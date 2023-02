Kurz, informativ und unterhaltsam - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Marcel Kuntz.

9:57 Uhr Mögliche Mordserie in Schwäbisch Hall: Verdächtiger schweigt Der 31-Jährige, der zwei Seniorinnen in Schwäbisch Hall und Umgebung getötet haben soll, schweigt weiter zu den gegen ihn erhobenen Vorwürfen. Das teilte ein Polizeisprecher heute mit. Dem Verdächtigen werden Mord und Totschlag vorgeworfen. Er war am Dienstag von Spezialeinheiten festgenommen worden und sitzt in Untersuchungshaft. Über diese Themen berichtete SWR4 BW, Studio Heilbronn, am 02. Februar 2023 um 9:30 Uhr.

9:48 Uhr Zentrale Hauptpost schließt in Biberach Post und DHL ziehen sich aus Biberach zurück. Eine zentrale Hauptpost wie früher sei nicht mehr nötig, begründete ein Post-Sprecher gegenüber dem SWR den Schritt. Ab März soll es dann in Biberach keine Hauptpostfiliale mehr geben. Stattdessen setzen Post und DHL in Biberach künftig auf ihr so genanntes Partner-Filial-Modell bei einem Copyshop und einem Supermarkt als Dienstleister. Die Kundinnen und Kunden seien damit gut versorgt, meint der Postsprecher.

9:36 Uhr Kühlturm von Akw Biblis soll zum Einsturz gebracht werden Das Atomkraftwerk im hessischen Biblis nahe der baden-württembergischen Grenze bei Mannheim wird seit 2017 zurückgebaut. Heute soll der erste von vier Kühltürmen mit Baggern zum Einsturz gebracht werden. Der Einsturz des Turmes ist für die Zeit zwischen 10:30 Uhr und 13 Uhr geplant. Der Hessische Rundfunk berichtet von den Arbeiten im Livestream.

9:23 Uhr Überblick: Deutschland und die Welt Krieg gegen die Ukraine: Die Spitzen der EU-Kommission sind ab heute in der ukrainischen Hauptstadt Kiew. Mit dabei sind unter anderem Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und der Ratspräsident Charles Michel. Bei dem "Solidaritätsgipfel" soll es um finanzielle Hilfen und einen möglichen EU-Beitritt der Ukraine gehen.

Wien-Attentat - lange Haftstrafen für Terror-Helfer: Vier Terror-Unterstützer sind in der Nacht in Wien zu hohen Haftstrafen verurteilt worden. Zwei Männer müssen lebenslang in Haft, zwei andere Helfer wurden zu 19 und 20 Jahren Gefängnis verurteilt. Die vier Männer sollen bei der Auswahl des Anschlagsziels sowie bei der Beschaffung von Schusswaffen und Munition geholfen haben. Bei dem Anschlag im November 2020 tötete ein 20-Jähriger vier Menschen und verletzte 23 weitere. Der Täter wurde von der Polizei erschossen.

Wieder mehr Blutspenden: In Rheinland- Pfalz, dem Saarland und Nordrhein-Westfalen hat sich die Situation entspannt. Der Blutspendedienst West sagt, dass die Spendebereitschaft in den vergangenen Wochen sehr hoch gewesen ist. Es sei aber wichtig, regelmäßig zu spenden, damit die Blutkonserven nicht wieder knapp werden. Das war Anfang Januar auch in Baden-Württemberg der Fall.

