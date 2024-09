per Mail teilen

Gefährliche Substanz mit "Marketing-Trick": "Pink Kokain". Nach dem ersten Fund dieser Droge in BW beginnt am Landgericht Mannheim ein Prozess gegen eine mutmaßliche Dealerbande.

Ab Freitag muss sich eine mutmaßliche Drogendealer-Bande vor dem Landgericht Mannheim verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft vier Männern im Alter zwischen 19 und 26 Jahren vor, mit mindestens 1,5 Kilogramm der "El Tusi"-Droge gehandelt zu haben. Anfang April wurde die Bande verhaftet. Ermittler beschlagnahmten die Droge, das auch als "Pink Kokain" bekannt ist, kurz vor einem mutmaßlich geplanten Groß-Deal. Die Angeklagten sitzen in Untersuchungshaft.

Woraus besteht Partydroge "El Tusi"?

Die synthetische Substanz "El Tusi" besteht unter anderem aus Ketamin und MDMA (auch als Ecstasy bekannt) und enthält oftmals kein Kokain. Die pinkfarbene Droge und die Behauptung, es würde sich um Kokain handeln, ist laut Drogenverein Mannheim ein "Marketing-Trick", der für Popularität der Droge sorgen soll. Die aus Südamerika stammende Substanz ist Experten zufolge in Spanien weit verbreitet. Die Polizei entdeckte die "El Tusi"-Droge zum ersten Mal in Baden-Württemberg im März in Mannheim.

Sichergestellte Beweismittel der Polizei Mannheim - darunter die "El Tusi"-Droge, eine Schreckschusswaffe und Bargeld Polizeipräsidium Mannheim

Philip Gerber vom Mannheimer Drogenverein schätzt, dass ein einziges Gramm "El Tusi" rund 80 bis 100 Euro kostet. Im Vergleich zu anderen Substanzen sei das die "obere Preisgrenze". Die beiden Substanzen Ketamin und MDMA (Ecstasy) seien schon an sich gefährlich; ein Mischkonsum sei aber noch gefährlicher, da man "nie genau weiß, was drin ist und mit wie viel Prozent die Substanz innerhalb der Mischung vertreten ist", so Gerber weiter.

Wir erleben in den vergangenen fünf bis zehn Jahren einen stetigen Wechsel an Substanzen, die auf den Markt kommen - vor allem Substanzen, die synthetisch hergestellt werden.

Was sind die Folgen von "Pink Kokain"?

Viele warnen vor der neuwertigen Mischsubstanz, darunter auch Drug-Checking-Anlaufstellen wie Checkit! und Drugchecking.berlin. Die Partydroge kann demnach zu Halluzinationen, Herzrasen, Bluthochdruck und Atemlähmung führen. "Bei Überdosierung könnte es zu einer Bewusstlosigkeit kommen. Man hat eine Schmerz-Unempfindlichkeit auf Grund des Narkose-Anteils, sodass die Unfallgefahr hoch ist. Grundsätzlich gehen die Substanzen auf das Herz-Kreislaufsystem", erklärt Philip Gerber.

"Pink Kokain" breitet sich in Europa aus

Der Mannheimer Fund war der erste in Baden-Württemberg. Im Mai wurde ein Kilogramm der synthetischen Droge in Schorndorf (Rems-Murr-Kreis) sichergestellt. Laut Landeskriminalamt wurden bei mittlerweile vier "El Tusi"-Fällen insgesamt zwei Kilogramm der Droge beschlagnahmt. Erst vor kurzem haben Ermittler bei Spaniens größter Razzia auf Ibiza und in Malaga synthetische Drogen im Wert von schätzungsweise über 25 Millionen Euro beschlagnahmt - darunter auch 21 Kilogramm "Pink Kokain".