Grund zur Freude gibt es in der "Schwarzwaldstube" der Traube Tonbach in Baiersbronn (Kreis Freudenstadt). Das Gourmetrestaurant hat erstmals Platz eins im internationalen Ranking "La Liste" erzielt. Und das trotz herber Rückschläge: Anfang 2020 wurde die "Schwarzwaldstube" bei einem Brand zerstört und temporär in Schiffscontainern wiedereröffnet. Der Preis "La Liste" für die weltweit besten 1.000 Restaurants wird seit 2015 jährlich im französischen Außenministerium vergeben. Das Restaurant aus Baiersbronn erhielt 99,50 von 100 Punkten und belegte mit sechs weiteren Restaurants aus Tokio, New York und Paris Platz eins.

Das Landratsamt Ravensburg hat den Bau von vier Windrädern in der Gemeinde Wolpertswende genehmigt. Die Betreiber wollen mit den Anlagen wenn möglich in zwei Jahren Strom produzieren.

Vier Windräder, jeweils knapp 250 Meter hoch, werden in Wolperstwende im Kreis Ravensburg gebaut. Den Bau hatte gestern das Landratsamt Ravensburg genehmigt. Die Anlagen sollen in etwa zwei Jahren Strom produzieren, der dem Verbrauch von 12.000 Haushalten entspricht. Die Kosten belaufen sich nach Angaben der Projektverantwortlichen auf voraussichtlich 40 Millionen Euro. Das Genehmigungsverfahren habe gerade mal ein Jahr gedauert, sagte der Ravensburger Landrat Harald Sievers.

In Wernau, Hochdorf und Baltmannsweiler im Kreis Esslingen ist in der Nacht teilweise der Strom ausgefallen. Ein Sprecher der Polizei bestätigte dem SWR, dass sich mehrere Menschen deswegen gemeldet hatten. Zur Ursache des Stromausfalls und zur Dauer der Störung konnte er nichts sagen.

Am Bundesstützpunkt der Rhythmischen Sportgymnastik in Fellbach-Schmiden (bei Stuttgart) herrscht Fassungslosigkeit. Die 16-jährige Nachwuchskader-Athletin Mia Lietke ist laut dem Schwäbischen Turnerbund am Donnerstag "sehr plötzlich und unerwartet verstorben". Die Todesursache wird derzeit untersucht. Ein Obduktionsergebnis liegt noch nicht vor. Die Athletinnen am Bundesstützpunkt und die Familien werden derzeit psychologisch betreut.

Fahrgäste im Regionalverkehr in Baden-Württemberg müssen länger auf die vom Land bestellten 130 neuen Doppelstockzüge warten als bislang gedacht. Bei der Auslieferung durch den Hersteller Alstom werde es zu Verzögerungen kommen, teilte das Verkehrsministerium in Stuttgart mit. Eigentlich sollten bis Ende Dezember 2025 80 der neuen Züge zugelassen und ausgeliefert werden, nun werden es bis dahin wohl deutlich weniger sein: "Das Land geht derzeit davon aus, dass bis zur Teilinbetriebnahme von Stuttgart 21 im Dezember 2025 von Alstom 14 zugelassene Doppelstockfahrzeuge ausgeliefert werden", teilte das Ministerium mit. Danach sollten monatlich weitere Fahrzeuge ausgeliefert werden. Für die Verzögerungen sind laut Ministerium mehrere Faktoren verantwortlich. So habe sich das Vergabeverfahren um etwa ein halbes Jahr verzögert, weil ein unterlegener Mitbewerber gegen die Vergabe des Auftrags an Alstom Beschwerde eingelegt hatte. Weitere Gründe seien die Auswirkungen des Angriffskriegs gegen die Ukraine und "allgemeine Engpässe bei den Lieferketten im Produktionsprozess des Herstellers".

Nachdem in Stuttgart drei junge Männer von Messerstichen schwer verletzt worden sind, diskutieren Polizei, Stadt und Mobile Jugendarbeit: Hilft das Waffenverbot in der Innenstadt?

Nach einer Auseinandersetzung am Mailänder Platz in Stuttgart, bei der es zu Messerverletzungen unter Jugendlichen kam, diskutieren Polizei, Stadt und mobile Jugendarbeit: Hilft das Messerverbot in der Innenstadt? Und wie können solche Angriffe verhindert werden?

6:28 Uhr

Zwei Brände im Ortenaukreis

Gestern Abend und in der Nacht hat es im Ortenaukreis zwei Mal gebrannt. Bei einem Brand in einem Seniorenwohnheim in Offenburg wurden mehrere Bewohner mithilfe einer Drehleiter gerettet. Das Feuer sei am Montagabend in einer Wohnung vermutlich wegen eines technischen Defekts ausgebrochen, teilte die Polizei mit. Verletzt wurde niemand. Einige Bewohner konnten allerdings zunächst nicht in ihre Wohnungen zurückkehren. Die Brandwohnung werde längere Zeit nicht bewohnbar sein, sagte ein Beamter.

Bei einem weiteren Brand in einem Wohn- und Geschäftshaus in Schwanau entstand ein Schaden von etwa 100.000 Euro. Das Feuer war am späten Montagabend aus zunächst ungeklärter Ursache im Dachstuhl ausgebrochen, wie die Polizei mitteilte. Die Bewohner konnten sich in Sicherheit bringen. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Ob und inwieweit das Haus noch bewohnbar ist, ist noch unklar.