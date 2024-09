Schon in Ungarn hatte sie bewundert, wie er Mandoline spielte. In Deutschland kamen sich Katharina und Heinrich März näher. Vor 70 Jahren haben sie geheiratet. Ihr Glücksgeheimnis?

Das Ehepaar Katharina und Heinrich März hat am 18. September 1954 geheiratet. 70 Jahre Ehe, das nennt man Gnadenhochzeit. Das Paar lebt in Reutlingen-Betzingen. Reutlingens Oberbürgermeister Thomas Keck und Bezirksbürgermeister Friedemann Rupp kamen zum Jubiläum mit Blumen vorbei. Und mit einer Urkunde vom Ministerpräsidenten. 70 Jahre Ehe, das ist etwas ganz Seltenes, sagte Keck.

Außer Kindern und Enkeln kamen auch Reutlingens OB Thomas Keck (links) und der Betzinger Bezirksbürgermeister Friedemann Rupp (rechts) zum Gnadenhochzeits-Paar. SWR Peter Binder

In Betzingen ein gemeinsames Leben aufgebaut

Geboren wurden Katharina und Heinrich vor über 90 Jahren in zwei Dörfern in Ungarn, die nicht weit voneinander entfernt liegen. 1948, beider Väter waren noch in Kriegsgefangenschaft, wurden ihre Familien aus Ungarn vertreiben. Sie fingen in Deutschland bei Null an. Aber Katharina und Heinrich fanden in Reutlingen zueinander und gründeten eine Familie.

Sie wohnten in der Arbeitersiedlung Gmindersdorf, beide arbeiteten bei der Textilfirma Gminder. Als die schloss, wurde Heinrich März bei Bosch übernommen. Ein Glücksfall, sagt er heute. Katharina kümmerte sich um die drei Kinder und arbeitete nebenbei als Schneiderin.

Das Glücks-Rezept des Ehepaars

Zueinander gefunden haben sie in der Kirche. Und ihre Verbindung zu Gott betrachten sie als den Grund dafür, dass sie gemeinsam alt geworden und glücklich sind. Gott sei jeden Tag bei ihnen. Außerdem sei es entscheidend, einander immer zu achten und immer aufeinander zu achten.

In allen Lebenslagen, was auch kommen mag, halten wir zusammen.

Zusammenhalt in der Familie

Inzwischen haben sie sieben Enkel und neun Urenkel. Ihre Kinder und Schwiegerkinder besuchen sie mindestens zweimal im Monat, erzählt Schwiegersohn Achim Eichel. Der Zusammenhalt in der ganzen Familie sei groß, das habe ihnen das Gnadenhochzeits-Paar immer vorgelebt. Sie haben immer zu einem gestanden, auch wenn man etwas falsch gemacht hatte, sagt er.

Meine Schwiegermutter hat diese besondere Begabung, den nächsten Morgen und den nächsten Tag wie den ersten Tag der Schöpfung anzunehmen und all das, was an Schlechtem war, einfach zu vergessen und immer wieder aufs Neue allen Menschen eine neue Chance zu geben.

Damals, am 18.09.1954, wie am 18.09.2024 ein schönes, glückliches Paar. Blick in das Fotoalbum der Familie. SWR Peter Binder

Den Trubel an ihrem Ehrentag - mit Schwarzwälder Kirschtorte und Spezialitäten aus Ungarn - schienen die beiden zu genießen. Auch mit über 90 kommen sie weitgehend selbständig zurecht. Sie kümmern sich noch um den kleinen Garten beim Haus, bauen dort ein bisschen Gemüse an. Und manchmal setzen sie sich abends ins Freie und singen gemeinsam die alten Lieder, die ihnen nach und nach wieder einfallen.