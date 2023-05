Kurz, informativ und unterhaltsam - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Jakob Fandrey.

10:00 Uhr Schönes Wochenende! Das war (für viele) eine kurze Arbeitswoche. Bald ist Wochenende, erholt euch gut. Am Montag begrüßt euch hier Simon Ukena. Bis dahin bekommt ihr alle wichtigen Nachrichten aus Baden-Württemberg rund um die Uhr auf SWRAktuell.de/bw, in der SWR Aktuell App, bei Instagram, Facebook und Twitter und natürlich auch im Radio und Fernsehen.

9:27 Uhr Fußballfans aufgepasst: Am Wochenende geht es für die BW-Vereine um viel Die Saison in den Profiligen geht in die Endphase - und für viele Vereine aus Baden-Württemberg steht viel auf dem Spiel. Ein richtiges Kellerduell hat beispielsweise der VfB Stuttgart morgen vor der Brust - ein Sieg gegen den Tabellenletzten, Hertha BSC Berlin, würde auf jeden Fall die Lage im Abstiegskampf in der 1. Bundesliga verbessern. Auch für 1899 Hoffenheim geht es morgen im Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt um nichts anderes als drei Punkte, um nicht auf einen Abstiegsplatz zu rutschen. Von Europa, besser gesagt der Champions-League, träumt der SC Freiburg. Ein Sieg gegen den direkten Konkurrenten um Platz 4, RB Leipzig, vorausgesetzt - und die Fans könnten schon mal vorsichtig die Champions-League-Hymne einstudieren. Und a propos träumen: Für die Fans des 1. FC Heidenheim ist der Traum vom Aufstieg in die Bundesliga realer denn je. Drei Siege aus den verbleibenden vier Spielen würden genügen. Am besten gleich damit anfangen, übermorgen im Heimspiel gegen den 1.FC Magdeburg. Für den SV Sandhausen wäre es dagegen der große Wunsch, weiter in der 2. Bundesliga verbleiben zu dürfen. Dazu sollte der Tabellenletzte tunlichst übermorgen in Braunschweig Punkte mitnehmen.

9:03 Uhr Missbrauch in der Erzdiözese Freiburg: Weitere Betroffene melden sich Gut zwei Wochen nach Veröffentlichung des Freiburger Missbrauchsberichts haben sich bei der Erzdiözese weitere Betroffene von sexualisierter Gewalt gemeldet. Die Erzdiözese hatte ein Hilfstelefon für Betroffene geschaltet, mehr als 50 Menschen haben sich bislang gemeldet. Darunter seien auch einige neue Meldungen über sexualisierte Gewalt gewesen, teilten die Verantwortlichen dem SWR mit.

8:51 Uhr Die Klassikwelt Bodensee beginnt Für Fans von historischen Motorrädern, Oldtimern oder alten Flugzeugen ist diese Messe so etwas wie ein Pflichttermin. Heute beginnt in Friedrichshafen die 14. Klassikwelt, 800 Ausstellerinnen und Aussteller sind dabei. Etwa 40.000 Besucherinnen und Besucher werden erwartet, ein Highlight dürften die Flugshows sein. "Die Airshow ist ein absolutes Highlight und wir freuen uns riesig, dass sie nach drei Jahren pandemiebedingtem Stopp wieder an den Start gehen kann", so der Projektleiter der Messe, Roland Bosch.

8:37 Uhr Landwirt aus Kupferzell testet Vereinbarkeit von Landwirtschaft und Artenschutz In Kirchberg an der Jagst (Kreis Schwäbisch Hall) hat gestern eine Nachhaltigkeitskonferenz des Bundeslandwirtschaftsministeriums stattgefunden. Im Mittelpunkt des Treffens stand die Frage: "Wie kann die Transformation der Agrar- und Ernährungssysteme für die zukünftigen Generationen nachhaltig gelingen?" Ein Bauer aus Kupferzell (Hohenlohekreis) beschäftigt sich schon länger mit der Frage und konzentriert sich vor allem auf den Artenschutz. Als einer von zehn Landwirten nimmt Jürgen Mauer seit 2016 am Franz-Projekt teil: Zehn Jahre soll er testen, wie er den Artenschutz steigern kann, ohne dass dabei die Wirtschaftlichkeit seines Agrarbetriebes leidet. Der Bauer sieht bereits Fortschritte - auf seinen Feldern steigt der Feldhasenbestand.

