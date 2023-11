Woher sollen eigentlich Christkind und Co. wissen, was sich Kinder zu Weihnachten wünschen? In Bad Herrenalb gibt es in der Weihnachtszeit einen Himmelsbriefkasten für Wunschzettel.

Die Vorfreude auf Weihnachten ist groß - ganz Besonders bei den Kindern in der Region. Für die vielen Wunschzettel gibt es in Bad Herrenalb (Landkreis Calw) jetzt eine Anlaufstelle: den Himmelsbriefkasten. Damit das Christkind weiß, welches Kind sich was wünscht, können die Wunschzettel in der Tourist-Info abgegeben werden. Video herunterladen (60 MB | MP4) Helfer des Christkinds leeren den Himmelsbriefkasten täglich Bearbeitet wird die himmlische Post dann jeden Tag von den irdischen Helfern des Christkindes, den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen der Tourist-Info. Jeder Wunschzettel wird persönlich beantwortet und es gibt noch eine kleine Weihnachtsüberraschung dazu. Wünsche für Weihnachten werden gemalt Im Kinderhaus Regenbogen in Bad Herrenalb ist die große Vorfreude förmlich zu spüren. Da die Kinder hier noch nicht schreiben können, werden die Wünsche an das Christkind gemalt. Die Aufträge aber werden klar formuliert. Für die Leiterin der Kita, Michaela Herter, und die Kinder beginnt jetzt die heiße Phase der Vorweihnachtszeit. Für die Kinder baut es nochmal mehr Spannung auf und es ist einfach toll eine Antwort vom Christkind zu bekommen. Das Christkind bekommt in der Vorweihnachtszeit wieder viel Post - auch aus Bad Herrenalb SWR Wunschzettel können bis zum Nikolaustag abgegeben werden Alle dürfen ihre Wünsche in den Himmelsbriefkasten einwerfen - auch Erwachsene. Auf Erfüllung der Wünsche besteht natürlich keine Garantie. Auf eine persönliche Antwort schon. Die Wunschzettel können bis zum 6. Dezember im Vorraum der Tourist-Info auf dem Rathausplatz in Bad Herrenalb abgegeben werden. Der Himmelsbriefkasten ist täglich von 9 Uhr bis 21 Uhr geöffnet, auch am Wochenende. Seit vier Jahren hab ich meine Schreibstube und da hab ich meine Ruhe. Ich gehe auf jeden Wunschzettel persönlich ein. Fleißig wird an den Wunschzetteln für den Himmelsbriefkasten gefeilt. SWR Nicht nur materielle Wünsche für Weihnachten Es geht bei den Wünschen nicht nur um materielle Dinge. Häufig wünschen sich die Kinder auch Gesundheit für kranke Familienangehörige. Um in die Rolle des Christkinds zu schlüpfen, bedarf es deswegen besonderer Fähigkeiten, weiß Gritt Müller. Man muss ein Herz haben und man muss auch ein bisschen an Weihnachten glauben. Nachdem die Kinder der Kita ihre Wünsche alle mit großen Erwartungen eingeworfen haben, hat Kita-Kind Alea noch eine persönliche Nachricht an das Christkind - oder es ist eher ein Vorschlag: Wenn das Christkind unsere Wünsche erfüllt, erfüllen wir ihm auch seine Wünsche. Das klingt doch eigentlich nach einem fairen Deal, oder?!