9:12 Uhr Mögliche Mordserie in Schwäbisch Hall: Polizei ermittelt zu Hintergründen Nach der Festnahme eines 31-jährigen Tatverdächtigen, der zwei Frauen in Schwäbisch Hall getötet haben soll, geht die Ermittlungsarbeit für die Behörden weiter. "Der Mann ist serbischer Staatsangehöriger. Entsprechend stehen weitere Ermittlungen an", sagte Oberstaatsanwalt Harald Lustig dem SWR. Man wolle Kontakt mit den serbischen Behörden aufnehmen und ermitteln, ob es Auffälligkeiten in seinem Heimatland gebe. Dann wird laut Lustig auch das Umfeld des Verdächtigen in Deutschland untersucht. Dem 31-Jährigen wird vorgeworfen zwei Seniorinnen in Schwäbisch Hall umgebracht zu haben. Ob er auch für den Tod einer dritten Rentnerin verantwortlich ist, muss noch geklärt werden. Schwäbisch Hall Verdächtiger soll Seniorinnen getötet haben Schwäbisch Hall: 31-Jähriger für weitere Delikte verantwortlich? Nach der Festnahme eines 31-Jährigen, der in Schwäbisch Hall zwei Seniorinnen getötet haben soll, gehen die Ermittlungen weiter: Ist der Mann für weitere Delikte verantwortlich? 13:00 Uhr SWR4 BW am Nachmittag SWR4 Baden-Württemberg Über dieses Thema berichtete SWR4 BW, Studio Heilbronn, am 02. Februar 2023 um 7:30 Uhr.

9:01 Uhr Uniklinik Tübingen macht Verluste Die Uniklinik in Tübingen hat im Jahr 2022 finanzielle Verluste gemacht. "Es war ein sehr anstrengendes und schwieriges Jahr", sagte der Ärztliche Direktor Michael Bamberg gestern am Rande der Jahrespressekonferenz. Allein Corona und die Folgen hätten den Etat mit fast 23 Millionen Euro belastet. Über dieses Thema berichtete SWR4 BW, Studio Tübingen, am 02. Februar 2023 um 7:30 Uhr.

8:44 Uhr Backstage: "Tatort"-Dreh in Ludwigshafen Im rheinland-pfälzischen Ludwigshafen wird gerade ein neuer "Tatort" gedreht. Auf unserem Instagram-Kanal nehmen wir euch mit hinter die Kulissen. Die Ermittlerinnen Lena Odenthal (gespielt von Ulrike Folkerts) und Johanna Stern (Lisa Bitter) geben erste Einblicke und verraten schon kleine Details zur Geschichte. Zu sehen ist der "Tatort" im nächsten Jahr. Schaut vorbei!

8:31 Uhr BW-Wirtschaftsministerin in Lateinamerika Baden-Württembergs Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) startet in eine einwöchige Arbeitsreise durch Lateinamerika. Mein Kollege Ruben Moratz aus der SWR-Redaktion Landespolitik berichtet: Los geht es heute in Chile, wo sie unter anderem ein Unternehmen besucht, das alte Omnibusse zu Elektrofahrzeugen umbaut. Die Reise, die ab Samstag dann nach Brasilien führt, soll die Handels- und Wirtschaftsbeziehungen Baden-Württembergs zu den beiden Ländern stärken. Brasilien und Chile sind nach Auffassung des Ministeriums wichtige potentielle Produzenten von grünem Wasserstoff - außerdem gibt es dort wertvolle Rohstoffe. Das mache die Länder zu interessanten Kooperationspartnern, heißt es aus dem Ministerium. Begleitet wird die Ministerin von einer 30-köpfigen Delegation, darunter auch von Wirtschaftsvertreterinnen und -vertretern. Diese will die Politikerin dabei unterstützen, neue Kontakte nach Chile und Brasilien zu knüpfen oder bestehende zu stärken.

