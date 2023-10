Landkreis Heilbronn ruft zum Wassersparen auf

Rund um Erlenbach ist derzeit die Trinkwasserversorgung gestört. Das Landratsamt Heilbronn ruft die Einwohner dazu auf, den Wasserverbrauch auf das Notwendigste zu beschränken.

Im Kreis Heilbronn hat es in Erlenbach einen Rohrbruch an der Hauptwasserleitung der Bodensee-Wasserversorgung gegeben. Betroffen sind auch Neckarsulm, Bad Friedrichshall, Oedheim und Neuenstadt am Kocher. Die Ursache ist vermutlich Materialermüdung. Eine Notwasserleitung wurde eingerichtet, denn die Reparaturarbeiten können noch 24 bis 48 Stunden andauern, so Uwe Mosthaf, Bürgermeister der Gemeinde Erlenbach.

Wasserhochbehälter noch gut gefüllt

Derzeit sei der Hochbehälter noch gut gefüllt, dennoch ruft das Landratsamt Heilbronn die Bevölkerung in allen betroffenen Kommunen dazu auf, möglichst sparsam mit dem noch verfügbaren Wasser umzugehen.