9:55 Uhr Klare Ansage von Freiburgs Trainer Christian Streich Zum Abschluss des heutigen Newstickers noch ein Ausblick auf das Wochenende: Morgen trifft Fußball-Bundesligist SC Freiburg auf die punktgleiche Mannschaft von Borussia Dortmund. Freiburgs Trainer Christian Streich hat vor dem Spiel eine klare Erwartungshaltung an seine Profis. "Wir wollen Dortmund die Stirn bieten. Wir haben keine Angst. Wir kicken - wir sind nicht auf der Flucht vor irgendwas", sagte der 57-Jährige. Für die Mannschaft der TSG Hoffenheim geht es morgen zum VfL Bochum, der VfB Stuttgart trifft am Sonntag auf Werder Bremen. Freiburg Fußball | Bundesliga Freiburgs Christian Streich mit klarer Forderung vor BVB-Spiel Christian Streich vom Bundesligisten SC Freiburg hat vor dem Spiel am Samstag bei Borussia Dortmund eine klare Erwartungshaltung an seine Profis. 18:40 Uhr Sport kompakt SWR1 Baden-Württemberg Über dieses Thema berichtete SWR1 BW am 2. Februar um 18:40 Uhr.

9:10 Uhr Ende der Maskenpflicht: Unterschiedliche Meinungen bei Instagram Wir kommen noch einmal zum Thema Maskenpflicht in Bus und Bahn. Auf unserem Instagram-Kanal haben wir eine Bilanz gezogen: Was haben die Masken laut Studien für einen Effekt? Ihr seid da gespaltener Meinung. Ein User schreibt zum Beispiel, dass Masken auf jeden Fall sinnvoll seien, aber nicht als Dauerlösung. Wer sie weiter tragen wolle, könne das ja tun. Vielen geht es aber auch so wie johannes_florian_99, der das Gefühl hat, nach zwei Jahre Maske tragen, sein Immunsystem ruiniert zu haben. Andere sind froh, dass sie die Maske weiter tragen können, um sich zu schützen.

8:53 Uhr RKI: Corona-Risiko nur noch moderat Eine gute Nachricht kommt vom Robert Koch-Institut (RKI). Das RKI hat das Corona-Risiko von hoch auf moderat herabgestuft. Das steht im Corona-Wochenbericht des RKI von gestern Abend. Zuvor hatte das Institut längere Zeit von einem "hohem Risiko" durch Corona gesprochen. Mittlerweile gehe die Zahl der Übertragungen zurück, die Krankheit verlaufe weniger schwer und das Gesundheitssystem sei nicht mehr so belastet, so das RKI. Es rät aber weiter dazu, in Innenräumen Maske zu tragen und häufig zu lüften. Wer krank sei, sollte zu Hause bleiben. Über dieses Thema berichtete SWR3 am 3. Februar um 3:00 Uhr.

8:23 Uhr Demos von Fridays for Future gegen Autobahn-Ausbauten Die Klimaschutzbewegung Fridays for Future will heute Nachmittag mit mehreren Aktionen gegen den Ausbau von Autobahnen protestieren. Große Demos sind in Köln, Bonn und Düsseldorf geplant. In Freiburg soll es eine Fahrrad-Demo auf der B31 geben. Deshalb muss die Straße eine Zeit lang gesperrt werden. Auch in Stuttgart ist eine Demo geplant. Über dieses Thema berichtete SWR3 am 3. Februar um 8:00 Uhr.

8:11 Uhr Überblick: Deutschland und die Welt Mehrheit der Deutschen für Leopard-Lieferung: Laut aktuellem ARD-Deutschlandtrend steht eine Mehrheit der Deutschen hinter der Entscheidung der Bundesregierung Kampfpanzer in die Ukraine zu liefern. 39 Prozent der Befragten werten diese als Fehler, 52 Prozent hingegen nicht. In der Sonntagsfrage bleibt die Union trotz leichter Verluste stärkste Kraft, vor der SPD und den Grünen. Schweres Zugunglück in NRW: Auf einer Bahnstrecke in Recklinghausen in Nordrhein-Westfalen sind gestern Abend zwei Kinder von einem Güterzug erfasst worden. Ein zehnjähriger Junge kam dabei ums Leben, das zweite Kind schwebte zunächst in Lebensgefahr. Diese bestehe aber nicht mehr, erklärte die Polizei heute morgen. Warum es zu dem Unfall kam, ist laut NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) noch unklar. Er sprach von einem "fürchterlichen" Unglück. Chinesischer Spionage-Ballon im US-Luftraum : Ein chinesischer Spionage-Ballon ist nach Pentagon-Angaben in den Luftraum der USA eingedrungen und fliegt über den Nordwesten des Landes. Der Ballon werde intensiv beobachtet, hieß es. Ein möglicher Abschuss sei verworfen worden, weil die Trümmerteile zu viele Menschen gefährden würden. Der Ballon habe hochsensible Stützpunkte für US-Atomwaffen ausspionieren sollen, so ein hochrangiger US-Verteidigungsbeamter.

