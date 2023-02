Am Donnerstag fanden Beamte eine Frauenleiche in einem Waldstück im Kreis Esslingen. Nach SWR-Informationen handelt es sich offenbar um die seit einer Woche vermisste Jugendliche.

Bei der Suche nach der 16-jährigen Schülerin Julia aus Remshalden (Rems-Murr-Kreis) ist in Lenningen im Kreis Esslingen am Donnerstag eine Leiche gefunden worden. Wie der SWR aus Sicherheitskreisen erfuhr, handelt es sich dabei offenbar um die Vermisste. Offiziell bestätigt hat die Polizei das bisher nicht. Die Identifizierung der Leiche werde am Freitag vorgenommen, teilte eine Sprecherin der Polizei Reutlingen mit.

Beamte fanden die Tote im Rahmen von Suchmaßnahmen am Donnerstag gegen 11:20 Uhr in einem Waldstück zwischen Oberlenningen und Hochwang. Zur Klärung der Todesumstände ist laut Polizei eine Sonderkommission mit 35 Beamtinnen und Beamten eingerichtet worden.

Spurensicherung arbeitet bei Scheinwerferlicht

Laut SWR-Reporter Martin Rottach lief der Polizeieinsatz an der Fundstelle der Toten auch in den Abendstunden weiter. An dem Hang bei Oberlenningen wurde ein Zelt errichtet, das THW brachte Scheinwerfer, um das Gebiet ausleuchten. Einsatzkräfte der Spurensicherung konnten so ihre Arbeit auch in der Dunkelheit fortsetzen.

Tagelang hatten das Rote Kreuz, ein Hubschrauber und die Bergwacht vergebens nach der Jugendlichen gesucht - teilweise auf schwierigem Terrain. Laut Polizei stand am Donnerstag ein Sucheinsatz zwischen Kirchheim unter Teck und Oberlenningen an - bei diesem Einsatz fanden die Beamtinnen und Beamten dann die bisher nicht identifizierte Leiche. Dass es sich dabei um die 16-Jährige handelt, haben bisher weder Polizei noch Staatsanwaltschaft offiziell bestätigt.

Die Jugendliche war vor über einer Woche verschwunden. Am 24. Januar verließ sie ihr Elternhaus, fuhr allerdings nicht zur Schule, sondern mit dem Zug nach Kirchheim unter Teck. Von dort aus stieg sie in die Teckbahn in Richtung Lenningen. Danach verlor sich ihre Spur. "Die Vermisste ist unseren Informationen nach an dem Dienstag bewusst nicht zur Schule gegangen - das hat sie wohl Schulkameraden so mitgeteilt", sagte der Polizeisprecher.

Zeuge erst am Donnerstag identifiziert

Erst am Donnerstag konnten die Ermittlerinnen und Ermittler einen bisher gesuchten Zeugen in dem Fall identifizieren. Er sei gemeinsam mit der Vermissten in den Zug gestiegen und könne womöglich Angaben dazu machen, wohin das Mädchen fahren wollte. Tatverdächtig sei der Betreffende nicht. Zuvor hatte die Polizei ein sogenanntes anonymes Hinweissystem eingerichtet, mit dessen Hilfe sich Zeuginnen und Zeugen über das Internet auf einfachem Wege melden können.