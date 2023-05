Der Fahrlachtunnel in Mannheim soll in wenigen Tagen öffnen. Das teilte die Stadt am Donnerstagabend mit. Der Tunnel ist eine der wichtigsten Entlastungsstrecken für die Innenstadt.

Im Hauptausschuss des Mannheimer Gemeinderats gab Oberbürgermeister Peter Kurz (SPD) am späten Donnerstagnachmittag bekannt, dass der Fahrlachtunnel bald wieder ohne Einschränkungen befahrbar sein werde. Der voraussichtliche Öffnungstermin ist der 10. Mai. Vermutlich ab 12 Uhr mittags können dann sowohl Pkw als auch Lkw wieder durch den Tunnel fahren. In beiden Richtungen werden dann jeweils beide Spuren freigegeben. Brandrauchübung im Tunnel Ende April Ende April hatte es noch eine große Brandrauchübung im Tunnel gegeben. Die Übung war unter anderem laut Stadt die Grundlage für eine angestrebte Öffnung. Bei der Übung war ein Autobrand mit zwei schwer verletzten und weiteren mittel bis leicht verletzten Personen mitten im Tunnel simuliert worden. Bei einer Großübung im Mannheimer Fahrlachtunnel haben am Samstag rund 140 Einsatzkräfte teilgenommen. SWR Sarah Hennings Fahrlachtunnel sollte im März geöffnet werden Ursprünglich sollte der Tunnel schon Ende März und damit vor Beginn der Bundesgartenschau in Mannheim freigegeben werden. Der Termin hatte sich aber verzögert, weil es durch Lieferschwierigkeiten und schlechte Materialverfügbarkeit Verzögerungen gegeben hatte, so die Stadt. Der Fahrlachtunnel in Mannheim soll im Mai wieder geöffnet werden. SWR Tunnel wurde für 2,9 Millionen Euro saniert Die Stadt Mannheim hat den Fahrlachtunnel für rund 2,9 Millionen Euro saniert. Der Tunnel besitzt nun ein neues sogenanntes Entfluchtungskonzept. Dazu gehören unter anderem eine neue Fluchttür, eine bessere Beleuchtung sowie eine neue Lüftungsanlage. Bei einer Großübung im Mannheimer Fahrlachtunnel haben am Samstag rund 140 Einsatzkräfte teilgenommen. SWR Sarah Hennings Fahrlachtunnel ist seit 2021 voll gesperrt Der Fahrlachtunnel ist seit dem 3. August 2021 aus Sicherheitsgründen voll gesperrt. Die Mängel waren bei einem Gutachten herausgekommen. Der Fahrlachtunnel ist knapp 500 Meter lang und eine der wichtigsten Entlastungsstrecken für die Mannheimer Innenstadt.