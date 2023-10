Lärm macht krank

Vorbeirasende Autos, die Baustelle nebenan oder Flugzeuge über unseren Häusern - wir sind mittlerweile dauerhaftem Lärm ausgesetzt. Das kann negative Folgen haben, wie Studien zeigen: Sowohl auf unsere Ohren und unser Hörvermögen als auch auf den restlichen Körper.

Je mehr Lärm wir Tag und Nacht ausgesetzt sind, desto mehr Stress haben wir. Studien messen das unter anderem am Stresshormon Cortisol. Unser Herz-Kreislauf-System wird belastet. Je größer die Lärmbelastung, desto höher das Risiko für Vorhofflimmern. Auch die Wahrscheinlichkeit, an Depressionen zu erkranken, nimmt zu. Das konnte unter anderen die Gutenberg-Gesundheitsstudie aus dem Jahr 2018 mit mehr als 15.000 Probandinnen und Probanden zeigen. Auch eine aktuelle Studie von April 2023 im Auftrag des Umweltbundesamtes zeigt, dass ständiger Verkehrslärm sich negativ auf unsere Psyche auswirkt und Depressionen begünstigt.

Zwar bewertet jeder Mensch selbst, was er als "zu laut" empfindet. Doch die Studienergebnisse legen nahe, dass viele Menschen Verkehrslärm als belastend empfinden. Ein Auto verursacht Lärm in einer Lautstärke von circa 70 Dezibel, ein Lastwagen liegt bei 80 bis 90. Die neuen Lärmkarten des LUBW weisen für manche Siedlungen in den Randbereichen im 24-Stunden-Schnitt einen Wert von 60 Dezibel bis teils mehr als 75 Dezibel aus. Das Verkehrsministerium in Baden-Württemberg definiert ab einem Wert von 65 Dezibel am Tag einen "gesundheitskritischen Bereich" und gibt an, das ab dann "in der Regel" die Kommunen gegensteuern, zum Beispiel mit Tempolimits.