7:29 Uhr HNO-Zentrum Ulm bei bundesweitem Protest Das HNO-Zentrum Ulm beteiligt sich heute an einem bundesweiten Protest gegen niedrigere Honorare. Für ambulante Operationen erhalten niedergelassene Ärztinnen und Ärzte seit Jahresbeginn weniger Geld. Deshalb wollen viele solche Operationen nicht mehr durchführen. Über dieses Thema berichtete SWR4 BW, Studio Ulm, am 3. Februar 2023 um 6:30 Uhr.

7:10 Uhr So ist die Lage auf den Straßen in Baden-Württemberg Wo wir schon bei automatisierten Minibussen sind, gleich weiter in den klassischen Straßenverkehr mit einem Blick auf die aktuelle Verkehrslage: Die A7 ist von Würzburg in Richtung Ulm zwischen Niederstotzingen und Langenau nach einem Unfall gesperrt. Wer sich auskennt, sollte das Gebiet meiden. Auf der Schwarzwaldhochstraße (B500) besteht von Freudenstadt in Richtung Baden-Baden zwischen Kniebis-Alexanderschanze und Ruhestein Schneekettenpflicht für Lkw. Eure Strecke war nicht dabei? Hier ein ausführlicher Überblick zu den aktuellen Verkehrsmeldungen: Service Aktuelle Verkehrsmeldungen Infos zu Staus, Unfällen, Baustellen und Sperrungen auf Autobahnen und Bundesstraßen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz direkt aus der Verkehrsredaktion des SWR.

7:04 Uhr Automatisierte Minibusse in Karlsruhe unterwegs In einem Stadtteil in Karlsruhe sind ab heute voll-automatisierte Minibusse unterwegs. Das Projekt ist Teil einer Testphase des Forschungszentrums Informatik (FZI). Zur Sicherheit ist noch ein Fahrer der Karlsruher Verkehrsbetriebe dabei. Eigentlich sollen die Fahrzeuge die Navigation von alleine schaffen. Es passen bis zu fünf Fahrgäste in den Bus und die Fahrt ist kostenlos. Über dieses Thema berichtete SWR1 BW am 3. Februar um 7:30 Uhr.

6:50 Uhr Hintergründe zur Schlichtung zwischen SWEG und GDL Mit einer Schlichtung wollen die Südwestdeutsche Landes-Verkehrs-GmbH (SWEG) und die Lokführergewerkschaft GDL ab heute eine Lösung in dem festgefahrenen Tarifkonflikt finden. Hintergründe zum Schlichtungsverfahren erklärt Tobias Frey aus der SWR-Wirtschaftsredaktion im Audio: Über dieses Thema berichtete SWR1 BW am 3. Februar um 6:30 Uhr.

6:36 Uhr Das Wetter in Baden-Württemberg: Grau, nass und stürmisch Heute bleibt es trüb und ungemütlich bei uns im Land. Zu einem starken bis stürmischen Wind kommt im Laufe des Tages von Norden und Osten auch noch Regen dazu. Nur im Südwesten von Baden-Württemberg scheint ab und zu die Sonne. Die Temperaturen sind nach wie vor zu mild. Am wärmsten wird es mit 11 Grad heute in Mannheim. Mehr Infos gibt es im Wetterbericht aus den SWR Aktuell Fernsehnachrichten von gestern Abend: Video herunterladen (6,4 MB | MP4)

6:21 Uhr S-Bahn-Probleme in Stuttgart behoben Noch einmal ein Blick in die Landeshauptstadt Stuttgart: Dort gab es seit Mittwoch wegen einer Weichenstörung Probleme bei der S-Bahn. Alle Linien auf der Stammstrecke konnten statt im Viertelstundentakt nur halbstündig fahren. Jetzt sind die Probleme behoben und die S-Bahnen fahren wieder regulär. Über dieses Thema berichtete SWR4 BW, Studio Stuttgart, am 3. Februar 2023 um 6:30 Uhr.