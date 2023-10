Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Natalja Kurz.

9:33 Uhr Verkehrsupdate: Stau auf der B31 Der Verkehr verlagert sich langsam - vom Berufsverkehr auf den Einfallstraßen auf die Autobahnen und Überlandstraßen. Auf der A81 Heilbronn Richtung Stuttgart gibt es derzeit 15 km stockenden Verkehr zwischen Pleidelsheim und dem Dreieck Leonberg wegen einer Baustelle. Auf der A81 Stuttgart Richtung Singen gab es zwischen Herrenberg und Rottenburg einen Unfall. Vorsicht: Dort liegen Fahrzeugteile auf der Fahrbahn. Und auf der B31 Stockach Richtung Friedrichshafen staut es sich zwischen Oberuhldingen und Hagnau auf 4 km. Das dauert bis zu 20 Minuten länger.

9:12 Uhr Preise für Bibliotheken in Heimsheim und Baden-Baden Die Stadtbibliothek Heimsheim (Enzkreis) wird heute mit dem Titel "Bibliothek des Jahres 2023" ausgezeichnet. Sie bekommt 10.000 Euro vom Landesverband Baden-Württemberg im Deutschen Bibliotheksverband und von der Sparkasse Baden-Württemberg. Die Jury lobte das "innovative, moderne und zukunftsorientierte Konzept, das insbesondere das Thema Nachhaltigkeit in den Fokus stellt". Ein Förderpreis von 5.000 Euro geht außerdem an die Stadtbibliothek Baden-Baden für ihre interkulturelle Bibliotheksarbeit und ihren Einsatz während des Kriegs in der Ukraine. In der Stadtbibliothek gibt es seit April 2023 zum Beispiel rund 450 Bücher ukrainischer und westlich orientierter russischer Autorinnen und Autoren sowie ukrainische Literatur-Übersetzungen, die aus der Ukraine hierher gebracht wurden.

8:54 Uhr Freiwillig Tempo 30? Verständnis von SWR-Aktuell-Usern Auf der Bodensee-Halbinsel Höri (Kreis Konstanz) haben Anwohnerinnen und Anwohner selbst Tempo-30-Schilder aufgestellt. Das Landratsamt forderte sie auf, die Schilder abzuhängen. Nach einer Entscheidung des Verwaltungsgerichts Freiburg dürfen sie aber vorerst stehen bleiben. Viele SWR Aktuell-User und -Userinnen können die Anwohner verstehen. Ein User schreibt zum Beispiel auf Instagram: "Dort sind die Straßenverhältnisse teils sehr eng, mit sehr schmalen Gehwegen und wenig bis keinen Ampeln oder Fußgängerüberwegen. Zudem ist vor allem im Sommer extrem viel Verkehr durch Tourismus mit Wohnmobilen, ortsunkundigen Fahrern und Radfahren. Eigentlich sollte dort ganz offiziell Tempo 30 eingeführt werden." Andere glauben nicht, dass solche Schilder überhaupt funktionieren. Eine Userin meint via Facebook: "Ich habe in 30-er Zonen schon alles erlebt. Auffahren (also wenn ich tatsächlich vor einem Kindi 30 fahre), gerne auch mit Lichthupe und/oder im Ort überholt werden. Einmal wurde ich sogar überholt, als ich Kinder über einen Zebrastreifen laufen ließ!! Deshalb nein, ich glaube das funktioniert nicht!"

8:47 Uhr Unis fordern mehr Hilfe vom Land für Energiekosten Die neun Universitäten in Baden-Württemberg fordern von der Landesregierung, dass sie sich stärker an den Energiekosten beteiligt. Der Zuschuss, den das Wissenschaftsministerium schon zugesagt hat, reiche nicht aus. Um Energie zu sparen, schickt etwa die Universität Stuttgart ihre Studierenden im Januar für zwei Wochen nach Hause und bietet nur digitale Lehre an. Die Universität Stuttgart musste nach eigenen Angaben zuletzt 10 Millionen Euro mehr für Energie ausgeben.

