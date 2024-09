Das große Feuer in einer Reutlinger Lagerhalle Anfang September ist vermutlich durch den Akku eines Reinigungsgerätes ausgelöst worden. Der Akku war von alleine in Brand geraten.

Anfang September hat es in einer Lagerhalle im Industriegebiet "In Laisen" in Reutlingen gebrannt. Der Sachschaden liegt laut Polizei im zweistelligen Millionenbereich. Die Polizei geht davon aus, dass ein Akku den Brand ausgelöst hat. Ein akkubetriebenes Reinigungsgerät hatte sich entzündet. Noch seien die Ermittlungen nicht abgeschlossen, so ein Polizeisprecher aus Reutlingen. Bisher deute jedoch alles darauf hin, dass der Akku die Brandursache war.

Polizei Reutlingen: Kein Vorsatz oder Fahrlässigkeit

Das Reinigungsgerät habe sich im Obergeschoss der Lagerhalle befunden, wo das Feuer ausgebrochen war. Fahrlässiges oder vorsätzliches Verhalten könne die Polizei bisher ausschließen, so der Sprecher weiter. Bei dem Großbrand Anfang September waren rund 200 Feuerwehrleute im Einsatz. Ein Feuerwehrmann wurde verletzt. Noch Stunden nach dem Brand war die 150 Meter hohe Rauchsäule über Reutlingen sichtbar.