Video herunterladen (83,3 MB | MP4)

8:12 Uhr Warum Bagger in Kornwestheim an Laternen rütteln "Klingt komisch, ist aber so" - frei nach dem berühmten Zitat aus der "Sendung mit der Maus" haben sich vielleicht einige Anwohner in Kornwestheim (Kreis Ludwigsburg) gewundert, wieso ein Bagger die Straßenlaternen packt, durchrüttelt, dann aber einfach so zur nächsten Laterne weiterfährt. Die Auflösung ist ganz simpel. Mit diesem Verfahren überprüfen die Stadtwerke derzeit die rund 1.800 Straßenlaternen. Das Rütteln mit einem Bagger ist nicht nur ein ungewohnter Anblick, auch manche Kornwestheimer waren irritiert. Die Stadtwerke berichten von Anrufen von Bürgerinnen und Bürgern, die sich informieren wollten, was es damit auf sich hat. Ludwigsburg-Kornwestheim Verwirrung bei Anwohnern Warum Bagger in Kornwestheim an Laternen rütteln Es sieht nach roher Gewalt aus, wenn der Greifarm eines Baggers eine Laterne packt und an ihr rüttelt. Doch das Ganze soll der Sicherheit dienen, so die Stadtwerke in Kornwestheim. 6:00 Uhr SWR4 BW am Morgen SWR4 Baden-Württemberg

7:55 Uhr Lebhafte Diskussion über türkischen Wahlkampf in BW Die CDU-Fraktion im Landtag von Baden-Württemberg hat sich gegen den Wahlkampf türkischer Politiker im Land ausgesprochen. Meinungsfreiheit und Freiheitsrechte würden von Präsident Recep Tayyip Erdoğan mit Füßen getreten, hatte Fraktionschef Manuel Hagel gestern betont. Dieses Thema wird in unserer Community rege diskutiert, etwa auf unserem Instagram-Kanal. "Wählen in einem anderen Land, wenn man dessen Staatsbürgerschaft hat und dort wieder zurückkehren möchte finde ich in Ordnung, aber hier Wahlkampf zu machen, geht meiner Meinung nach gar nicht", schreibt zum Beispiel jemand. Auf der anderen Seite gibt es Meinungen wie diese: "Solange unsere türkischen Mitbürger fair miteinander umgehen sollen sie das Recht haben auch hier in Deutschland ihren Wahlkampf nach demokratische Regel zu führen." Beteiligt euch gern an der Diskussion: Klickt hier, um direkt zu dem Post zu gelangen

7:36 Uhr Klage wegen Rettungsdienst-Hilfsfristen vor VGH in Mannheim Der Verwaltungsgerichtshof in Mannheim beschäftigt sich heute mit dem Rettungsdienst-Plan Baden-Württembergs. Vorgeworfen wird dem Land, mit Regelungen im neuen Rettungsdienst-Plan gegen das eigene Rettungsdienst-Gesetz zu verstoßen. Dabei geht es vor allem um die "Hilfsfrist". Im Rettungsdienst-Gesetz steht, der Rettungsdienst sollte "möglichst in zehn Minuten" nach dem Notruf vor Ort sein. Der neue Rettungsdienst-Plan sehe dagegen zwölf Minuten vor, so die Kläger. Eine feste Frist für das Eintreffen des Notarztes gebe es gar nicht mehr. Einer der Hauptpunkte ist also: In welcher Zeit muss der Rettungsdienst nach einem Notruf vor Ort sein? Nach 10 Minuten oder erst nach 15 Minuten? Der Mannheimer Stadtrat Chris Rihm (Grüne), einer der Kläger, begründet die Klage:

7:17 Uhr Fahrlachtunnel in Mannheim soll am 10. Mai geöffnet werden Seit August 2021 ist der Fahrlachtunnel in Mannheim nicht mehr befahrbar gewesen. Und - viele viele Autofahrer werden jetzt aufatmen - ist ein Ende dieser Sperrung in Sicht. Am 10. Mai, also bereits am kommenden Mittwoch, soll der Tunnel, eine der wichtigsten Entlastungsstrecken für die Innenstadt, wieder öffnen.

7:09 Uhr Blick auf die Straßen in BW Der Blick auf die Straßen zeigt: Wir lassen den Freitag erst einmal ruhig angehen. Zumindest fast überall. Denn eine kleine Ausnahme macht aktuell die A6 kurz hinter Heilbronn in Richtung Mannheim. Dort ist ein Lkw liegen geblieben und hat Öl verloren. Aktuell staut es sich dort bereits auf mehreren Kilometern Länge, Tendenz eher steigend. Alle aktuellen Verkehrsmeldungen findet ihr jederzeit hier: Service Aktuelle Verkehrsmeldungen Infos zu Staus, Unfällen, Baustellen und Sperrungen auf Autobahnen und Bundesstraßen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz direkt aus der Verkehrsredaktion des SWR.

6:59 Uhr Klatsche für den VfB Friedrichshafen - Meistertitel fast futsch Ob das schon die Vorentscheidung war? Der VfB Friedrichshafen hatte auch im zweiten Finalspiel um den deutschen Meistertitel im Volleyball gestern Abend wenig zu melden. Vor ausverkauftem Haus in der heimischen Arena verlor der VfB mit 0:3 gegen die Berlin Volleys, die damit kurz vor dem Gewinn der 13. Meisterschaft stehen. Der Hauptstadtclub führt damit in der Best-of-five-Serie nach Siegen mit 2:0. Bereits im nächsten Spiel an diesem Samstag in Berlin können sich die BR Volleys nun erneut die Meisterschale sichern.

