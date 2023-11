Das Rathaus in Mössingen, die Stadtwerke und die Ortschaftsverwaltungen sind wieder offen. Wegen des Cyber-Angriffs ist die komplette IT aber noch ausgeschaltet.

Laut Stadt gibt es noch Schwachstellen im Computersystem, die man beheben muss. Darum kümmerten sich Experten mit Hochdruck. Nach einem Cyber-Angriff auf das Computersystem der Stadt Mössingen ist das Rathaus ab Dienstag zwar wieder offen, die Arbeit der Verwaltung ist aber nur eingeschränkt möglich, teilt die Stadt auf ihrer Homepage mit. Auch die Stadtwerke und die Ortschaftsverwaltungen von Mössingen sind wieder zu den üblichen Zeiten geöffnet.

Nur bei dringenden Angelegenheiten ins Rathaus kommen

Die Mitarbeitenden könne man zwar anrufen, eine Kommunikation per E-Mail sei aber noch nicht möglich, so die Stadt. Sie bittet die Bürgerinnen und Bürger deshalb darum, nur bei dringenden Angelegenheiten ins Rathaus zu kommen. Seit dem Hackerangriff am vergangenen Freitag ist die IT vollständig runtergefahren. Der Mössinger OB Michael Buhlander (parteilos) rechnet mit einigen Tagen, bis der Betrieb wieder normal laufen könne.

Wollten Hacker Lösegeld?

Der Cyber-Angriff durch Hacker auf das Computersystem hatte sich am Freitag ereignet. Ob es eine Lösegeldforderung gibt, wollte eine Sprecherin aus ermittlungstaktischen Gründen nicht sagen.

Rathaus Mössingen war geschlossen

Das Mössinger Rathaus, die Stadtwerke und die Ortschaftsverwaltungen waren am Montag für die Bürgerinnen und Bürger geschlossen. Telefonisch waren die Behörden erreichbar, Personalausweise oder Reisepässe konnten aber nicht beantragt werden.

Immer wieder kommt es vor, dass Kommunen, Kliniken und Unternehmen Opfer von Cyber-Attacken werden.