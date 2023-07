Lang verheiratete Ehepaare werden in Freiburg geehrt

Ehepaare, die in diesem Jahr ein besonderes Ehejubiläum feiern, wurden von der Stadt Freiburg geehrt. In der Kantine des Innenstadtrathauses gratulierte ihnen OB Martin Horn.

Die Stadt Freiburg hat am Montagnachmittag alle Ehepaare ins Rathaus eingeladen, die schon lange verheiratet sind und in diesem Jahr ein Ehejubiläum feiern. 20 Paaren aus Freiburg hat Oberbürgermeister Martin Horn zu ihrer schon so lang anhaltenden Ehe gratuliert. Die meisten Paare feiern in diesem Jahr ihre Eiserne Hochzeit - sind also seit 65 Jahren verheiratet. Zwei Ehepaare waren dabei, die sich bereits vor 70 Jahren das Ja-Wort gegeben haben und somit ihre Gnaden-Platin-Hochzeit feiern können.

OB Horn (re.) gratulierte Irmgard und Karl-Heinz Winkler persönlich zu ihrer diesjährigen Eisernen Hochzeit. SWR Eva-Maria Elias

Das Geheimnis einer langen Ehe

70 Jahre Ehe - da kann Freiburgs Oberbürgermeister noch nicht mithalten. Er hat am Dienstag seinen neunten Hochzeitstag, wie Horn erzählt. "Wenn man sich diese 70 Jahre mal rückblickend anschaut, was da in der Welt alles passiert ist. Und sich in diesen stürmischen Zeiten trotzdem die Treue zu halten, das ist, glaube ich, ein Geheimnis einer Ehe und das will ich auch für meine Frau und mich annehmen", sagt Horn. Beim Kaffee und Kuchen verraten die älteren Paare, was aus ihrer Sicht das Geheimnis einer langen Ehe ist: miteinander reden und einander achten.

Ulrich von Kirchbach, Erster Bürgermeister von Freiburg (li.), und Martin Horn, Oberbürgermeister von Freiburg, hielten eine Rede. SWR Eva-Maria Elias

Früher besuchten die Stadtvertreterinnen und -vertreter alle Ehepaare mit einem Jubiläum zuhause, um ihnen zu gratulieren. Weil es mittlerweile aber so viele sind und sie jede Woche rund zwei Hausbesuche machen müssten, lädt die Stadt die Ehepaare zu sich ein.