6:46 Uhr Karlsruher Straßenbahnfahrer mit Herz bekommt Auszeichnung Straßenbahn, Weichenstörung, stundenlanger Stillstand auf freier Fläche - und dann drückt die Blase. So in etwa muss man sich die Szenerie in der S5 auf der Strecke zwischen Wörth und Karlsruhe im Oktober vergangenen Jahres vorstellen. Straßenbahnfahrer Jochen Dietz zögerte nicht lange und half einem älteren Fahrgast, indem er ihn ins nahegelegen Weichenwärterhaus brachte. Der Fahrgast war so dankbar, dass er Dietz im bundesweiten Wettbewerb der "Eisenbahner mit Herz" des Verbands "Allianz pro Schiene" nominierte. Mit Erfolg, denn Dietz wird nun in Berlin mit dem sogenannten Goldpreis, dem ersten Platz im Wettbewerb, ausgezeichnet. Karlsruhe Einsatz für älteren Fahrgast AVG- Straßenbahnfahrer bekommt Preis in bundesweitem Wettbewerb Bei Zugstillstand auf offener Strecke musste ein älterer Fahrgast dringend auf Toilette. Der Bahnfahrer zeigte vollen Einsatz und wird jetzt ausgezeichnet. 14:00 Uhr SWR4 BW am Nachmittag SWR4 Baden-Württemberg

6:34 Uhr Die Wettervorhersage für BW Hin und her geht es wettertechnisch heute: Regenschauer und Gewitter sind angesagt, zwischendurch soll es aber auch sonnig werden.

Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 17 bis 24 Grad. Das aktuelle Wetter für euren Ort findet ihr übrigens jederzeit in unserer SWR Aktuell-App oder auf unserer Wetter-Seite. Den Wetterbericht aus den SWR Aktuell Fernsehnachrichten von gestern Abend seht ihr hier: Video herunterladen (41,7 MB | MP4)

6:19 Uhr Das wird heute wichtig Der Prozess gegen den inzwischen freigestellten Inspekteur der Polizei in Baden-Württemberg geht weiter. Er soll im November 2021 in Stuttgart eine Polizeibeamtin sexuell belästigt haben. Die Staatsanwaltschaft hat Anklage wegen sexueller Nötigung erhoben. Am vierten Verhandlungstag soll erneut die Anzeigenerstatterin vernommen werden - unter Ausschluss der Öffentlichkeit.

gegen den inzwischen freigestellten in Baden-Württemberg geht weiter. Er soll im November 2021 in Stuttgart eine Polizeibeamtin sexuell belästigt haben. Die Staatsanwaltschaft hat Anklage wegen sexueller Nötigung erhoben. Am vierten Verhandlungstag soll erneut die Anzeigenerstatterin vernommen werden - unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Der sogenannte Waldgipfel des Landeswaldverbandes hat den "Wald der Zukunft" zum Thema. Dabei sind Vertreter aus der Politik und der Waldbranche. Unter anderem soll es um Anpassungen der Waldbewirtschaftung an den Klimawandel gehen.

des Landeswaldverbandes hat den "Wald der Zukunft" zum Thema. Dabei sind Vertreter aus der Politik und der Waldbranche. Unter anderem soll es um Anpassungen der Waldbewirtschaftung an den Klimawandel gehen. Nach der Bundestagswahl und der Europawahl ist die Sozialwahl die drittgrößte demokratische Abstimmung in Deutschland. Rund 52 Millionen Menschen sind 2023 wahlberechtigt. Sozialminister Manfred Lucha (Grüne) wird die Wahl bei einer Pressekonferenz heute vorstellen.

6:07 Uhr Engpass bei Medikamenten - jetzt auch Antibiotika für Kinder knapp? "Entschuldigung, das haben wir aktuell nicht vorrätig" - diesen Satz hören aktuell immer mehr Menschen, wenn sie etwas aus der Apotheke brauchen. In manchen Bereichen wird die Medikamentenknappheit immer gravierender - Baden-Württembergs Gesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne), der aktuell auch Vorsitzender der Gesundheitsministerkonferenz ist, schlug jetzt Alarm und hat vom Bund schnelle Maßnahmen zur Sicherung der Medikamentenversorgung gefordert. Die Versorgung mit lebensnotwendigen Präparaten wie Antibiotika, Insulin oder Krebsmedikamenten müsse nachhaltig gesichert werden. Auch brauche es eine Strategie, um sich auf den Winter vorzubereiten, wenn Erkältungskrankheiten wieder zunähmen. Die Liste der betroffenen Medikamente "wird von Woche zu Woche länger", hatte jüngst erst der stellvertretende Geschäftsführer des Landesapothekerverbands Baden-Württemberg, Frank Eickmann, gesagt. Und es wird noch eine Spur krasser: Der Mangel, etwa an Antibiotika für Kinder, zeigt sich laut der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG) nun auch in den Kliniken, die normalerweise besser mit Medikamenten versorgt sind als Arztpraxen. DKG-Chef Gerald Gaß sprach von einem "Alarmsignal", wenn Antibiotika oder Krebsmedikamente in Deutschland plötzlich nicht mehr flächendeckend vorhanden seien.