8:18 Uhr Hoffenheim raus aus dem DFB-Pokal Die TSG Hoffenheim ist im Achtelfinale des DFB-Pokals gescheitert. Das Team aus dem Rhein-Neckar-Kreis verlor am Mittwochabend gegen Titelverteidiger RB Leipzig. Die Sachsen gewannen mit 3:1 (2:0). Die Tore für RB schossen Emil Forsberg (8. Minute), Konrad Laimer (41.) und Timo Werner (84.). Das zwischenzeitliche 1:2 aus Sicht der Gäste erzielte TSG-Neuzugang Kasper Dolberg (76.). Die Stimmung in der Leipziger Arena war von Beginn an sehr gedämpft, weil es kurz vor dem Anpfiff einen medizinischen Notfall gegeben hatte: Ein Fan musste reanimiert und ins Krankenhaus gebracht werden. Während die Leipziger im Jahr 2023 damit weiter ungeschlagen bleiben, warten die Hoffenheimer immer noch auf den ersten Sieg. Das Viertelfinale im DFB-Pokal wird am 19. Februar ausgelost. DFB-Pokal-Achtelfinale Fußball, DFB-Pokal: Hoffenheim wacht in Leipzig viel zu spät auf Titelverteidiger RB Leipzig ist hochverdient ins Viertelfinale des DFB-Pokals eingezogen. Die TSG Hoffenheim war lange Zeit viel zu passiv, die Bullen hätten auch deutlich höher g… Über dieses Thema berichtete SWR1 BW am 02. Februar 2023 um 5:30 Uhr.

8:07 Uhr Unterwegs mit Hilfstransport nach Lwiw Ein Verein aus Lahr (Ortenaukreis) organisiert immer wieder Transporte mit Hilfsgütern in die Ukraine. Das Ziel: Freiburgs Partnerstadt Lwiw. Seit dem russischen Angriff auf die Ukraine hat der Verein "Gemeinsam Europa" mehr als 300 Tonnen Hilfsgüter in die Ukraine gebracht, mit mehr als 100 Fahrten. Ganz ohne Risiko sind die Transporte nicht - der SWR hat einen Helfer bei seiner jüngsten Tour begleitet.

7:50 Uhr Lebensgefahr: Schneebruch rund um Kniebis Rund um den Kniebis im Kreis Freudenstadt haben gefrorener Nebel, Schnee und Regen zu einer großen Last für die Bäume geführt. Einige Äste und Baumkronen sind laut Forstverwaltung bereits unter dem Gewicht abgebrochen oder umgeknickt. Die Stadtverwaltung warnt eindringlich Wanderer und Wintersportler vor dem Betreten des Gebiets. Es bestehe Lebensgefahr. Betroffen sind laut Stadtverwaltung vor allem die Hochlagen rund um den Kniebis, sowie das Naherholungsgebiet Lauferbrunnen in Freudenstadt.

7:33 Uhr Fahrgastverband begrüßt Ende der Maskenpflicht Seit heute kann man auch im Fernverkehr ohne Maske mit Bus und Bahn fahren. Der Fahrgastverband Pro Bahn findet das gut. Stefan Buhl vom Fahrgastverband Pro Bahn Bodensee-Oberschwaben sagt: "Es wurde allerhöchste Zeit". Im Prinzip sei die Maskenpflicht bereits seit Frühjahr 2022 nicht mehr zu rechtfertigen gewesen.

7:21 Uhr Vermisste 16-Jährige: Eltern sprechen über Verschwinden Seit dem 24. Januar wird die 16-jährige Julia aus Remshalden (Rems-Murr-Kreis) vermisst. In ihrer Schule in Stuttgart Bad Cannstatt kam sie nie an. Die 16-Jährige ist zirka 1,60 Meter groß, wiegt etwa 50 Kilogramm, hat lange braune Haare, eine Zahnspange und ist Brillenträgerin. Bekleidet war sie wahrscheinlich mit einer braunen Winterjacke mit Fellbesatz an der Kapuze, dunkler Hose, einem Schal sowie schwarzen Winterstiefeln. Die Kriminalpolizei Waiblingen bittet Personen, die Hinweise zum Aufenthaltsort von Julia geben können, sich unter den Telefonnummern 07151/950-333 oder 07361/5800 sowie bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

