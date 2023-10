Die Arbeiten an der zweiten Gotthardröhre werden am Mittwoch fortgesetzt. Grund für den Baustopp waren Risse in der Decke des Gotthardtunnels. Zwei Ursachen werden ausgeschlossen.

Der knapp 17 Kilometer lange Tunnel ist in die Jahre gekommen. Eine Renovierung steht an. Dafür wird zur Zeit eine zweite Röhre gebaut. Am Mittwoch gehen die Bauarbeiten weiter, wie das Schweizer Bundesamt für Straßen ASTRA mitteilte. Im September waren die Arbeiten in der zweiten Röhre aus Sicherheitsgründen teilweise eingestellt worden. Denn auf Höhe der Bauarbeiten hatten sich im Tunnel daneben Risse in der Decke gebildet. Der Grund waren Spannungsumlagerungen im Gebirge. Alle anderen Arbeiten, sowohl auf der Nord- als auch auf der Südseite, wurden wie geplant weitergeführt. Wie kam es zu den Rissen im Gotthardtunnel? Zunächst war unklar, ob die Risse mit den Sprengarbeiten zusammenhängen. Das kann das Schweizer Bundesamt für Straßen ASTRA nach eigenen Angaben jetzt ausschließen. Zwar sei immer noch nicht klar, wie es zu den Spannungsumlagerungen und damit zu den Rissen kam. Die Bauarbeiten und Erdbeben könnten aber als Ursache ausgeschlossen werden. Zwischen der letzten Sprengung und den Rissen lagen über 50 Stunden, so das Bundesamt weiter. Dennoch sollen sicherheitshalber nur schwächere Sprengungen stattfinden. Gotthard Sicher durch den Tunnel Wie sicher ist der Gotthardtunnel - und was hilft gegen Angst im Tunnel? Mitte September sind im Gotthardtunnel Betonteile auf die Straße gefallen. Wie sicher ist es, durch Tunnel zu fahren? Und welche Tipps gibt es gegen Angst im Tunnel? 16:00 Uhr SWR4 BW aus dem Studio Freiburg SWR4 BW Südbaden Mehr als zwei Millionen Euro für Arbeiten im Gotthardtunnel Die Kosten für die Reparatur- und Sicherheitsarbeiten belaufen sich auf rund zwei Millionen Franken, was rund 2.100.000 Euro entspricht. Die zweite Röhre des Gotthardtunnels soll weiterhin im Jahr 2029 in Betrieb genommen werden. Der Termin verschiebt sich laut dem Schweizer Bundesamt für Straße ASTRA nicht. Warum bekommt der Gotthardtunnel eine zweite Röhre? Weil der Gotthard-Straßentunnel umfassend saniert werden muss, baut das Schweizer Bundesamt für Straßen (ASTRA) eine zweite Röhre. Wenn diese im Jahr 2029 fertig ist, fahren hier die Autos und Lastwagen durch. Währenddessen wird der alte Gotthardtunnel saniert. Ab 2032 sollen beide Tunnelröhren zur Verfügung stehen - für jede Fahrtrichtung eine. Damit gibt es dann im Gotthardtunnel keinen Gegenverkehr mehr - was die Sicherheit erhöhen soll.