8:25 Uhr Frauenwirtschaftstage in BW starten Nach den Männern zu den Frauen: Deren Gleichberechtigung in der Arbeitswelt möchte die Landesregierung fördern. Das Wirtschaftsministerium organisiert dafür auch in diesem Jahr wieder die Frauenwirtschaftstage. Schwerpunkte seien dieses Mal New Work und Flextime, so das Wirtschaftsministerium. Digitalisierung und Homeoffice seien ein Gewinn für beide Seiten. Die neue Flexibilität bei Arbeitzeiten und -orten sei eine Win-win-Situation, da Frauen dadurch die Chance hätten, ihre Arbeit ihrer Lebenssituation anzupassen und Unternehmen gleichzeitig zusätzliches Fachpersonal gewinnen könnten. Für die Frauenwirtschaftstage sind vier Tage lang regionale Workshops, Kongresse, Vorträge und Beratungen geplant - für Frauen, Unternehmen und auch Männer. Über dieses Thema berichtete SWR1 BW am 18. Oktober 2023 um 8 Uhr.

7:46 Uhr Gute Weine trotz "Turbolese" in Baden-Württemberg Der Regen im Spätsommer hat die Winzer in diesem Jahr besonders gefordert. "Die Lese war hektisch und komprimiert", erzählte Hermann Morast, Geschäftsführer des Weinbauverbands Württemberg der Deutschen Presse-Agentur. Morast spricht von einer "Turbolese" von rund drei Wochen wegen der drohenden Fäulnis. Das Deutsche Weininstitut schätzt die diesjährige Weinmosternte in Baden auf 119 Millionen Liter und im Anbaugebiet Württemberg auf 93 Millionen Liter. In Baden liegen die Erträge damit etwa auf dem Niveau der Vorjahre, in Württemberg gehen sie damit um sechs Prozent im Vergleich zum Vorjahr zurück. Klarer Sieger sei in diesem Jahr der Riesling, die Hauptrebsorte in Württemberg. Er werde feinfruchtig und aromatisch bei einem moderaten Alkoholgehalt. Beim Trollinger dagegen habe man Abstriche bei der Menge machen müssen, um die Qualität zu sichern. Die schon eingelagerten Weine entwickeln sich laut Morast gut.

7:35 Uhr Verkehr in BW: Business as usual Der Berufsverkehr rollt und wie immer geht es auf den Einfallstraßen in die Ballungszentren langsamer voran - zum Beispiel auf der B14 in Richtung Stuttgart und auf der B10 zwischen Wernau und Plochingen. Auf der A8 stockt der Verkehr zwischen Merklingen und Mühlhausen auf 4 km. Das bedeutet eine Verzögerung von bis zu 10 Minuten. Außerdem stockt es an der Baustelle zwischen Pforzheim-West und Pforzheim-Ost derzeit auf 2 km.

7:23 Uhr Antisemitismus-Vorfälle in BW: Polizei richtet Koordinierungsstelle ein Die Koordinierungsstelle beim Landeskriminalamt in Baden-Württemberg ist laut Innenministerium unmittelbar nach dem Angriff der Hamas auf Israel eingerichtet worden. Seitdem wurden antisemitische Straftaten und Aktionen im niedrigen zweistelligen Bereich gemeldet, so das Innenministerium. Überwiegend handele es sich dabei um israelische Flaggen, die beschädigt oder entfernt wurden. Seit 2019 hat die Landesregierung dreieinhalb Millionen Euro für Sicherheitsmaßnahmen an jüdisch-israelischen Einrichtungen zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus werden den israelitischen Religionsgemeinschaften für Sicherheitspersonal sowie für Alarm- und Meldesysteme jährlich rund eine Million Euro bereitgestellt. Der baden-württembergische Antisemitismusbeauftragte des Landes, Michael Blume, sagte dem SWR, die Sicherheitslage sei in Baden-Württemberg vergleichsweise gut. Die Verunsicherung sei aber groß. Blume lobte, dass Baden-Württemberg 2021 als erstes Bundesland Stellen für Polizeirabbiner geschaffen hat.

7:14 Uhr Zwei Monate bis Weihnachten - Wer kann einen Baum spenden? Nach dem langen Spätsommer ist es jetzt vielleicht schwierig, daran zu denken. Aber: In 68 Tagen ist Weihnachten und in den Städten und Gemeinden im Land laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren. Solltet ihr einen schönen Christbaum übrig haben, dann könntet ihr den übrigens in Schwäbisch Gmünd (Ostalbkreis) loswerden. Die Stadt sucht nämlich Weihnachtsbäume für die Innenstadt. Die Bäume werden vom Baubetriebsamt abgeholt. Für die Spender entstünden keine Kosten, heißt es in der Mitteilung.

