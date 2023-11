per Mail teilen

Der Bürgermeister von Kressbronn, Daniel Enzensperger, hat am Sonntag eine Wette gegen Thomas Gottschalk gewonnen. Er folgte einem SWR3-Aufruf und spielte Trompete.

Mit einem Trompetensolo hat Daniel Enzensperger, der Bürgermeister von Kressbronn im Bodenseekreis, am Sonntag eine Wette gegen Thomas Gottschalk gewonnen. Er folgte einem Aufruf in der SWR3-Sendung von Constantin Zöller und Thomas Gottschalk und spielte auf der Trompete die Eurovisionshymne.

Der "Wetten, dass..?"-Moderator hatte zuvor in der SWR3-Sendung gewettet, dass es die Gemeinde Kressbronn nicht schaffe, ihren Bürgermeister dazu zu bringen, im Radio anzurufen und die Eurovisionshymne auf der Trompete zu spielen. Kressbronn war als Gemeinde gewählt worden, weil es in Baden-Württemberg besonders nah an Österreich und der Schweiz liegt.

Die Wetteinlösung von Daniel Enzensperger zum Nachhören:

Enzensperger spielt im Radio souverän auf der Trompete

Bürgermeister Daniel Enzensperger habe gerade seinen "ruhigen Sonntag" genossen, als er plötzlich mit Nachrichten und Anrufen bombardiert wurde, erzählte er in der Sendung. "Es haben mich sehr viele darauf hingewiesen, dass im Radio gerade eine Wette mit mir läuft. Ich wollte das erstmal gar nicht glauben", sagte er. Der Ruf von Kressbronn hänge ganz allein von ihm ab, scherzte Gottschalk im Gespräch. Dem Druck hielt der Bürgermeister stand und spielte die Eurovisionshymne.

Als Preis bekommt die Gemeinde nun ein gerahmtes Grußwort für das Rathaus von Thomas Gottschalk.