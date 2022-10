per Mail teilen

Die Industrie- und Handelskammer (IHK) Bodensee-Oberschwaben ist wieder online erreichbar. Nach einem Cyber-Angriff Anfang August waren die IT-Systeme heruntergefahren worden.

Die IHK Bodensee-Oberschwaben mit Sitz in Weingarten (Kreis Ravensburg) ist seit Donnerstag wieder per E-Mail und telefonisch erreichbar. Auch die Online-Dienste und funktionierten fast alle, nur einzelne Bereiche stünden erst in den kommenden Tagen wieder zur Verfügung, sagte ein IHK-Sprecher. Anfang August wurden die Industrie- und Handelskammern bundesweit Opfer eines Cyber-Angriffs. Danach sind die IT-Systeme der Industrie- und Handelskammern vorsorglich heruntergefahren worden. Nach bisherigen Erkenntnissen seien bei dem Angriff aber keine Daten abgeflossen oder verschlüsselt worden, heißt es von der IHK Bodensee-Oberschwaben.

SWR-Reporter Wolfgang Wanner über die IHK Bodensee-Oberschwaben:

IHK Hochrhein-Bodensee weiterhin eingeschränkt erreichbar

Nun warnt die IHK Bodensee-Oberschwaben vor Trittbrettfahren. Man solle vorsichtig sein, wenn vermeintliche E-Mails der IHK eingehen.

Doch nicht alle Industrie- und Handelskammern in Deutschland sind nach dem Cyber-Angriff wieder vollumfänglich erreichbar. Die Online-Dienste der IHK Hochrhein-Bodensee in Konstanz beispielsweise funktionieren nach eigenen Angaben nach wie vor nur eingeschränkt.