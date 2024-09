Es war vor ein paar Tagen schon richtig herbstlich, aber nun gibt's Spätsommer. Mit viel Sonne und milder Luft. Ideal, um draußen zu sein - für Wanderungen oder Radtouren.

Nach den kühlen und nassen Tagen in der zweiten Septemberwoche hat wohl niemand mehr daran geglaubt, dass wir noch einmal so etwas wie Sommer erleben dürfen. Am Sonntag 22.09.24 ist zwar kalendarischer Herbstanfang - da dreht der Sommer aber nochmal richtig auf. Sonne von morgens bis Abends, dazu Temperaturen von über 20 Grad. Typisch Altweibersommer.

Kurz nach dem Sonnenaufgang leuchtet der Himmel über dem Neckartal bei Weilheim in intensivem Orange. SWR Harry Röhrle

Hochdruck vertreibt den Regen und macht die Menschen glücklich

Nach dem sehr feuchten und kühlen Start in die Woche machte sich schnell hoher Luftdruck breit. Durch die sternklaren Nächte sind die Morgenstunden recht kühl aber die Sonne hat noch so viel Kraft, dass die Temperaturen bis zum Nachmittag in den Niederungen auf über 20 Grad, sogar bis knapp an die 25 Grad Grenze klettern. Durch den kräftigen Ostwind fühlt sich die Luft aber kühler an. Aber das gehört eben auch zu diesem Altweibersommer. Für einige Menschen ist das die schönste Zeit des Jahres.

Wohlfühlwetter für Outdooraktivitäten

Sonne, Wärme, frische Luft. Da zieht es die Menschen natürlich nach draußen. Über zwölf Sonnenstunden sind derzeit möglich. Die Natur hat im Altweibersommer auch ihren besonderen Reiz. Vor allem rund um die Sonnenaufgänge und Sonnenuntergänge. Die schräg einfallenden Sonnenstrahlen tauchen den Himmel und die Landschaft in intensive rötlich-orange Töne. Optimales Wetter für eine Wanderung, zum Beispiel durch die Wolfsschlucht bei Bad Niedernau. Der steile Weg mit einigen Natur-Stufen ist anspruchsvoll und durch die feuchte Witterung auch rutschig. Aber die Schlucht wirkt saftig grün und naturbelassen und hat ihren ganz eigenen Charme.

Die wildromantische Wolfsschlucht bei Bad Niedernau. SWR Harry Röhrle

Spätsommer hält nur ein paar Tage

Wer kann, sollte dieses schöne Wetter noch ausnutzen, denn schon kommende Woche steht eine weitere Änderung an. Der Altweibersommer dauert nur noch bis einschließlich Sonntag. Dann lässt der Hochdruckeinfluss nach und Tiefdruckgebiete prägen wieder das Wettergeschehen. Die erste Woche im kalendarischen Herbst bringt dann wieder kühlere Temperaturen und Regen. Ein paar Sonnenstrahlen sind aber trotzdem noch drin.