6:22 Uhr Beratungsangebot rund um den Nahost-Konflikt An den Schulen in Baden-Württemberg gibt es jetzt rund um den Nahost-Konflikt ein Beratungsangebot für Lehrkräfte. Das Kultusministerium teilte dem SWR mit, damit wolle man Lehrkräfte im Umgang mit emotional belastenden Situationen zwischen Schülerinnen und Schülern unterstützen. Wenn es Probleme im Unterricht oder auf dem Schulhof gibt, dann können sich Lehrkräfte also an eine Online-Beratung des Zentrums für Schulqualität und Lehrerbildung wenden. Die Beratung ist täglich von 14 bis 15 Uhr und für alle Schularten offen. Aus Sicht des Kultusministeriums ist es wichtig, den Schülerinnen und Schülern Räume für ihre Gefühle und Fragen anzubieten und gegen antisemitische Haltungen vorzugehen. Da der Krieg auch medial ausgetragen werde, würden sie über soziale Netzwerke mit verstörenden Bildern konfrontiert. Von Schulen und Hochschulen gebe es deshalb aktuell sehr viele Anfragen, um jungen Menschen Hilfe zu geben, nicht auf Propaganda und Verschwörungsmythen hereinzufallen, so das Kultusministerium.

6:15 Uhr Wo es in BW besonders laut ist Autos, Lastwagen, Züge - Daten zum Lärm entlang der Hauptverkehrsstraßen in Baden-Württemberg zeigen, dass rund 1,4 Millionen Menschen akut von Verkehrslärm betroffen sind. Die von der Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg (LUBW) nun online veröffentlichten Daten beziehen sich nach LUBW-Angaben vom Dienstag auf rund 5.300 Kilometer großer Verkehrsadern: Autobahnen, Bundes- und Landesstraßen mit mehr als drei Millionen Kraftfahrzeugen jährlich, nicht-bundeseigene Haupteisenbahnstrecken sowie den Flughafen Stuttgart. Zu den Lärmkarten der Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg

6:04 Uhr Das wird heute wichtig In Stuttgart findet ein Kommunaler Energietag statt. Er steht unter dem Motto "Wie wollen wir in Zukunft leben?". Dabei soll es um den Ausbau der erneuerbaren Energien, Strom für E-Mobilität und Wärme gehen. Mit dabei sein sollen unter anderem Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne), Innenminister Thomas Strobl (CDU) und der EnBW-Vorstandsvorsitzende Andreas Schell. Im Prozess gegen einen Reichsbürger wegen versuchten Mordes werden heute am Oberlandesgericht Stuttgart die Plädoyers der Bundesanwaltschaft erwartet: Der 55-jährige Angeklagte soll im April 2022 im badischen Boxberg (Main-Tauber-Kreis) mit einem Schnellfeuergewehr Dutzende Male auf mehrere Polizisten geschossen und mindestens einen von ihnen verletzt haben. Die Beamten wollten seine Wohnung durchsuchen, um eine Pistole einzuziehen. Die Bundesanwaltschaft wirft ihm unter anderem mehrfachen versuchten Mord vor. Im Wasserkraftwerk in Leipheim im Kreis Günzburg geht heute ein neues Notstromkonzept in Betrieb. Es soll im Ernstfall die Trinkwasserversorgung für drei Millionen Menschen in Baden-Württemberg über einen Zeitraum von drei Tagen sicherstellen, wie die Landeswasserversorgung in Stuttgart mitteilte.

6:02 Uhr Das Wetter in BW: Vorsicht, Nebel! Wolken, ab und zu auch Nebel oder Hochnebel haben heute das Sagen. Am Vormittag kommt hier und da noch die Sonne durch. Ab der Mittagszeit beginnt es in Südbaden zu regnen. Der Regen breitet sich dann fast in ganz Baden-Württemberg aus. Die Temperaturen steigen auf 10 bis 16 Grad. Ein wenig Regen kann's auch noch morgen, am Donnerstag geben. Das wird dann der mildeste Tag der Woche mit 14 bis 20 Grad. Alle Details seht ihr in der Wettervorhersage von SWR Aktuell von gestern Abend: Video herunterladen (34,6 MB | MP4)