7:19 Uhr Einschränkungen bei Stuttgarter S-Bahn Und nun von der Straße auf die Schiene: Seit gestern gibt es Einschränkungen bei der S-Bahn in Stuttgart. Alle Linien im Innenstadtbereich zwischen Hauptbahnhof und Schwabstraße sind wegen einer Weichenstörung im Bereich Hauptbahnhof (tief) eingeschränkt. Noch bis in die Nacht zum Freitag fahren die Bahnen nur halbstündlich. ℹ️ Reparatur der defekten #Weiche im Bereich des #Hauptbahnhof #Stuttgart erfolgt am Donnerstagabend. Bis 3.2., 4.00 Uhr verkehren S-Bahnen halbstündlich, sowie #S3, #S6 und #S60 nicht im Innenstadtbereich. 👉Details: https://t.co/xz8EZSFW8F https://t.co/OfZQV0iulx

7:16 Uhr So ist die Lage auf den Straßen in BW Kurzer Blick auf die Straße: Es stockt - natürlich - auf der A8 zwischen Pforzheim-West und Ost wegen einer Baustelle auf zwei Kilometern Länge in Richtung Stuttgart und in der Gegenrichtung auf einem Kilometer zwischen Pforzheim-Süd und Nord. Wegen eines Unfalls dauert es auch auf der B27 zwischen Hechingen-Mitte und Hechingen-Süd in Richtung Balingen länger: ein Kilometer Stau. Und besonders vorsichtig müsst ihr derzeit auf der A6 sein, im Autobahnkreuz Feuchtwangen/Crailsheim auf der Überleitung zur A7 in Richtung Ulm befindet sich eine ungesicherte Unfallstelle in einer Kurve. Ebenfalls auf der A6 in der Einfahrt vom Rastplatz Reußenberg steht ein defekter Lkw auf dem Beschleunigungsstreifen in Richtung Heilbronn und ebenfalls in Richtung Heilbronn ist eine ungesicherte Unfallstelle auf dem Standstreifen bei Kupferzell. Kommt gut und sicher an! Eure Strecke war nicht dabei? Hier ein ausführlicher Überblick zu den aktuellen Verkehrsmeldungen: Service Aktuelle Verkehrsmeldungen Infos zu Staus, Unfällen, Baustellen und Sperrungen auf Autobahnen und Bundesstraßen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz direkt aus der Verkehrsredaktion des SWR. Über dieses Thema berichtete SWR1 BW am 02. Februar 2023 um 7 Uhr.

6:43 Uhr Wetterbericht für Baden-Württemberg: Überwiegend bewölkt Keine schöne Mischung: Trüb, windig und auch nass soll es heute in weiten Teilen Baden-Württembergs werden. Der Himmel bleibt oft wolkenverhangen, gelegentlich fällt Regen - am meisten von Odenwald bis zur Ostalb sowie im Schwarzwald. Außerdem wird es milder: Die Höchstwerte liegen zwischen fünf und neun Grad, im höheren Bergland bei ein bis vier Grad. Die Schneefallgrenze steigt von 800 auf 1.000 Meter. Mehr Infos gibt es im Wetterbericht aus den SWR Aktuell Fernsehnachrichten von gestern Abend: Video herunterladen (6,5 MB | MP4)

6:38 Uhr Festnahme nach Mordfällen: Schwäbisch Haller erleichtert Fahndungserfolg gestern im Kreis Schwäbisch Hall: Die Polizei konnte einen Tatverdächtigen festnehmen, der zwei Seniorinnen umgebracht haben soll. Diese Nachricht lies auch die Schwäbisch Haller Bevölkerung aufatmen. Auch Innenminister Thomas Strobl (CDU) lobte die Arbeit der Polizei. Noch Anfang der Woche sagten Anwohnerinnen und Anwohner in der Nähe der Tatorte, sie fühlten sich unwohl und hätten Angst. Nach der Festnahme gibt es für die Ermittlungsbehörden weiter viel zu tun. Die DNA-Spuren müssten jetzt weiter verifiziert werden, so der Aalener Polizeipräsident Reiner Möller gestern. Video herunterladen (11,4 MB | MP4)