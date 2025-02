Wann ein Akku brennen oder explodieren kann

Problematischer Abbau von Lithium

Lithium kann entweder aus Gestein abgebaut werden oder aus Salzseen. Diese sogenannten Salaren, die das hochkonzentrierte Lithium enthalten, kommen hauptsächlich in Südamerika, zum Beispiel in Chile oder Argentinien, vor. Das lithiumhaltige Salzwasser muss tief aus dem Boden herausgepumpt werden. Es wird in große Becken geleitet, wo es verdunstet. Zurück bleibt eine Art Salz. Um das Lithium von anderen Mineralien zu trennen, werden Chemikalien benötigt. Durch den Abbau sinkt einerseits der Grundwasserspiegel in den entsprechenden Regionen. Außerdem kann der Abbau das Grundwasser verunreinigen.