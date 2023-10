In Erlenbach hat es am Dienstag erneut einen Rohrbruch an der Hauptwasserleitung gegeben. Nur etwa 100 Meter entfernt hatte die Leitung bereits vergangene Woche ein Leck.

Seit Dienstagvormittag ist die Wasserleitung im Erlenbacher Ortsteil Binswangen erneut defekt. Das Leck befindet sich in der Nähe eines Radwegs nach Neckarsulm (Kreis Heilbronn). Derzeit untersuchen die Behörden, wie groß der Schaden ist, so ein Sprecher des Landratsamts Heilbronn. Krisenstab arbeitet mit Hochdruck an Reparatur Mitarbeiter der zuständigen Bodensee-Wasserversorgung sind in Binswangen vor Ort und haben einen Krisenstab eingerichtet. Der Schaden wurde untersucht und könnte mit dem Leck vergangene Woche zusammenhängen, heißt es. Die Reparatur soll am Mittwoch mit den Erdarbeiten starten. Am Dienstag musste zuerst eine Stromleitung, die direkt neben der Wasserleitung verläuft, abgeschaltet werden. Der erneute Rohrbruch kann mit dem ersten in Verbindung stehen, da das Ab- und Anstellen des Wassers und die damit verbundenen Druckveränderungen eine besondere Belastung für das Rohr darstellen. Etwa 80.000 Menschen von erneutem Wasserrohrbruch betroffen Nach bisherigen Erkenntnissen betrifft der Rohrbruch, wie bereits beim ersten Mal, acht Kommunen im nördlichen Landkreis Heilbronn mit etwa 80.000 Bewohnern. Erst in der vergangenen Woche war die Hauptwasserleitung etwa 100 Meter entfernt gebrochen. Bis der Schaden behoben war, hat es mehrere Tage gedauert. Nach Angaben der Bodensee-Wasserversorgung ist die Leitung rund 60 Jahre alt. Wir arbeiten auf Hochtouren, um den Schaden zu beheben.