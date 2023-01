Nach zwei Jahren war das Böllern in Baden-Württemberg dieses Mal wieder erlaubt. Laut Polizei blieb es in der Silvesternacht dabei überwiegend ruhig.

Baden-Württemberg ist weitgehend friedlich ins neue Jahr gestartet. Laut den meisten Polizeipräsidien im Land ging es in der Nacht zum Sonntag eher ruhig zu. Ein Sprecher der Polizei in Stuttgart teilte mit, dass es in der Innenstadt keine gravierenden Vorkommnisse gegeben habe. "Wir waren selber völlig überrascht. Zu unserer Freude war es sehr ruhig." Ein ähnliches Fazit zogen die Polizeipräsidien in Mannheim, Karlsruhe, Konstanz und Ravensburg.

Die Polizei in Stuttgart war mit Hunderten Beamtinnen und Beamten im Einsatz, die vor allem kontrollierten, ob die Menschen Feuerwerkskörper in die Verbotszone innerhalb des City-Rings rund um den Schlossplatz mitgebracht hatten. Die Einsatzkräfte nahmen nach eigenen Angaben insgesamt 14 Anzeigen auf, mehrheitlich wegen nicht zugelassener Feuerwerkskörper.

In Stuttgart konnte sich das Feuerwerk-Spektakel am Himmel zum Neujahr sehen lassen:

150.000 Euro Sachschaden bei Brand in Göppingen

Zu einem größeren Brand kam es im Göppinger Stadtteil Schopflenberg. Wie die Polizei mitteilte sei ein Carport aufgrund eines Feuerwerkkörpers in Brand geraten. Das Feuer griff anschließend auf eine Wohnung im Erdgeschoss über, die vollständig ausbrannte. Der Sachschaden beläuft sich demnach auf 150.000 Euro. Bei einem weiteren Brand in einem Dachstuhl sei es zu einem Sachschaden in Höhe von 30.000 Euro gekommen.

Zwei Sanitäter bei Unfall schwer verletzt

Zu einem Unfall mit zwei schwer verletzten Sanitätern kam es in Uhingen (Kreis Göppingen). Wie die Polizei mitteilte, sei der Fahrer eines Fahrzeugs von der Fahrspur in die Gegenfahrbahn abgekommen. Dabei stieß er mit einem entgegenkommenden Rettungswagen zusammen, der gerade auf dem Weg zu einem Einsatz war. Beide Sanitäter wurden bei dem Unfall schwer verletzt. Der Unfallverursacher sei in alkoholisiertem Zustand und ohne Führerschein unterwegs gewesen, so die Polizei. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Totalschaden in Höhe von 260.000 Euro.

Vier verletzte Personen in Friedrichshafen

Einen weiteren Brand meldete die Polizei in Friedrichshafen. Dort geriet ein Carport in Brand, woraufhin das Feuer auf ein Dachstuhl übergriff. Vier Personen erlitten dabei eine leichte Rauchgasvergiftung. Die Löscharbeiten dauerten in der Nacht noch an.

Zu einem weiteren Dachstuhlbrand in der Silvester-Nacht kam es in Bad Rappenau (Kreis Heilbronn). Dabei entstand laut Polizei ein Schaden in Höhe von rund 100.000 Euro. Die Ursache des Feuers ist laut Polizei noch nicht bekannt.

Mann verletzte sich durch Böller schwer

Noch am Samstagabend hatte sich ein Mann durch einen selbstentzündeten Feuerwerkskörper schwer verletzt. Der 39-Jährige musste nach dem Unfall in Hohberg (Ortenaukreis) mit dem Hubschrauber in eine Spezialklinik gebracht werden, wie ein Polizeisprecher am frühen Sonntagmorgen sagte. Demnach traf der Böller seine rechte Gesichtshälfte.