feuerwerkskörper

Neben diesen beiden großen Bränden mussten die Feuerwehren in der Region aber auch zu zahlreichen kleineren Einsätzen fahren: In Freudenstadt steckten Unbekannte einen Silvesterböller in einen Briefkasten. Der explodierte und sorgte für ein Feuer, bei dem etwa 15.000 Euro Schaden entstand. Jetzt ermittelt die Kriminalpolizei. Außerdem standen vielerorts Mülltonnen, Altkleidercontainer oder Hecken in Flammen. Allein in den Kreisen Tübingen, Reutlingen, Esslingen und Zollernalb gab es 49 kleinere Brände.