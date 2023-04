SWR Extra zum Missbrauch-Abschlussbericht im Erzbistum Freiburg

Der Abschlussbericht zum Umgang mit Missbrauch im Erzbistum Freiburg wird veröffentlicht. Was haben die Verantwortlichen gewusst oder vertuscht?

Am Dienstag wird um 10:30 Uhr im Rahmen einer Pressekonferenz in der Katholischen Akademie der Abschlussbericht zum früheren Umgang mit sexualisierter Gewalt in der Erzdiözese Freiburg vorgestellt. Rund 600 Kinder und Jugendliche haben im Erzbistum Freiburg sexuelle Gewalt durch Priester und Ordensleute erfahren. Das teilte die Vorsitzende des Betroffenenbeirats der Freiburger Erzdiözese, Sabine Vollmer, zuvor mit. Der Betroffenenbeirat geht allerdings von einer hohen Dunkelziffer aus. Es gebe viele Betroffene, die sich immer noch schämten und noch niemandem anvertraut hätten, so Vollmer weiter. Sie hofft, dass diese Menschen "mit der Veröffentlichung des Missbrauchsberichts diese Gefühle überwinden und sich melden."

Missbrauchsbericht beleuchtet die letzten 45 Jahre unter drei Erzbischöfen

Der schon länger angekündigte Bericht wird nach Verzögerungen nun von der unabhängigen Kommission zur Aufarbeitung sexuellen Missbrauchs in der Erzdiözese Freiburg, unter Vorsitz von Magnus Striet, veröffentlicht und vorgestellt. Beleuchtet werden darin die vergangenen 45 Jahre, also die Zeit unter den Erzbischöfen Oskar Saier, Robert Zollitsch und Stephan Burger. Zentral ist die Frage, was die Verantwortlichen über sexuellen Missbrauch gewusst oder sogar vertuscht haben. Nach der Vorstellung des Berichts durch Vertreter der AG Aktenanalyse werde Erzbischof Stephan Burger ein erstes Statement zu den Ergebnissen abgeben, teilte die Pressestelle des Erzbistums am Monatg mit.

Alterzbischof Robert Zollitsch will vorerst zu Studie schweigen

Der langjährige Freiburger Erzbischof Robert Zollitsch will sich vorerst nicht zu den Ergebnissen des Berichts über Missbrauch und Verschleierung im Erzbistum äußern. "Aus Rücksicht auf die Betroffenen von sexualisierter Gewalt und aus Respekt vor einer notwendigen und vollständigen Aufarbeitung" habe sich Zollitsch Schweigen auferlegt, teilte sein Sprecher am Montag mit. Zollitsch stelle seine "eigenen persönlichen und rechtlichen Belange ausdrücklich hintan".

Hier geht's am Dienstag zum Livestream

Der Südwestrundfunk SWR überträgt hier die Veröffentlichung live in seinem Fernsehprogramm: am Dienstag, 18.4.2023, ab 10:20 Uhr.

Qualitative Untersuchung der AG Machtstrukturen und Aktenanalyse

In dem Bericht werde es darum gehen zu zeigen, welche kirchlichen Strukturen Missbrauch begünstigten und dessen Vertuschung ermöglichten, so ein Sprecher des Erzbistums. Es handle sich damit um eine qualitative Untersuchung, die, anhand von der AG Machtstrukturen und Aktenanalyse ausgewählter Fälle, die Strukturen exemplarisch beleuchte. Die Fälle würden im Bericht insbesondere aus Gründen des Betroffenenschutzes vollständig anonymisiert. Eine quantitative Untersuchung - also Zahlen zu Beschuldigten und Betroffenen - liegen für die Erzdiözese Freiburg bereits weitgehend durch die 2018 veröffentlichte MHG-Studie vor.

Missbrauch-Abschlussbericht wird online gestellt

Im Anschluss an die Pressekonferenz werde der Bericht auf der Seite der Kommission zur Aufarbeitung sexuellen Missbrauchs in der Erzdiözese Freiburg sowie auf einer Sonderseite der Erzdiözese Freiburg zum Herunterladen zur Verfügung stehen, teilte Mudrak weiter mit. Auf dieser laufend aktualisierten Sonderseite der Erzdiözese seien auch zahlreiche weitere Informationen zum Themenbereich Aufarbeitung und Aufklärung zu finden.

Kostenfreie Telefonhotline als Hilfetelefon Menschen, die im Zusammenhang mit der Berichtsveröffentlichung ein Gespräch suchen, können sich telefonisch auch anonym melden. Anrufende erreichen über die Hotline unter der Nummer Telefonnummer 0800/6800400 Seelsorgerinnen und Seelsorger, die auch weitere Beratungs- und Seelsorgeangebote sowie Kontakte zu den Hilfestellen und Einrichtungen zum Themenbereich Missbrauch und Prävention vermitteln können. Auch der Betroffenenbeirat der Erzdiözese Freiburg bietet auf seiner Online-Seite Möglichkeiten zur Kontaktaufnahme an. Außerdem sind dort Hinweise und Informationen dargestellt, wie sich Betroffene auf die Veröffentlichung des Missbrauchsberichts vorbereiten und begleiten lassen können.

Hintergrund: Macht und Missbrauch im Erzbistum Freiburg

Unmittelbar nach der Veröffentlichung der MHG-Studie im Jahr 2018 wurde in der Erzdiözese Freiburg eine Kommission "Macht und Missbrauch" zur Aufarbeitung sexuellen Missbrauchs von Minderjährigen eingesetzt. Diese Kommission berief die unabhängige Arbeitsgruppe "Machtstrukturen und Aktenanalyse", bestehend aus pensionierten Juristen und Kriminalbeamten. Deren Aufgabe war es, anhand eigenständig ausgewählter Fälle Mentalitäten, Mechanismen, Verantwortlichkeiten und Strukturen, die zu Vertuschung und Machtmissbrauch geführt und beigetragen haben, umfassend und grundsätzlich zu analysieren und aufzuklären.